Malesia: una ferrovia, una trappola cinese

Il progetto East Coast Rail Link (ECRL) che collega il porto principale di Port Klang nella Malesia occidentale alla Malesia orientale rimane un’impresa gonfiata, gravosa e sovradimensionata che ha afflitto la Malesia per anni. La decisione di continuare il progetto, capitalizzando la sua presunta “vincita” risparmiando circa 11 miliardi di RM dal prezzo negoziato originale, nasce dall’inevitabilità dell’autotrappola e del “dannazione se lo faccio, e dannazione se non lo faccio”. dogma che ha paralizzato le opzioni della Malesia. È il risultato dell’impatto del deplorevole stato del suo passato corrotto che ha continuato a intrappolarlo e a trascinare verso il basso le sue opzioni finanziarie.

Rendendosi conto che resta in perdita a prescindere dalla sua decisione, e che è costretta a pagare un indennizzo esorbitante se dovesse continuare a rottamare, è costretta a procedere nel recupero del miglior risultato, per quanto sbilanciato possa essere. Il costo totale per questo è di quasi 75 miliardi di RM, il progetto più grande e di gran lunga il più costoso per il paese ed è più alto rispetto a molti progetti simili in tutto il mondo.

Ad ogni modo, la Malesia ottiene l’affare e il risultato peggiori in quasi tutti i denominatori, dal suo parametro di sicurezza strategica alla sostenibilità progressiva decisamente controproducente.

Non si negano gli effetti a catena del moltiplicatore economico previsti nel colmare il divario di sviluppo est-ovest, stimolando un maggiore sviluppo progressivo ed equilibrato del paese e migliorando la connettività e la mobilità delle persone nel produrre una maggiore integrazione e connessione di talenti e integrazione sociale. Ciò è stato reso più pertinente dopo le elezioni, visto come è diviso l’elettorato e le prospettive dei diversi segmenti demografici e geografici del Paese.

Il problema rimane sulla portata e sulla profondità dei rendimenti percepiti che sono esagerati e il trascurare altre alternative più efficaci che possono essere generate con la quantità di investimento versato, forse a un prezzo ancora inferiore. Ciò si aggiunge alla sua futura perdita di vantaggio strategico e all’esposizione di ulteriori vulnerabilità alla sua resilienza, capacità di sicurezza e carta di contrattazione critica nel lungo futuro.

Per uscire dalla nostra trappola del reddito medio e spingerci nella lega moderna, è necessaria un’impostazione di connettività efficace, moderna e affidabile basata su un sistema ferroviario olistico. Tuttavia, prima che ciò possa essere sfruttato efficacemente, i parametri fondamentali della crescita richiederanno la prima attenzione e, dato l’attuale clima finanziario, è necessaria una migliore definizione delle priorità.

Solo giustificandolo sulla base del fornire il boom necessario nei settori correlati e nel fornire posti di lavoro, i rendimenti sono incompatibili.

I ritorni nei settori correlati in termini di posti di lavoro, sviluppo localizzato, turismo e aumento della connettività rimangono protratti e di portata limitata, rispetto all’investimento sui prezzi che avrebbe potuto essere incanalato secondo la sua comprovata preferenza passata. Il volume di passeggeri ferroviari e il potenziale in esso rimangono incerti, considerando l’ammontare dell’investimento finanziario effettuato.

Il massiccio finanziamento sarebbe stato reso più efficace e duraturo con effetti tangibili su una migliore portata delle priorità che forniscono ritorni diretti alle persone nella costa orientale della Malesia. La realtà ora rimane che la costa orientale è sottosviluppata, privata di pari crescita e opportunità come in Occidente a causa della fondamentale inefficienza strutturale e sistemica e della pianificazione politica e strategica nella distribuzione della crescita. Ciò richiederà un primo piano d’azione prioritario per risolvere i problemi convenzionali fondamentali e fornire fattori di incentivazione sostenuti affinché la crescita prosperi, creando le giuste basi per l’attrazione degli investimenti e un sistema di supporto locale di qualità.

