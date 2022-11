Manufatti prefabbricati civili e industriali: di cosa si tratta

Nel nostro Paese, ormai da alcuni decenni, le aziende che operano nel campo dei manufatti prefabbricati sono molteplici. Se in un passato non troppo lontano queste realtà producevano soprattutto capannoni ed edifici di grandi dimensioni, oggi alcune si occupano quasi esclusivamente di prefabbricati civili e industriali di servizio.

Cabine elettriche e altri manufatti prefabbricati



Le cabine elettriche sono un buon esempio di tipologia di edifici che si prestano a essere posti in opera con ampio impiego di manufatti prefabbricati. Questo perché devono seguire una serie di norme stringenti, per quanto riguarda la sicurezza, le dimensioni e le dotazioni interne. Avere, quindi, a disposizione una cabina elettrica già pronta, solo da posizionare e da collegare nel luogo in cui è utile, è una soluzione pratica, che consente di contenere i costi e di accelerare le operazioni di posa. Le aziende che producono manufatti prefabbricati di tipo civile e industriale sono in grado oggi sia di proporre cabine elettriche, vasche e altre tipologie di prefabbricati di tipo standard, sia di progettarne di nuove versioni, con una grande variabilità in tutte le caratteristiche. Sostanzialmente è così possibile sfruttare i prefabbricati per la produzione di soluzioni ad hoc, su misura e personalizzate in ogni minimo particolare per ogni singolo cliente. Basta fare un giro sul sito www.manufatticaggiano.it/, ad esempio,per avere un’idea della varietà e l’ampiezza di questo servizio.

Quali sono i manufatti prefabbricati più diffusi



Chiaramente ancora oggi i prefabbricati si sfruttano per la posa in opera di capannoni e di edifici di grandi dimensioni. Palestre, strutture civili, edifici di dimensioni varie ben si prestano all’utilizzo di prefabbricati, che oggi prevedono anche una personalizzazione dal punto di vista estetico, che garantisce risultati ottimali. Ci sono però strutture che sono più adatte a essere costruite partendo da prefabbricati, un buon esempio sono le cabine elettriche. Esistono varie tipologie e modelli di cabine elettriche, potremmo però suddividere in due macro categorie: cabine di trasformazione e cabine di distribuzione. Nelle prime fa il suo ingresso la linea elettrica ad alta o media tensione e viene trasformata in tensioni idonee all’uso civile o industriale. Dalla cabina poi si dipartono una o più linee che alimentano un’azienda, un quartiere industriale o residenziale. Nelle cabine di distribuzione invece la linea elettrica principale viene suddivisa nelle varie linee che accedono ai numerosi edifici nella zona.

Non solo cabine elettriche



Oltre alle cabine elettriche, che spesso sono uno tra i prodotti di punta delle aziende che creano manufatti prefabbricati, la produzione riguarda altre tipologie di prefabbricati, come ad esempio le vasche di raccolta delle acque, travi e pilastri di varie misure e dimensioni, nicchie, pozzetti in cemento, tubature, impianti di trattamento delle acque bianche. In alcuni casi insieme alla produzione di tali manufatti prefabbricati le aziende si occupano anche della posa in opera e della progettazione di versioni originali, anche fuori standard, per soddisfare le esigenze di alcuni clienti. Non solo, nel caso di vasche di raccolta acque e di cabine elettriche è possibile anche richiedere all’azienda l’allestimento con dispositivi ulteriori, in modo che dopo la posa in opera il manufatto sia adatto al servizio per cui è stato posato, come da normativa di legge.