Malesia: le risorse strategiche di terre rare rischiano di sgretolarsi a causa di Pechino

Il governo dello Stato di Kedah della Malesia ha firmato un memorandum d’intesa (MoU) con il partner tecnico cinese Xiamen Tungsten Co Ltd per attingere a 60 miliardi di RM di elementi di terre rare (REE) nello Stato, che ha evidenziato la continua dipendenza dall’esperienza e dalle risorse cinesi in l’asset strategico vitale del Paese.

La Malesia rimane un Paese benedetto con risorse strategiche e vitali, ma rimane a rischio di essere sperperato nel modo sbagliato con errori strategici a lungo termine a causa della sua incapacità di liberarsi dalla trappola convenzionale e dal richiamo avvincente di guadagni facili e veloci.

Nel 2019, il parlamento del paese è stato informato che il paese dispone di riserve di minerali metallici per un valore di 732 miliardi di RM sotto forma di carbone, minerale di stagno, minerale di ferro, oro, manganese, sabbia silicea e caolino da esplorare.

La Malesia è stata benedetta con una quantità significativa di depositi di terre rare non radioattive. L’US Geological Survey (USGS) stima che nella Malesia peninsulare si possano trovare circa 30.000 tonnellate di minerali di terre rare. A livello globale, la maggior parte degli elementi delle terre rare si trova in Cina, Australia, India e Vietnam.

Gli elementi delle terre rare (REE) sono stati sempre più importanti nell’elettronica di consumo, nei veicoli elettrici (EV), nell’energia pulita e, in modo più strategico, nelle attrezzature e nell’uso militare. Nell’esercito, i REE sono utilizzati in risorse militari vitali, in particolare armi a guida di precisione, apparecchiature di comunicazione, apparecchiature GPS (Global Positioning System) e altri dispositivi elettronici di difesa.

La Cina ha le maggiori riserve di REE con 44 milioni di tonnellate oltre ad avere la più grande raffineria che controlla il mercato. L’operazione di Lynas Malaysia in Malesia dal 2012 è stata in grado di rompere il monopolio essendo il primo impianto di raffinazione al di fuori della Cina. È anche uno dei più grandi impianti di raffinazione di terre rare al mondo. La terra rara viene sempre più utilizzata come un altro fattore di risorsa vitale e critico in una maggiore competizione geopolitica globale, in particolare nel potenziamento della tecnologia e delle capacità militari e nella supremazia tecnologica, che include la tecnologia e la corsa allo spazio.

Pechino è consapevole della sua presa sulla Malesia e conosce il suo potenziale futuro in questa risorsa critica. Ha creato la necessità per Pechino di rompere lo slancio occidentale e la precedenza nell’ecosistema locale delle terre rare della Malesia con la presenza di Lynas. L’inseguimento di Pechino in Malesia nello spettro delle terre rare non si basa interamente sul desiderio e sull’intento delle sole nostre risorse fondamentali di terre rare, poiché è già un produttore dominante. Si tratta più di fermare l’intenzione e l’opzione della Malesia di avere una maggiore presenza occidentale in quest’area, e di interrompere e fermare lo slancio e la capacità che sono già stati acquisiti dall’Occidente in Malesia in questo senso.

Il lungo gioco di Pechino vede la Malesia come un fattore conveniente, e vuole mantenere il suo vantaggio tecnologico e di risorse critiche contro l’intensa concorrenza con gli Stati Uniti e l’Occidente, e vorrà rallentare e fermare la presenza dell’Occidente in questo campo in questa parte del mondo. Ha visto aumentare la pressione e l’impatto negativo del Chips Act, e la crescente impasse della sua economia in rallentamento e la perdita del vantaggio nell’ospitare le principali aziende tecnologiche critiche, ora che un numero crescente di aziende leader tra cui Apple sta guardando a un’uscita a causa delle crescenti battute d’arresto interne e della diminuzione dell’appeal.

Altri importanti produttori come l’India, l’Australia e il Vietnam, rimangono tutti al di fuori dell’orbita dell’influenza e della presa di Pechino e, quindi, hanno paralizzato la ricerca strategica di Pechino. La Malesia rimane quindi un’apertura adatta per Pechino, che può utilizzare come efficace strumento di coercizione e ricatto. Il dominio delle terre rare può essere utilizzato per interrompere e dominare le catene di approvvigionamento nella regione e nel mondo.

