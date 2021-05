All’inizio del XVI secolo, Madrid era una bellissima città di 20.000 abitanti, molto più piccola di Toledo o Valladolid. Nel 1561, stanco di andare su e giù con la sua corte nomade, il re Filippo II la scelse come capitale della Castiglia e dell’Impero. In cento anni, la sua popolazione si è moltiplicata per otto, mentre le altre città castigliane, dal punto di vista demografico, sono rimpicciolite.

All’inizio del XVIII secolo, il re Filippo V, seguendo la tradizione centralista dei Borbone, volle trasformare Madrid nel centro culturale del Paese: doveva essere la capitale delle arti, delle scienze, della cultura e del buon gusto. La monarchia impose il sistema giudiziario castigliano e il castigliano come lingua amministrativa su tutto il territorio. Le terre conquistate, la Catalogna e l’ex Corona d’Aragona, dovettero iniziare a pagare le tasse a Madrid e persero le proprie istituzioni.

Carlos III completò l’opera di Felipe V facendo costruire ampie passeggiate urbane, illuminazione pubblica ed edifici monumentali come la Puerta de Alcalá. Concluse il lavoro con una rete radiale di strade; Madrid è una delle poche capitali europee che non ha un fiume navigabile e risolvere il problema delle comunicazioni è stato fondamentale.

Alla fine del XVIII secolo, Madrid rappresentava l’1,5% della popolazione della Spagna e inghiottiva il 15% del bilancio della monarchia. A Madrid non c’era quasi nessuna attività produttivae doveva essere rifornita di tutti i tipi di prodotti, oltre a centralizzare il monopolio del sale e del tabacco. Le strade sono state costruite, quindi, per impartire ordini a tutto il Paese e per ricevere rifornimenti.

Saltiamo due secoli: Madrid era ancora la capitale politica del Paese quando Franco morì e arrivò la transizione verso una democrazia incerta. La Catalogna e i Paesi Baschi chiesero di riconquistare l’autonomia che avevano prima della guerra civile, e lo Stato reagì creando non due o tre Comunità autonome, ma … diciassette! Si trattava di annacquare le singolarità catalane e basche. Qualcuno ha deciso che anche Madrid sarebbe stata una Comunità Autonoma, anche se i madrileni non l’avevano mai avuta, né l’avevano richiesta. In fretta, hanno dovuto inventare una bandiera, uno scudo, un inno e alcune istituzioni della Comunità di Madrid, tra cui un delegato del governo di Madrid a Madrid. Se catalani e baschi volessero il caffè, ce ne sarebbe per tutti -per usare un modo di dire coniato dal Ministro Manuel Clavero.

Ora, come sospetta il politico basco Iñaki Anasagasti, Madrid è diventato uno dei maggiori problemi della Spagna.

Capiamoci: a Madrid ci sono quartieri popolari come tutte le grandi città; persone che lavorano e lottano per una vita migliore. Ci sono entità culturali magnifiche e un mondo universitario molto piacevole. Questo cronista ha vissuto a Madrid per un anno, è rimasto incantato dalla simpatia dei suoi abitanti e vi ha buoni amici.

Ma a Madrid vive una legione di funzionari pubblici, dirigenza militare, migliaia di consiglieri di grandi aziende aggiudicatarie di lavori pubblici,i pezzi grossi della Chiesa e della magistratura, della casa reale e di tutti i suoi servi; ci sono anche la maggior parte delle società di comunicazione, per le quali la verità non è importante quanto la difesa dei propri interessi. I media di Madrid sono dovuti ai loro sponsor, pubblici o privati.

In breve, a Madrid vive una casta improduttiva ma elitaria, che ha bisogno di succhiare avidamente il resto del Paese per mantenere i suoi privilegi ingiustificati.

Naturalmente, la destra si sente legittima rappresentante di questa casta; e non solo la presumibilmente destra democratica, con il PP e la signora Isabel Díaz Ayuso, ma l’estrema destra, rappresentata da Vox. La Spagna si è già abituata alla presenza pubblica di Vox: appare ogni giorno sugli schermi televisivi, insieme al Procuratore generale di Stato, presso la Corte suprema. Vox ha ignominiosamente esercitato l’accusa privata contro i prigionieri dell’indipendenza catalana nel processo referendario di autodeterminazione.

Contro questa destra elitaria e sociologicamente franchista, due partiti di sinistra ai presentano alle elezioni di martedì: Más Madrid con Íñigo Errejón e Unidos Podemos, con Pablo Iglesias; e un altro partito, il PSOE, quello del Presidente Sánchez. Il PSOE è teoricamente un partito operaio, ma si muove a suon di sondaggi d’opinione e mostra meno sensibilità sociale e ambientale rispetto a molti partiti di destra europei. La lista di questo partito è guidata dal Signor Gabilondo, la signora Ayuso ha diretto la campagna elettorale non contro di lui, ma contro il Presidente Sánchez, che naturalmente spera di riuscire un giorno sostituirla.

Se la sinistra non ha la maggioranza assoluta, la destra governerà; e se il PP vince, ma non riesce a formare un governo, avremo l’estrema destra nelle istituzioni.

Il franchismo non è stato una parentesi nella storia della Spagna; è una delle caratteristiche sociologiche endemiche di buona parte della popolazione. Domani sera potremo misurare quale la dimensione della proporzione.