Per ora, anche con l’ECRL a pieno regime, incoraggerà solo una maggiore mobilità di talenti e risorse dall’Est all’Ovest come è stato lo status quo, con le persone che cercano progresso e opportunità in Occidente e utilizzano questa connettività per facilitare ulteriormente il processo. Piuttosto che creare un nucleo autosufficiente di crescita ad alto impatto nell’est, l’ECRL prolungherà solo l’attuale ciclo di dipendenza eccessiva dall’ovest senza opportunità di sostegno a lungo termine nell’est. Non risolverà la fondamentale carenza di base, a meno che non venga completamente revisionata la tabella di pianificazione strategica. Non è un paradosso dell’uovo e della gallina, il fondamentale fattore di incentivazione di base va prima servito.

La costa orientale sarà meglio trasformata attraverso il processo di crescita di base dell’investimento nei meccanismi giusti. Problemi radicati convenzionali tra cui inondazioni, accesso a risorse di base e pulite, responsabilizzazione della popolazione locale nell’istruzione e competenza nelle abilità critiche, tra molti altri, che forniranno il giusto fattore a cascata per migliorare la qualità degli investimenti e la mobilità sociale progressiva. La regione avrà bisogno del tipo di investimento giusto e orientato al futuro e del trasferimento di conoscenze e competenze, che sarà imperativo provenire da paesi e fonti fidati e orientati al valore.

Per questo, talenti locali di qualità e politiche solide e guidate a livello globale da parte dei governi federali e statali sono fondamentali per un nuovo cambiamento trasformativo nella reimmaginazione di una nuova frontiera degli investimenti in entrata.

La Malesia avrà bisogno di un nuovo e trasformato cambiamento nell’approccio educativo per sviluppare i talenti e i giovani locali in Oriente, colmando il divario di competenze e creando una nuova cultura di alte prestazioni e capitale umano capace nel disegnare il giusto progresso e l’attenzione esterna degli investimenti di qualità .

Le infrastrutture locali e l’accesso alle risorse di base e una barriera ai rischi derivanti da minacce e disastri, comprese le inondazioni endemiche, sono i prerequisiti fondamentali. I finanziamenti per ECRL sarebbero stati molto più efficaci nell’essere incanalati verso questo passaggio, nel costruire il giusto sistema di supporto e fornire lo slancio necessario affinché le persone rimanessero lì sulla base di un modello di crescita sostenibile e di qualità, anche nel richiamare talenti dall’Occidente e la valle di Klang della Malesia.

L’attenzione per il futuro dovrebbe essere quella di capitalizzare la prossima frontiera di settori critici e fronti cruciali, sfruttando l’offerta strategica e l’importanza geostrategica dell’Est. Essendo il prossimo profilo strategico e la piattaforma che si affaccia sul Mar Cinese Meridionale, ulteriori investimenti e sviluppo nel settore della difesa e della sicurezza saranno cruciali, con ulteriore aggiornamento, espansione e sviluppo di nuove basi nella regione.

Altri settori includono la conservazione marina, studi sull’impatto climatico, fortificazione di petrolio e gas, chip e semiconduttori, generazione e sicurezza di energia, risorse energetiche nuove e verdi, sicurezza alimentare, aerospaziale e altri. Tutti questi saranno adatti se è in atto un sistema di sostegno adeguato e olistico che comprenda tutte le aree di incentivazione degli investimenti in una posizione geografica già strategica e adatta al progresso.

Il finanziamento sarebbe stato utilizzato meglio per questo scopo, prima costruendo il primo passo critico e creando una giusta cultura, approccio politico e mentalità nei governi statali locali per catturare i piani d’azione necessari. Il turismo non dovrebbe essere l’unico campo collaudato, ma deve essere completamente ampliato per includere nuovi apparati e approcci. Lo stesso vale per una nuova immaginazione nel cogliere la nuova importanza strategica della regione per la difesa e la sicurezza, la conservazione marittima, gli hub commerciali e l’espansione dei porti e capitalizzare il potenziale futuro. Tutto ciò è necessario per garantire un giusto contrappeso all’influenza cinese e allo scopo strategico nel Kuantan Industrial Park, che è un’altra manifestazione della sua strategia per la costa orientale della Malesia nei suoi più ampi calcoli regionali.

