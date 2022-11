Manovra di bilancio: si taglia su carceri e polizia penitenziaria

Ottimo. Tante belle parole, sbandierati tanti buoni propositi, poi i fatti e lì c’è poco da ciurlare. Così, eccola la legge di Bilancio del governo di Giorgia Meloni, che volente o nolente procede a una serie di tagli su voci che riguardano la giustizia. Comprese le spese per la polizia penitenziaria, già sotto organico. La bozza prevede che «a decorrere dall’anno 2023, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, assicura, mediante la riorganizzazione e l’efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale, in particolare con la ripianificazione dei posti di servizio e la razionalizzazione del personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l’anno 2023, 15.400.237 euro per l’anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall’anno 2025».

Burocratese orribile: “Efficientamento”, “ripianificazione”… in italiano significa che si vorrebbe razionalizzare il personale della polizia penitenziaria, riducendo i costi di circa 36 milioni di euro in tre anni. Come questo obiettivo si possa armonizzare con il fatto che la pianta organica della polizia penitenziaria (fonte ministero della Giustizia) prevede 41.595 unità, ma in servizio nel 2021 ce ne sono solo 36.653 (nel 2020, risultavano 37.242) non si capisce bene. Ma tant’è. E dire che in campagna elettorale il leader della Lega Matteo Salvini aveva fatto un punto d’onore, incontrando i sindacati della polizia penitenziaria che «è sempre più urgente assumere più agenti della polizia penitenziaria».

I costi di mantenimento del corpo, nel 2022, secondo il bilancio ministeriale è di 2,06 miliardi di euro; nel 2021 era stato di 2,137 miliardi. Ora si annuncia una ulteriore “limatura”.

Furibondi i sindacati della polizia penitenziaria. Gennarino De Fazio, segretario della UILPA Penitenziaria parla di “assenza di qualsiasi misura di supporto per le carceri…dobbiamo constatare addirittura un peggioramento con tagli al personale e alle mense. Evidentemente al peggio non c’è mai fine”.

Una radiografia spietata: “A fronte di 18mila unità mancanti al Corpo di polizia penitenziaria, 85 suicidi (80 fra i detenuti e 5 fra gli operatori) dall’inizio dell’anno, strutture degradanti, penuria e inefficacia di automezzi, equipaggiamenti e strumentazioni, siamo letteralmente esterrefatti e increduli. Se poi mettiamo tutto ciò in relazione a quanto affermato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso sulla fiducia alla Camera dei Deputati e con le ripetute dichiarazioni del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dei Sottosegretari, che promettono il miglioramento delle condizioni di lavoro, ci sembra di trovarci su scherzi a parte”.

Il carcere, già. Ottanta detenuti si sono tolti la vita: la cifra più alta dal dopoguerra; e uno sconcertante silenzio delle istituzioni e della politica. Vanno poi considerati gli oltre mille tentativi di suicidio sventati dagli agenti di polizia penitenziaria. Un dramma senza fine.

Ricordate il giudice Vincenzo Semeraro ?Intervistato dall’agenzia “Italia”, Semeraro racconta come la sua vita sia cambiata dopo che si è assunto la responsabilità della morte della 27enne, una dei 79 detenuti che si sono uccisi nel 2022. Nella notte tra l’1 e il 2 agosto scorso, Donatella Hodo, 27 anni, carcerata a Verona, decide di farla finita. Quattro mesi dopo il magistrato della Sorveglianza che da anni seguiva la ragazza nel suo percorso di recupero cerca di mantenere una promessa fatta in nome di Donatella: “Più cura per le donne recluse; ci sto mettendo un maggiore impegno nel cercare di studiare di più i casi. Nella sezione femminile ci sono mediamente all’anno una quarantina di detenute rispetto ai 500 uomini, è ovvio che le maggiori attenzioni siano riservate alla sezione maschile. Per questo sto cercando di mettere ancora più cura sulle detenute donne”.

Semeraro è uno dei giudici, una minoranza, che incontra i reclusi di cui si occupa nel loro percorso di detenzione. È convinto che il magistrato debba “sentire la puzza” del carcere. Così faceva, vedendola spesso, con la ragazza che ha lasciato prima di morire un biglietto di scuse al suo fidanzato in cui spiegava di non poter più andare avanti nonostante il loro grande amore. “Sono stato criticato perché ho parlato di affetto nei confronti di Donatella perché un giudice dovrebbe mantenersi ‘terzo’, senza farsi coinvolgere troppo. Ma io penso che per fare bene questo mestiere sia necessario provare empatia”. Fa un esempio: “Quando lavoravo a Venezia, nella Casa circondariale femminile è entrata una giovanissima che non aveva nessuno fuori. Abbandonata dai parenti, viveva in strada con un cagnolino, il suo unico affetto. Grazie al buon senso della direttrice e del personale quel cane è stato adottato dal carcere e, quando la ragazza, che aveva problemi di dipendenza dalla droga come Donatella, aveva l’ora d’aria, poteva giocarci. Circa un mese dopo che ha finito la pena, ho letto su un giornale che è stata ritrovata morta in una calle di Venezia con una siringa ancora infilata nel braccio. Per me è stato un pugno nello stomaco. Mi sembra difficile dire che ci occupiamo di casi, sono persone”.

Al funerale di Donatella venne letta una lettera firmata dal giudice nella quale parla di “fallimento”,suo e del sistema: “Voglio chiarire cosa intendevo. Molti sono convinti che facessi riferimento al carcere di Verona ma non è così. Pensavo al legislatore che non ebbe il coraggio di trasformare in legge nel 2018 i suggerimenti per aumentare le misure alternative provenienti dal tavolo di riforma penitenziario, rimasti lettera morta perché di lì a poco si andava a votare e si aveva paura della reazione degli elettori. Ai governi che non rimpolpano il personale della polizia penitenziaria e gli educatori che sono 700 per 55mila detenuti. Alle regioni da cui dipende la sanità penitenziaria e il numero di psicologi e psichiatri sempre più basso. Per andare via via più giù sino ad arrivare alla magistratura”.

E’ giusto tenere in cella le persone con dipendenze o disturbi psichiatrici? “Il legislatore prevede che ci siano istituti specifici destinati a detenuti con problemi di tossicodipendenza, gli Icat, ma purtroppo sono molto pochi in Italia. Sui malati psichiatrici c’è un vuoto normativo perché chi inizia a soffrirne in carcere non può andare nelle Rems. A volte possono essere sottoposti a 30 giorni di osservazione psichiatrica ma il vero problema è che spesso queste persone fuori non hanno nulla, nemmeno un tetto da mettersi sulla testa”.