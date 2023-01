Malesia – Indonesia: rinnovata cooperazione contro le minacce comuni

L’importante visita ufficiale del primo ministro Anwar Ibrahim in Indonesia appena conclusa ha segnalato l’intenzione della Malesia di dare priorità alla regione e ai vicini cruciali nel rafforzare la voce comune e il consolidamento diplomatico. Un solido impegno cooperativo bilaterale basato sui valori di fiducia, sana interdipendenza, principi di giustizia e buon governo e un mantra più forte insieme, rimane il baluardo fondamentale contro le sfide comuni che devono affrontare sia le nazioni che la regione.

Entrambi sono consapevoli delle storie passate e delle tensioni passate riguardo ai territori contesi, dove sebbene la disputa di Sipadan e Ligitan sia stata decisa e risolta, la disputa di Ambalat nel Mare di Celebes rimane spinosa. Jakarta voleva rafforzare il suo peso politico e diplomatico nella regione e voleva un fronte forte per affrontare la sua rinnovata ricerca di leadership regionale e un potere e una deterrenza più forti nell’affrontare il principale punto di innesco nel Mar Cinese Meridionale, in cui è sempre più coinvolta, e con la Cina in mente.

L’Indonesia ha iniziato una serie di affascinanti offensive nel mostrare il suo soft power e la sua diplomazia con un approccio mirato nel rafforzare i legami con gli stati vicini dell’ASEAN, in particolare con attori chiave che saranno importanti nella collaborazione con l’Indonesia nell’affrontare le sfide comuni, in particolare la Cina. Con il buon passo e l’impatto della risoluzione della controversia marittima con il Vietnam, l’Indonesia sta cercando di iniziare ad affrontare e rimuovere la barriera e la spina del più importante rapporto bilaterale nell’ASEAN, con la Malesia. L’Indonesia ha bisogno di rafforzare i legami con la Malesia e storicamente ha sempre considerato la Malesia come il partner più importante in varie questioni, in particolare per quanto riguarda l’economia, il commercio e gli aspetti di sicurezza.

Assumendo la leadership dell’ASEAN, Jakarta vorrà dimostrare di avere l’iniziativa diplomatica e la leadership in modo positivo nel risolvere le controversie regionali e nel cementare la sua rivendicazione e il suo nuovo status non solo come potenza leader regionale, ma come attore globale in crescita nel suo mezzo stato di potere, avendo recentemente ospitato iniziative globali nel G20 e rivendicando il suo status di nuova voce e potere leader asiatico nell’apparato di potere globale. La Malesia ha bisogno di sfruttare i ricchi legami condivisi e la fiducia a tutti i livelli, per rafforzare questa base.

La nuova impresa di Jokowi per garantire che l’Indonesia rivendichi questo status di influenza globale, riflette maggiori aperture per entrambe le nazioni per continuare a rafforzare la comune partnership reciprocamente vantaggiosa. Jakarta è desiderosa di svolgere un ruolo più forte nella disputa ucraina e anche di dare un messaggio sia ai membri dell’ASEAN che agli attori regionali, inclusa la Cina, che sarà pronta a intensificare e rivendicare una presenza di deterrenza più forte attraverso il rafforzamento dell’ASEAN e attraverso la sua leadership. I vari passi intrapresi per rafforzare l’influenza e il potere dell’Indonesia attraverso varie strategie strategiche e geopolitiche, tra cui lo spostamento della capitale di Nusantara e nel giocare una maggiore amplificazione militare e strategica nelle zone contese con la Cina e in aree chiave come lo Stretto della Sonda, proiettano una nuova spinta al cemento Il raggiungimento della maggiore età dell’Indonesia nel ruolo di parità di potere regionale.

Sia la Malesia che l’Indonesia hanno una grande importanza e fanno leva sui punti di strozzatura più cruciali e sulle zone geografiche strategiche, tra cui Malacca e lo Stretto della Sonda.

L’Indonesia vede la Malesia e l’Australia, compresi il Vietnam e le Filippine, come attori chiave nella formazione di una piattaforma cooperativa comune più forte per affrontare le sfide della Cina.

In quanto tale, la Malesia rimarrà sempre la sua priorità chiave e utilizzerà il suo peso come presidente dell’ASEAN per spingere per un maggiore slancio nella risoluzione delle controversie con la Malesia e cercherà di avere accordi in questo per quest’anno, anche per capitalizzare la nuova leadership di Anwar per impadronirsi la possibilità di potenziare e consolidare le relazioni, che include garantire che le controversie passate e attuali rimangano secondarie e separate dai principali legami fondamentali tra i due paesi.

Jokowi vorrebbe anche sfruttare l’immagine riformista e l’appeal globale di Anwar, e che Anwar ha chiarito che vede gli attori regionali come la pietra angolare della sua politica, inclusa l’ASEAN. Anwar voleva anche che la Malesia beneficiasse di un crescente status di potere dell’Indonesia, che riceverà le implicazioni positive della catena maggiormente rispetto ad altri giocatori vicini.

Anwar può anche trarre vantaggio dall’uguale aumento dell’appeal e del ruolo globale di Jokowi, e dal rendersi conto che entrambi saranno in grado di esplorare maggiori aperture e forza congiunta non solo come potenza regionale, ma anche nel rappresentare il potere crescente del mondo in via di sviluppo e nel cementare lo status di entrambi i paesi come le principali potenze del mondo musulmano, nel proiettare una nuova immagine di entrambi i paesi come paesi islamici moderni e progressisti, ed entrambi i leader sperano di guidare entrambi i Paesi verso un percorso moderato e centrico.

