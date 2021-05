Abbiamo detto lunedì scorso, in questa stessa sezione, che Madrid era diventato il problema principale della Spagna. Abbiamo affermato che la capitale è dominata da una potente classe estrattiva: un esercito di funzionari, vescovi, giudici, militari, politici, consulenti aziendali, banchieri e uomini d’affari del mondo della comunicazione. Ciò accade, in una certa misura, in tutte le capitali. Ma nel caso di Madrid, la dimensione del fenomeno è superlativa e presenta alcune peculiarità che spiegherebbero il curioso comportamento elettorale dei suoi elettori.

Le elezioni della scorsa settimana hanno prodotto un Parlamento regionale in cui la destra e l’estrema destra si sommano in una comoda maggioranza assoluta.

In quasi tutti i Paesi, le aree metropolitane tendono ad essere più a sinistra rispetto alla popolazione rurale, a causa della maggiore presenza di movimenti sindacali nelle fasce industriali. Il politologo Jordi Muñoz fornisce alcune ragioni per la specificità di Madrid. Uno dei motivi è proprio la scarsa industrializzazione dell’area di Madrid; la sua economia ruota attorno al settore terziario e alla forte presenza dell’apparato statale. Rispetto ad altre capitali, a Madrid ci sono più lavoratori con colletti bianchi e cravatte che operai: è un’economia, la loro, che si potrebbe definire postindustriale. I suddetti apparati statali sono stati controllati da Franco per buona parte del XX secolo, e l’eredità è visibile: i cognomi delle cinquecento famiglie più ricche e influenti del Paese sono gli stessi di cinquant’anni fa.

D’altra parte, Madrid è l’epicentro del nazionalismo spagnolo. Madrid ha sempre sognato un Paese uniforme e ha negato il carattere multinazionale della Spagna. Dover convivere con le realtà nazionali basche e catalane produce a Madrid un evidente malessere che degenera facilmente in autoritarismo. Quando si tratta di esercitare l’autorità e reprimere i dissidenti, i partiti di destra sono più forti di quelli di sinistra. Alla Corte Suprema, la presenza di Vox -estrema destra- come accusa ‘privata’ contro i dissidenti catalani non era affatto fuori luogo con il Procuratore di Stato.

La negazione del carattere plurinazionale della Spagna, inoltre, condiziona il comportamento dei media, che alimentano l’opinione pubblica a Madrid. Il conflitto catalano è spiegato in modo così assurdo che lo spagnolo che legge i giornali o guarda i programmi televisivi fatti a Madrid non può capirlo. I poteri dello Stato, che condizionano l’opinione pubblicata sulla base dei sussidi, finiscono per credere alla storia inventata dai suoi editori -per esempio, che la lingua spagnola è perseguitata in Catalogna. Il ridicolo a cui sono arrivati per evitare di pronunciare il nome del Kosovo in una trasmissione della partita ufficiale di calcio della loro nazionale contro la Spagna è stato spaventoso. La Spagna è uno dei pochi Paesi al mondo che rifiuta di riconoscere il Kosovo, perché la sentenza della Corte internazionale che ha dato origine alla nascita di questo Paese, riconoscendo il diritto all’autodeterminazione, potrebbe essere perfettamente applicata alla Catalogna e ai Paesi Baschi.

Con questi riferimenti, è difficile per l’opinione pubblica di Madrid comprendere alcune pubblicazioni, come la copertina del 5 maggio del ‘New York Times‘ dedicata a Jordi Cuixart, Presidente di Òmnium Cultural, un’associazione catalana che riunisce centinaia di migliaia di membri in difesa della lingua e della cultura. Dopo aver spiegato il processo politico contro Cuixart, condannato a nove anni di carcere per aver organizzato una manifestazione di protesta, il quotidiano di New York ha messo in dubbio l’imparzialità della Corte Suprema. La maggior parte dei giornali di Madrid ha ignorato la questione o l’ha travisata.

E non dimentichiamo che, oltre a Cuixart, otto politici pacifisti e democratici catalani sono ancora in carcere, e alcuni altri sono in esilio da tre anni e mezzo.