Con una mossa ampiamente prevista, giovedì il Presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il ritiro delle sue forze dal Mali dilaniato dal conflitto. Un tale ritiro rappresenterebbe certamente una fine amara per un dispiegamento di nove anni e segnalerebbe il fallimento del progetto complessivo di controinsurrezione della Francia nella regione. Ma non bisogna aspettarsi un ritiro completo, almeno non ancora.

L’azione francese in Mali è iniziata come una missione rapida (operazione Serval) per rovesciare un proto-stato jihadista, ma poi si è impantanata come una missione antiterrorismo a tempo indeterminato (operazione Barkhane) di fronte a un’insurrezione interminabile. Nel frattempo, la politica del Mali è andata di male in peggio. Un presidente civile inefficace, rovesciato in un colpo di stato dell’agosto 2020, è stato sostituito da una cricca di ufficiali che ora sembrano molto riluttanti a lasciare il potere. Il ritiro della Francia, annunciato da Macron in una conferenza stampa dopo un incontro con i leader del vertice Unione Europea-Unione Africana, avviene nel mezzo di forti tensioni diplomatiche tra Bamako e Parigi, inclusa l’espulsione dell’ambasciatore francese a gennaio.

La stampa francese è ora piena di analisi di ciò che è andato storto con la missione francese in Mali. Gli analisti sottolineano fattori come il basso livello di truppe dispiegate, la mancanza di un obiettivo militare finale (oltre a una parata di scioperi contro jihadisti di alto livello), il frequente disallineamento delle priorità tra Parigi e Bamako e la crescente sfiducia tra i cittadini saheliani riguardo alle operazioni francesi . Un importante analista francese, esaminando la storia degli schieramenti francesi nell’Africa postcoloniale (in gran parte nelle ex colonie francesi) scrive: “l’esercito francese può svolgere il ruolo di vigile del fuoco ma non di polizia”. In altre parole, le rapide azioni francesi possono far pendere l’equilibrio in una guerra civile a favore del vincitore preferito della Francia, ma è probabile che le estese campagne di controinsurrezione vacillino.

Questa conclusione suonerà abbastanza familiare a chiunque abbia seguito le disavventure americane in Afghanistan e in Iraq. Inoltre, è in corso un gioco di colpe che ricorda le discussioni sui fallimenti americani in quelle due guerre. Tali discussioni spesso attribuiscono la responsabilità primaria al “paese ospitante” – sia sui suoi deboli militari, sui suoi leader civili corrotti o su entrambi. Eppure le cause dei fallimenti politico-militari francesi (e americani) sono strutturali, per almeno due ragioni. In primo luogo, i cittadini locali spesso percepiscono gli schieramenti a tempo indeterminato come occupazioni straniere indesiderate, che minano gli obiettivi politici delle forze straniere.

In secondo luogo, le intense campagne antiterrorismo rivolte ai massimi dirigenti sono mal strutturate per affrontare i fattori che guidano il reclutamento della base nelle organizzazioni jihadiste. Questi fattori includono la crisi della pastorizia nella regione, la rabbia causata dagli abusi delle forze di sicurezza contro i jihadisti, il relativo fascino della versione jihadista della legge e dell’ordine all’interno delle zone di conflitto e il desiderio di un nuovo ordine economico nelle regioni dominate da tempo da un’élite locale oligarchica.

Il dibattito è importante perché il ruolo militare e antiterrorismo della Francia nel Sahel è tutt’altro che finito. La copertura stampa del ritiro delle truppe francesi esagera il grado in cui è probabile che i francesi si ritirino. A giugno, dopo che Macron aveva annunciato l’imminente fine di Barkhane “come operazione esterna”, i notiziari spesso suggerivano inavvertitamente che si trattasse di Barkhane o niente, il tutto mentre la Francia stava costruendo un gruppo di forze speciali paneuropee chiamato Task Force Takuba come un libero sostituto di Barkhane.

Ora che sia Barkhane che Takuba si stanno allontanando dal Mali, i titoli a volte implicano che l’impresa saheliana della Francia si sta concludendo, ma il risultato più probabile è che la Francia sposterà le forze verso i vicini del Mali, Burkina Faso e Niger.

In effetti, Barkhane è stata una missione in tutto il Sahel sin dal suo lancio nel 2014. Gli attacchi antiterrorismo sul suolo maliano potrebbero continuare, compreso un grado di coinvolgimento degli Stati Uniti che a volte è difficile da valutare (l’entità della presenza militare americana in Mali e dintorni è difficile da valutare, e quando le cose vanno male – dagli scandali alle battute d’arresto – sembra che ci siano schieramenti più grandi di quanto il Pentagono avesse precedentemente riconosciuto).

Gli attori locali (l’attuale giunta a Bamako in particolare, l’esercito maliano e l’élite civile più in generale) fanno parte dei fallimenti di Barkhane in Mali, ma solo in parte. Sembra infatti che la Francia parta dal Mali dopo aver appreso relativamente poche lezioni. L’attuale leadership del Mali potrebbe essere particolarmente aspra e conflittuale nei confronti della Francia, e i problemi del Mali sono probabilmente più gravi di quelli dei suoi vicini (relativamente isolati diplomaticamente, ospitano un dispiegamento controproducente di mercenari russi e sotto schiaccianti sanzioni economiche regionali, il Mali è a un punto basso), ma anche Burkina Faso e Niger sono in pessime condizioni.

Per prendere solo un parametro, nel solo Burkina Faso, oltre 1,5 milioni di persone – circa il 7% della popolazione – sono attualmente sfollate. Il recente colpo di stato in Burkina Faso indica anche che la combinazione di eccessiva portata presidenziale, insicurezza endemica, corruzione, malcontento popolare e sentimento antifrancese che ha accelerato il colpo di stato del Mali del 2020, non è affatto unica per quel paese. Di fronte a una crisi regionale, la Francia ha bisogno di nuove idee e non solo di nuove basi.

Ciò che accadrà dopo in Mali sarà, in modo prismatico, aperto a tutte le parti per interpretarlo a loro piacimento. Qualsiasi degrado nella sicurezza del Mali può ora essere attribuito alla partenza (per quanto significativa) delle forze francesi, ma potrebbe ugualmente essere attribuito alla già scarsa traiettoria di sicurezza del paese anche prima del ritiro francese.

Mentre le forze francesi partono, nel frattempo, le autorità maliane devono ancora affrontare gravi vincoli su ciò che possono fare e cambiare. Sotto sanzioni e sottoposte a un’intensa pressione diplomatica, le autorità del Mali (per quanto antipatiche nei confronti di molti estranei) avranno difficoltà ad affrontare la vertiginosa serie di sfide che ora devono affrontare, che vanno dal semplice pagamento dei dipendenti pubblici alla sfida politica di reindirizzare una transizione al governo civile nel territorio inesplorato di possibili negoziati con i jihadisti (che potrebbero essere già iniziati).

La situazione in Mali potrebbe ora peggiorare considerevolmente, ma ciò non dimostra di per sé che una presenza francese aperta fosse buona o necessaria; dopotutto, se la strategia francese (per quanto rozza) avesse avuto successo, le cose non si sarebbero deteriorate così gravemente che la Francia avrebbe dovuto lasciare il Mali essenzialmente senza risultati diversi da un elenco di jihadisti morti.