Con nuovi porti commerciali che saranno in grado di trasportare merci più velocemente verso le economie chiave dell’Asia orientale, in particolare Giappone, Taiwan e Corea del Sud, l’importanza e i valori della costa orientale saliranno alle stelle, in particolare con un nuovo polo produttivo nella regione che accelererà persino il processo della catena di approvvigionamento dei prodotti chiave appena identificati e dei nuovi prodotti energetici che assicureranno la diversificazione economica della Malesia e rafforzeranno la sua mobilità economica di alto livello.

Il settore del petrolio e del gas può essere ulteriormente ampliato, sviluppando un secondo hub dopo Pengerang nella Malesia peninsulare meridionale nello stato di Johor e collegandosi strategicamente dal sud per creare nuova crescita e capacità di petrolio e gas a monte ea valle.

La creazione di zone commerciali, commerciali e fiscali credibili e basate sul valore e aree di crescita specializzate per industrie ad alto impatto con incentivi olistici agli investimenti in settori critici forniscono effetti di inversione di tendenza duraturi, sostenuti ed efficaci e effetti a catena che forniranno maggiori rendimenti. La selezione dei giusti partner di investimento e dei paesi partecipanti è di fondamentale importanza, dove l’obiettivo finale dovrà essere in linea con i principi di buon governo, trasparenza, sviluppo locale e ordine basato su regole.

Le decine di miliardi per l’ECRL sarebbero state meglio investite in tutte queste vittorie strategiche che forniranno ritorni più efficaci per gli interessi nazionali globali e la sopravvivenza della Malesia.

Per ora, i collegamenti merci e l’importanza per i nostri bisogni strategici immediati sono quasi secondari rispetto all’altro obiettivo finale dell’ECRL. La realtà economica della costa orientale non richiede per ora il livello del volume di carico e nolo che giustificherà l’urgenza di costruire l’ECRL solo per questo scopo predominante. Serve di più a Pechino e crea un vantaggio di ribaltamento per Pechino per usarlo per la sua agenda commerciale e geopolitica nella regione. L’intero punto di aggirare la rotta commerciale marittima più lunga attraverso Singapore e creare un collegamento diretto e più veloce che taglia la terra peninsulare con un ponte terrestre potrebbe sembrare una vittoria strategica a lungo termine per la Malesia, ma si adatta all’obiettivo strategico di Pechino ancora di più.

Se è davvero per la strategia e la geopolitica a lungo termine della Malesia allo scopo, è meglio creare basi militari credibili ed efficaci con alleati e partner di difesa diretta e integrata, compreso l’hosting di forze strategiche da parte degli alleati in quest’area.

Pechino avrà ora una linea diretta dal Mar Cinese Meridionale con la sua presa ed espansione militare lì fino all’ingresso settentrionale dello Stretto di Malacca e lo collegherà con l’ennesima crescente presenza geopolitica e militare nell’Oceano Indiano usando l’ECRL come il suo ponte terrestre, compresa la sfidante presenza e proiezione del potere indiano nella catena delle isole Nicobare e nei vicini circostanti. Con la sua influenza radicata e la presa sui paesi lì, tra cui Pakistan, Sri Lanka e sempre più Bangladesh, completa la sua grande teoria strategica String of Pearls di inghiottire la regione e soffocare l’India con la sua presa militare e commerciale su punti di strozzatura chiave.

Oltre al vantaggio strategico della Malesia, Pechino ha anche preparato altri secondi fronti e linee di supporto attraverso il porto di Gwadar in Pakistan come un altro progetto chiave nell’ambito della BRI che assicura la sua ricerca di commercio e sopravvivenza e protezione delle rotte. Sia il porto di Gwadar, che consente l’accesso commerciale di Pechino al Mar Arabico, sia gli estesi collegamenti ferroviari del Myanmar, che consentiranno l’accesso al Golfo del Bengala e all’Oceano Indiano, forniranno alla Cina la necessaria fortificazione dei suoi bisogni e delle sue risorse chiave. Prevedendo un potenziale blocco da parte dell’Occidente in punti di strozzatura chiave, tra cui lo Stretto di Malacca e la situazione di stallo nel Mar Cinese Meridionale, tutto ciò rimane un’ancora di salvezza fondamentale per Pechino.