Conoscendo la sua presa, la Cina vorrà usarla come merce di scambio per bloccare il vantaggio dell’Occidente, e usarla per il proprio progresso militare e tecnologico e anche come la giusta carta di scambio con altri giocatori.

Ciò alimenta la necessità per la Cina di resistere alla pressione degli Stati Uniti e dell’Occidente tra l’accresciuta rivalità e la concorrenza geopolitica, e la crescente mossa strategica di Pechino in Malesia in quest’area funge da forma di ritorsione contro il blocco e le sanzioni occidentali diffusi e globali sul suo tecnologia critica, in particolare l’embargo sui chip.

Questa nuova presenza nell’ecosistema delle terre rare della Malesia potrebbe rendere il paese ancora più vulnerabile ai dettami di Pechino ed esporre i suoi rischi già aperti alla sua vasta gamma di strumenti, con le sue risorse uniche e preziose che potrebbero essere legate al gioco geopolitico di Pechino.

Accelera il potenziale per creare un impatto a catena e domino su altre industrie critiche che alla fine beneficeranno maggiormente Pechino, come si può vedere già nel caso dell’ECRL, del Kuantan Industrial Park, del progetto Forest City e di molti altri che hanno alimentato il lungo progetto della Malesia debito a termine ed essendo obbligato ai termini e ai dettami di Pechino che comprometteranno i suoi beni e le sue risorse che possono essere utilizzate per il guadagno di Pechino, come strumento di contrattazione nell’obbligazione del debito della Malesia.

La terra rara può essere utilizzata come strumento di ricatto per dettare le opzioni della Malesia, dove Pechino può capitalizzare il crescente impegno del debito nei suoi confronti, dall’ECRL ad altri progetti BRI.

La Malesia rimane vulnerabile al fatto che questi vengano utilizzati per tenerci in ostaggio, specialmente nelle nostre risorse critiche e uniche che saranno vitali per gli interessi di Pechino, tra cui terre rare, olio di palma, petrolio e gas, semiconduttori, gomma e altri.

Il predominio della Cina nel mercato delle terre rare è un fenomeno relativamente nuovo. Per la seconda metà del 20° secolo, Mountain Pass negli Stati Uniti è stato il principale fornitore mondiale di metalli delle terre rare. Ma durante la globalizzazione degli anni ’80 e ’90, la Cina ha drasticamente intensificato i suoi sforzi minerari. La Cina è entrata nel mercato e negli anni ’80 ha inondato il mercato con elementi di terre rare a basso prezzo e ha portato al fallimento di tutti gli altri miniere a livello globale.

Ha sfruttato quel monopolio sulla fornitura di terre rare per dominare successivamente tutte le fasi di aggiunta di valore, dalla miniera al metallo fino al magnete.

Pechino una volta ha bloccato l’accesso del Giappone alle terre rare durante una disputa del 2010 sulla detenzione di Tokyo di un capitano di un peschereccio cinese. Poi, nel 2019, la Cina ha minacciato di includere alcuni prodotti che utilizzano terre rare nelle restrizioni all’esportazione di tecnologia di Pechino, in risposta alle pressioni dell’amministrazione Trump sul gigante delle telecomunicazioni Huawei.

La Cina potrebbe facilmente decidere di limitare nuovamente l’accesso alle terre rare con conseguenze disastrose.

Negli ultimi decenni, la Cina è stata il produttore più dominante con un picco di oltre il 90% della produzione totale mondiale, portando a maggiori situazioni geopolitiche, poiché le potenze mondiali riconoscono l’importanza di questa risorsa naturale.

La Cina rappresenta il 63 percento dell’estrazione mondiale di terre rare, l’85 percento della lavorazione di terre rare e il 92 percento della produzione di magneti per terre rare.

Insieme, la Cina e il Myanmar producono il 100% delle terre rare “pesanti” del mondo, principalmente disprosio e terbio. Distinti dalle terre rare “leggere” per i loro numeri atomici più elevati, gli elementi pesanti delle terre rare “copri” i più potenti magneti delle terre rare per proteggerli dalle alte temperature, secondo il gruppo di ricerca indipendente Adamas Intelligence. Sono utilizzati in aerei invisibili, missili e altre attrezzature militari.

