Quando 11 persone affronteranno un tribunale a La Valletta, Malta, nelle prossime settimane, sarà processato anche lo Stato di diritto nell’isola del Mediterraneo. Gli imputati, che devono affrontare accuse relative ad accuse di corruzione, includono Keith Schembri, l’ex capo di gabinetto dell’ex primo ministro Joseph Muscat. Schembri è stato arrestato e detenuto il 20 marzo con l’accusa di corruzione, riciclaggio di denaro sporco e ‘coinvolgimento in lucrosi affari subdoli’, secondo quanto riportato dalla stampa. I suoi colleghi imputati includono varie figure aziendali di spicco.

Come racconta John Stanton, esperto di scienze giuridiche della City, University of London, le azioni penali derivano da indagini, indotte dalla pubblicazione nel 2016 dei Panama Papers, sulla diffusa corruzione e riciclaggio di denaro a Malta. Le indagini sono state centrali per il lavoro della giornalista maltese assassinata Daphne Caruana Galizia, che stava esaminando presunti legami tra personalità del governo e società di comodo off-shore al momento del suo assassinio nell’ottobre 2017.

A tutti gli 11 imputati è stata ora concessa la libertà su cauzione. Schembri è stato precedentemente interrogato dalla polizia in relazione all’assassinio, mentre altri – tra cui l’ex Primo Ministro Joseph Muscat e un Ministro del governo, Konrad Mizzi – hanno rassegnato le dimissioni. Nessuno dei tre è stato accusato.

Tre uomini accusati di aver commesso l’omicidio sono in attesa di processo, anche se uno dei tre – il sicario Vincent Muscat – è entrato in una dichiarazione di colpevolezza ed è stato condannato a 15 anni di reclusione nel febbraio 2021. Un quarto uomo, l’uomo d’affari Yorgen Fenech, è stato accusato di ‘complicità all’omicidio’ e i suoi presunti legami con figure del governo sono stati al centro delle indagini della polizia in relazione sia alle accuse di corruzione che alle indagini sull’omicidio. Fenech, anch’egli in attesa di processo, ha affermato alla polizia, secondo le prove fornite in tribunale riportate dal Times of Malta, che Keith Schembri era coinvolto nell’attacco, sebbene nessuna prova sia stata prodotta in tribunale a sostegno di questa accusa.

I vari scandali che hanno travolto il governo laburista di Malta da otto anni, afferma Stanton, hanno messo lo Stato di diritto in discussione. Lo Stato di diritto è la prova ultima di uno Stato funzionante. La chiave di questo è il principio secondo cui esiste una regola sia per i potenti che per i deboli. Questo è il motivo per cui le accuse di Schembri sono così significative e per cui la Fondazione Daphne Caruana Galizia ha reagito sul proprio sito affermando che: ‘Perseguire Schembri oggi ci porta un passo avanti verso una Malta dove nessuno è al di sopra della legge. È il Paese per cui Daphne ha combattuto e quello che tutti meritiamo’.

Anche la chiave per una democrazia funzionante è la libertà di stampa, un principio che è stato gravemente danneggiato quando Caruana Galizia è stata assassinata. Ma la preoccupazione per lo Stato di diritto a Malta è più profonda delle accuse di reati gravi e dell’omicidio di un giornalista. Secondo Stanton, va dritto al cuore del sistema costituzionale, in cui tutto il potere lo ha il governo che è attualmente sotto accusa per la sua proposta di legge 198, criticato perché sarebbe “un disegno di legge pericoloso e abusivo che rischia di minare la costituzione”.

Attualmente, in base alla Costituzione maltese, i procedimenti penali possono essere tenuti solo in un tribunale, con qualsiasi sanzione penale che è a discrezione esclusiva di un tribunale. La corte costituzionale ha stabilito nel 2016 che le severe sanzioni amministrative dovrebbero essere considerate di natura penale e rimanere di competenza esclusiva dei tribunali.

Il ministro della giustizia di Malta, Edward Zammit Lewis, ha tentato nell’ottobre 2020 di modificare la Costituzione per consentire al governo di istituire autorità pubbliche con il potere di imporre sanzioni finanziarie, usurpando potenzialmente l’autorità dei tribunali. Il suo emendamento non è riuscito a raggiungere la maggioranza dei due terzi necessaria per passare. Così, invece, il governo ha presentato il Bill 198, che tenta di modificare l’Interpretation Act, che riguarda il linguaggio in cui vengono interpretate le leggi maltesi.

L’emendamento, dice Stanton, altererebbe effettivamente la definizione di sanzione penale, il che significa che le sanzioni potrebbero essere imposte dalle autorità pubbliche e non solo dai tribunali.

Il disegno di legge – che potrebbe passare con la maggioranza semplice di un voto – prevede che “le sanzioni amministrative, alcune delle quali fino a importi esorbitanti di centinaia di migliaia di euro, non dovranno più essere imposte da un tribunale”.

Ma l’accesso alla protezione dei tribunali, sottolinea Stanton, è al centro dello Stato di diritto. Consentire alle autorità pubbliche di imporre sanzioni penali aggira i tribunali e consente a ‘funzionari nominati dal governo’ di emettere sanzioni.

Già di per sé questo sarebbe già abbastanza grave, ma il modo in cui il governo sta tentando di portare avanti questa riforma peggiora le cose. Non essendo riuscito a ottenere i voti per l’emendamento costituzionale formale, il governo sta ora cercando di cambiare il significato delle parole della costituzione approfittando di una scappatoia costituzionale.

Ciò potrebbe costituire il precedente sgradito del governo che modifica la costituzione attraverso aggiustamenti tecnici. Da tempo, sostiene Stanton, si teme che elementi dell’élite politica e imprenditoriale si considerino al di sopra della legge, cosa sottolineata dall’omicidio di Caruana Galizia, dalle accuse di corruzione e dall’apparente disprezzo del governo di Malta per la Costituzione.