Nell’ampliare la sua crescente capacità anti accesso/divieto di area (A2/AD) nella prima catena di isole che si estende attraverso Taiwan e le Filippine, e nel cementare la sua militarizzazione del Mar Cinese Meridionale, assicurando la continuità nel passaggio di risorse critiche ed energia attraverso questo sarà fondamentale. Il Mar Cinese Meridionale sarà utilizzato come secondo fronte vitale nei suoi futuri piani d’azione su Taiwan, e anche per ostacolare la linea di sostegno dell’Occidente da sud, dall’Australia. Sarà anche utilizzato per rafforzare la sua crescente capacità di deterrenza nucleare attraverso la sua maggiore capacità SSBN/SLBM nel dissuadere la corsa al contenimento dell’Occidente.

La recente fortificazione e militarizzazione del porto di Ream in Cambogia integra questo obiettivo finale, capitalizzando ulteriormente l’ECRL e la nostra radicata dipendenza dalla Cina e legando le mani per raggiungere il suo scopo regionale.

Afferrando il fronte e la capacità sdentati dell’ASEAN, e nel balzare sul nostro piegarsi e assecondare la Cina, lo strumento economico e la carta della coercizione sono usati con un’efficacia devastante, come si può vedere nella trappola della Malesia ora solo in questo progetto. Rendendosi conto che la Malesia non graviterà sugli americani almeno in modo diretto per un’efficace deterrenza, e nella sua sfortunata dipendenza dal capitale e dal mercato cinesi, i grandi progetti che sono chiaramente vantaggiosi per Pechino possono essere spinti e modellati secondo i suoi dettami nel lungo periodo .

Pechino ha strategizzato molto avanti e nell’approfittare dei nuovi cambiamenti geostrategici nell’anticipare le mosse occidentali nel contenerlo. Lo Stretto della Sonda rimane una rotta secondaria fondamentale per la Cina, che vi ha già aumentato la sua presenza. Insieme a un’altra mossa strategica dell’Indonesia nel trasferire la sua capitale a Nusantara nel Kalimantan orientale, le nuove rotte previste sono già sullo scacchiere e la Malesia deve rimanere sempre un passo avanti. Ciò include la necessità di trasformare la sua costa orientale in una nuova frontiera di deterrenza e barriera, sia per gli hub commerciali e commerciali che per la sua frontiera di difesa e sicurezza per difendere meglio i propri interessi e la propria sovranità.

I finanziamenti schiaccianti per questo progetto proverranno dalla Cina, e lo stesso vale per la parte di costruzione, che garantisce un blocco a lungo termine della continua adesione e dipendenza. Crea un altro rischio vulnerabile per una futura spirale di trappola del debito, con lo Sri Lanka che dà al mondo un assaggio di come appare. In un senso più ampio e da un punto di vista strategico più ampio, Pechino ne ha più bisogno per i suoi calcoli strategici regionali e globali globali, essendo questo il progetto BRI predominante che non sembra possa perdere, dopo il crescente respingimento e le ricalibrazioni da parte di altri paesi.

L’ECRL rimane troppo caro e fornisce il più grande fattore di trascinamento per lo stato di salute finanziaria della Malesia nei prossimi decenni, senza alcuna garanzia sui suoi rendimenti a lungo termine o punto di pareggio. Non solo la Malesia rischierà le sue vulnerabilità finanziarie, ma non farà che avvantaggiare i travolgenti interessi cinesi.

Per troppo tempo, la Malesia ha fatto da secondo violino ai dettami esterni e si è sgretolata sotto la coercizione esterna e il ricatto economico. Non può permettersi di rimanere non allineato, seduto e sperando nell’autocontrollo altrui per salvaguardare la sicurezza e gli interessi regionali e nazionali. Per questo, il partner e l’alleato giusto per aiutare e sostenere la Malesia questo sforzo deve essere scelto con saggezza, meticolosità e assiduità sulla base di veri risultati passati, realtà e scopi esistenti e intenti futuri fondati sulla fiducia, sullo scopo dei valori e sulla volontà di difendere e proteggere fermamente l’ordine basato sulle regole e i valori normativi che hanno preservato la pace, la stabilità e l’ordine a livello regionale e globale. Gli Stati Uniti e l’Occidente rimangono i più pronti e capaci che si sono offerti a lungo di aiutare, ma rimane la domanda se la Malesia sia pronta a gettare la trappola della Cina per la propria sopravvivenza e il proprio futuro.