Entrambi non vogliono che altre questioni di bassa politica dominino i legami, come la criminalità transfrontaliera e la questione della foschia, la sensibilità nelle questioni nazionaliste e i punti di innesco riguardanti possesso di varie culture contestate o diritti di vantarsi, nel creare barriere per il quadro più ampio e più importante della sicurezza comune e della difesa comune delle più grandi minacce tradizionali. Le questioni del lavoro e dei migranti saranno ulteriormente consolidate, con ulteriore impegno e impatto positivo del sistema a canale unico nel razionalizzare e proteggere meglio gli interessi di entrambi gli attori in questa questione di lunga data.

Sia KL che Jakarta si concentreranno sul comune patrimonio culturale condiviso, lingua, religione, diversità, caratteristiche e molti altri tratti condivisi per aumentare i legami e la comprensione tra le persone, come effetto positivo di replica su altre aree di cooperazione. Lo sviluppo del capitale umano, la mobilità dei talenti e la cooperazione educativa e sportiva, tutti fatti come buone piattaforme per maggiori effetti di ricaduta. I legami di Track II e Track III saranno ulteriormente approfonditi, espandendo allo stesso tempo i legami da governo a governo in un obiettivo di sviluppo più ampio, concentrandosi sul benessere delle persone e sulla ripresa economica e sulla resilienza delle risorse e del commercio.

Sarà intensificata l’attenzione sui ritorni strategici fondamentali per entrambi i Paesi, in particolare su sicurezza alimentare, catena di approvvigionamento, risorse (petrolio e gas e olio di palma e altri), protezione delle rotte commerciali, espansione economica e ripresa dalla pandemia, e nelle future aree di progresso su cooperazione scientifica e tecnologica, anche nell’intelligenza artificiale, nel 5G e nella tecnologia quantistica e nell’economia digitale e verde, nonché nella sicurezza e nella difesa. Paesi.

La visita di Anwar sarà cruciale per dare un messaggio positivo a una triplice parte interessata. In primo luogo dà un messaggio a entrambi i paesi che entrambi volevano che questi legami bilaterali fossero il fondamento dell’ASEAN e della sua unità, e nel riutilizzare l’importanza storica di entrambi i paesi nella formazione e forza dell’ASEAN. Rimane la pietra angolare della stabilità e della forza regionali e nel rappresentare un fronte unito e un messaggio di solidarietà alle questioni regionali comuni.

In secondo luogo, invia un messaggio ad altri attori, in particolare alla Cina, che entrambi i paesi condividono maggiori interessi comuni prevalenti e minacce comuni piuttosto che lasciare che le questioni attuali facciano deragliare i buoni legami tra i due indebolendo il loro approccio ad affrontare minacce e coercizioni. Controversie e tensioni che affrontano sia KL che Jakarta nel Mar Cinese Meridionale e per Jakarta, la crescente tensione sulle isole Natuna vedrà la necessità di amplificare e rafforzare la prontezza e la forza congiunta nell’avere una maggiore voce deterrente e capacità di capitalizzare la sua vicino più importante nell’affrontare una Cina più assertiva e bellicosa in queste acque.

Entrambi i paesi possiedono un alto livello di vantaggio geostrategico e geopolitico che va dalla geografia, alle risorse critiche e all’influenza e al potere crescenti se entrambi uniscono le loro forze, risorse e cooperazione comuni in congiunture economiche critiche e cooperazione militare e di sicurezza per resistere a strumenti e pressioni economiche e militari e nell’affrontare le sfide regionali.

In terzo luogo, invia un messaggio all’UE che entrambi i paesi saranno pronti ad ampliare la cooperazione e creare nuovi meccanismi per proteggere le loro industrie comuni, in particolare l’industria dell’olio di palma, nell’affrontare nuove barriere nel mercato europeo. La solidarietà e l’impegno regionali e bilaterali sono visti come un fronte urgentemente necessario per respingere il rinnovato obiettivo selettivo percepito da Bruxelles di questo settore per il proprio commercio futuro e la conservazione economica dei propri interessi vitali.

Sia KL che Jakarta si rendono conto dell’enorme potenziale lasciato inutilizzato per entrambi i Paesi per elevare i legami, consolidare i punti di forza e sinergizzare le minacce comuni, che richiederà un saggio e chiaro buon senso affinché entrambi i leader attingano a questa apertura, piuttosto che lasciare che le controversie e la rivalità strategica bilaterale e sfiducia rovina rendimenti migliori. La Malesia ha bisogno del sostegno dell’Indonesia in varie aree di interesse e sopravvivenza, ma dobbiamo anche essere saggi nelle nostre carte e aperture strategiche per sfruttare i bisogni e la dipendenza dell’Indonesia da noi in altre aree che saranno importanti per Jakarta e la regione.

Mentre il detto “ama il tuo prossimo sì, ma ama prima te stesso” rimane vero nel regno della politica internazionale, nella maggior parte dei calcoli costi-benefici, un vicino solidale e fidato che fornirà una maggiore capacità congiunta nel respingere le minacce comuni non mancherà mai di essere un bene più prezioso, a condizione che sia presente una carta strategica adeguata e ben pianificata a lungo termine. L’Indonesia rimane in quella zona per ora, per gli interessi a lungo termine della Malesia.