Mentre la Cina domina la produzione nel suo complesso, la sua presa è maggiore sulle terre rare pesanti. Secondo questo gruppo di ricerca, è un segmento di domanda di nicchia relativamente piccolo, ma molto strategicamente importante per quasi tutte le nazioni moderne.

Le aziende statunitensi hanno faticato a eguagliare i bassi costi di Pechino, che sono guidati da sussidi governativi, bassi salari dei lavoratori e scarsi standard ambientali.

In tutta l’America, altre miniere di terre rare hanno chiuso perché non potevano competere con la Cina. Dà alla Cina il perfetto vantaggio e dominio, proprio come ha goduto con altri settori attraverso la sua valuta e la manipolazione del commercio, strumenti economici pervasivi incluso il dumping e attraverso i vantaggi di cui si è avvalsa da quando è entrata a far parte dell’OMC.

A Kedah, beni di terre rare per un valore di 60 miliardi di RM sono maturi per l’estrazione, ha bisogno di un’attenta valutazione e pianificazione.

I passati episodi di miniere illegali e furti a Kedah sono sufficienti a suonare campanelli d’allarme e rendere il paese più saggio e più strategico.

In tutto il paese nel suo insieme, c’è una necessità strategica e impellente per tutti gli stati con risorse strategiche, in particolare le terre rare, di coordinarsi con il governo federale e anche con il Consiglio di sicurezza nazionale, in una struttura olistica.

Avrà bisogno della sinergia e della fusione di altre competenze, inclusi organi consultivi composti da massimi esperti e pensatori strategici su come preservare e coltivare al meglio le risorse della Malesia. Questa strategia cruciale non deve essere lasciata alla sola decisione di un singolo Stato o di un partito, aggirando i maggiori interessi nazionali.

La Malesia deve sfruttare la nostra forza e la nostra posizione unica sulle sue risorse chiave, che includono le sue posizioni dominanti uniche su olio di palma, gomma e l’aumento della nostra influenza e partecipazione nell’industria dei chip e dei semiconduttori, e non può continuare a essere sotto lo scacco di Pechino.

Implica qualcosa di più del solo ritorno monetario facile e rapido, poiché le risorse delle terre rare danno rendimenti in modi che non si vedono solo nei rendimenti monetari da soli.

Aiuterà la Malesia a ottenere maggiori effetti a catena, a salvaguardare la sua sicurezza e il suo vantaggio geopolitico nel lungo periodo ea creare maggiori carte e merce di scambio.

Deve avere calcoli strategici a lungo termine e pianificazione su come ciò andrà a beneficio del paese non solo in forma pura e diretta di rendimento degli investimenti, ma in maggiori implicazioni di catena, creando un’industria produttiva e meccanismi di raffinazione e struttura di trasformazione e capacità a valle.

Il futuro del mining, più sicuro, resiliente e sostenibile e sostanzialmente più produttivo, è stato proposto da alcune aziende occidentali.

Analisi basata sui dati, integrazione e la produttività ottimizzata sono proposte come alcune delle attività minerarie intelligenti o verdi.

Deve essere fatto in modo pulito, sostenibile e resiliente, in modo da poter essere un leader regionale e globale in questo senso e nel capitalizzare nuovi investimenti verdi e puliti che creeranno un impatto a cascata. È necessario sfruttare la trasparenza, la fiducia e una struttura e un sistema basati su regole per un’adeguata estrazione, trasferimento e utilizzo delle risorse.

La Malesia dovrebbe sfruttare le crescenti pratiche ecologiche e orientate alla responsabilità delle istituzioni consolidate, principalmente dall’Occidente e dagli Stati Uniti, per capitalizzare il suo slancio e invitare una maggiore produzione congiunta con le società con sede in Occidente, tra cui Lynas che ha già la competenza e l’esperienza radicate in Malesia.

Ciò a sua volta andrà a vantaggio dell’economia locale, ma soprattutto della sua carta strategica nei suoi maggiori interessi di sicurezza e sopravvivenza a lungo termine.