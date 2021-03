Anche queste elezioni, in Israele, non hanno portano nessun cambiamento, proprio come le tre elezioni precedenti. Quello che potrebbe cambiare, però, è la normalizzazione politica tra ebrei e arabi per la prima volta da quando lo Stato è stato creato nel 1948.

Questo potrebbe avvenire, secondo John Strawson, docente dell’University of East London, nonostante il fatto che questa quarta elezione nazionale in due anni riguardasse se Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro israeliano più longevo, che sta affrontando un processo per corruzione e violazione della fiducia, dovesse rimanere in carica.

Netanyahu aveva come obiettivo quello di rimanere Primo Ministro a tutti i costi. I suoi avversari di centrosinistra e centrodestra, invece, erano concentrati sulla sua rimozione.

Non è riuscito a ottenere la maggioranza per il suo campo e anche il suo partito Likud ha perso 300.000 voti e sei seggi. La sua alleanza con due partiti religiosi ebrei e i cosiddetti sionisti religiosi di estrema destra significa che può contare su 52 seggi.

I suoi avversari sono a 57 seggi, lasciando la destra Yamina, l’islamista Ra’am (o Lista araba unita) a occuparsi del resto. Nessuno ha i 61 seggi necessari per formare un governo a meno che non riesca a conquistare Mansour Abbas, il leader di Ra’am.

A poche ore dai risultati finali, afferma Strawson, i politici dei blocchi pro e anti-Netanyahu stavano discutendo con Abbas. Ayoub Kara, membro uscente del Likud della Knesset, ha incontrato Abbas e ha twittato in seguito “il nuovo Ra’am pragmatico che non nega l’esistenza di Israele e vuole essere un partner nelle decisioni nazionali”. Un altro membro Likud, David Bitan, ha commentato che: “potremmo andare d’accordo con la United Arab List”.

Nel frattempo, Yair Lapid, il leader del più grande partito di opposizione, Yesh Atid, ha aperto i negoziati con Abbas per la formazione di un nuovo governo. Tali passaggi, sottolinea Strawson, sono senza precedenti. In passato, i leader dei partiti politici ebraici hanno evitato di fare affidamento sui voti arabi. Quei giorni sembrano essere finiti.

Durante la campagna elettorale, Netanyahu ha deciso di corteggiare il voto arabo, facendosi chiamare con la nomenclatura araba ‘Abu Yair’ (‘padre di Yair’). Ironia della sorte, Yair, il primo figlio di 29 anni di Netanyahu, è ben noto per i suoi post sui social media anti-arabi.

Pochi voti arabi sono stati vinti per il Likud, ma la sua strategia elettorale ha posizionato Netanyahu in modo che potesse cercare di attirare i politici arabi a sostenere il suo premier dopo le elezioni. Ora che Ra’am detiene l’equilibrio del potere, sarà interessante vedere se quella mossa raccoglierà dei frutti.

Come sostiene Strawson, l’idea che potesse esserci un governo israeliano guidato da Netanyahu o Lapid che si affidasse ai voti di un partito arabo sarebbe sembrata stravagante appena due anni fa. Nessuno dei due campi lo troverebbe facile nella pratica.

Gli alleati del Likud nell’alleanza religiosa sionista di estrema destra hanno escluso un simile governo. Resta inteso che i sostenitori di Netanyahu lavoreranno per cambiare idea nei prossimi giorni.

D’altra parte, mentre Lapid tenta di creare il suo ‘blocco di cambiamento’, i potenziali partner del partito di centro-destra Nuova Speranza sono contrari a qualsiasi alleanza con Ra’am. Ma ciò che è sbalorditivo per gli osservatori della scena politica israeliana è che tali discussioni si stanno svolgendo.

Questo sviluppo è tanto più drammatico, dato l’ingresso alla Knesset dei sei membri del gruppo Sionista Religioso, composto da tre partiti di estrema destra razzisti e omofobi, il Partito Sionista Religioso, Otzma Yehudit e Noam. La loro alleanza era sostenuta da Netanyahu, che temeva che se fossero rimasti soli non avrebbero raggiunto la soglia del 3,25% richiesta. Ciò avrebbe significato che i voti di destra, traducendosi in seggi, sarebbero stati ‘sprecati’, indebolendo la sua posizione.

Tra le altre cose, questo gruppo eterogeneo di razzisti vuole espellere i cittadini arabi israeliani se non dimostrano lealtà allo stato, annettere la Cisgiordania per creare un regime apertamente di apartheid e “ripulire” Israele da gay e lesbiche. Sarà interessante vedere quanto sarà efficace Netanyahu nel convincerli a cambiare la loro visione della coalizione con Ra’am.

Abbas, conferma Strawson, è uscito dalla lista congiunta dei partiti principalmente arabi all’inizio della campagna elettorale. Questo originariamente comprendeva altri tre partiti: il comunista Haddash, e i partiti nazionalisti Balad e Ta’al.

La lista congiunta ha vinto 15 seggi alle elezioni del 2020 e il suo leader, Ayman Odeh, è ​​diventato il primo politico arabo nella storia di Israele a sostenere un candidato a primo ministro, l’allora leader dell’opposizione Benny Gantz.

Quando Abbas ha tolto Ra’am dalla lista congiunta, molti hanno predetto che il suo partito non avrebbe superato la soglia del 3,25%. Alla fine, ci sono voluti quattro seggi contro i sei della lista comune. Questo declino nella rappresentanza politica araba rende ancora più notevole il suo aumento della forza.

Strawson nota anche che la rappresentanza araba nella nuova Knesset è stata rafforzata dai cittadini arabi che hanno ottenuto seggi nelle liste laburista e meretz – uno per i laburisti e due per Meretz. Entrambi i partiti hanno tradizionalmente cercato voti arabi – e Meretz, in particolare, proviene da una tradizione politica che enfatizza la cooperazione arabo-ebraica.

Mentre Lapid e Netanyahu lottano per creare una coalizione di forze politiche così contraddittorie, per la prima volta in 73 anni, le preoccupazioni della comunità arabo-israeliana avranno un posto di rilievo nei negoziati. Ciò potrebbe avere implicazioni per i negoziati con i palestinesi. Nell’apertura delle relazioni diplomatiche tra quattro Stati arabi e Israele, gli accordi di Abramo – sponsorizzati da Donald Trump e Jared Kushner – sembrano aver avuto un profondo impatto sull’arena politica interna. La conclusione di accordi con gli arabi al di fuori del paese sembra aver aperto la strada per vedere gli arabi come partner legittimi anche all’interno di Israele.