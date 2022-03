È nata Marie Jana Korbelová, nel 1937, in Cecoslovacchia, una giovane democrazia intrappolata tra la Germania di Hitler e l’Unione Sovietica di Stalin. Figlia di un diplomatico, è diventata una rifugiata in giovane età, un’ebrea ceca che sarebbe cresciuta come cattolica con storie false sulla sua storia familiare.

Dopo aver trascorso gli anni della guerra a Londra, suo padre accettò un incarico presso l’ambasciata ceca a Belgrado nell’allora Jugoslavia di Tito. Questa è stata la prima esperienza di dittatura di Marie Jana. Mandata a scuola in Svizzera, imparò a parlare francese e cambiò il suo nome in Madeleine. Dopo che i comunisti presero il potere nella sua nativa Cecoslovacchia, la famiglia emigrò negli Stati Uniti. L’undicenne Madeleine Korbel arrivò a Ellis Island l’11 novembre 1948.

Ieri, Mercoledì 24 marzo, è morta come Madeleine Albright, una delle figure di politica estera più straordinarie e uniche della fine del XX secolo.

In qualità di Segretario di Stato americano durante il secondo mandato di Bill Clinton, Albright, la prima donna a ricoprire l’incarico, ha unito una mente diplomatica affilata come un rasoio con uno stile insolitamente gradevole e accessibile. Credeva che la gente comune potesse, e dovesse, capire le politiche estere che venivano portate avanti in loro nome.

Essendo sfuggita alle persecuzioni sia dei nazisti che dei comunisti, Albright era profondamente consapevole dei pericoli dell’illiberalismo e dell’autoritarismo. Negli ultimi anni, le sue paure al riguardo sono solo cresciute: il suo ultimo libro, pubblicato nel 2018, si intitola ‘Fascismo: un avvertimento‘. Ma ha anche portato la macchia di non essere riuscita a fermare il genocidio ruandese durante il suo mandato come ambasciatrice delle Nazioni Unite. Era, ha detto, il suo più grande rimpianto.

Per molti versi, il suo periodo come Segretario di Stato alla fine degli anni ’90 è un ritorno agli ultimi momenti in cui gli Stati Uniti erano davvero una superpotenza unipolare. Questo avveniva prima che l’11 settembre sconvolgesse l’America e prima che la Cina catturasse davvero l’attenzione di Washington. Prima che le guerre in Iraq e in Afghanistan offuscassero l’immagine dell’America all’estero e logorassero la sua società interna, e sicuramente prima che la Russia iniziasse a porre di nuovo una sfida agli interessi degli Stati Uniti.

Eppure, la politica della firma di Albright si muove echeggia oggi. Era una ferma sostenitrice dell’espansione della NATO nell’ex blocco orientale nel 1998, e un anno dopo ha sostenuto il bombardamento della Serbia da parte dell’alleanza per fermare il massacro dei kosovarida parte di Belgrado nel 1999. Entrambe le mosse hanno fatto infuriare una figura relativamente sconosciuta nell’amministrazione russa al tempo:Vladimir Putin.

Albright, 84 anni, ha lasciato un mondo che non può averla resa felice, un mondo in cui l’autoritarismo sta rinascendo e un’America divisa sembra insicura del proprio ruolo globale. Ma come ha scritto nelle sue memorie: «L’obiettivo che cerchiamo, e il bene che speriamo, non arriva come una ricompensa finale, ma come il compagno nascosto della nostra ricerca. Non è quello che troviamo, ma il motivo per cui non possiamo smettere di cercare e di impegnarci, che ci dice perché siamo qui».

In un editoriale del ‘New York Times‘ pubblicato proprio il mese scorso alla vigilia dell’invasione della Russia, Albright ha scritto che «invece di spianare la strada alla grandezza della Russia, invadere l’Ucraina assicurerebbe l’infamia di Putin lasciando il suo Paese diplomaticamente isolato, economicamente paralizzato e strategicamente vulnerabile di fronte a un’alleanza occidentale più forte e unita».

Marie Jana Korbelová sapeva cosa significasse essere una rifugiata. Madeleine Korbel ha imparato in prima persona la dittatura. Madeleine Albright ha capito l’importanza di difendere i valori politici, anche a rischio di caro prezzo.