In vista delle amministrative romane ‘L’Indro’ ha dato evidenza al percorso progettuale intrapreso in questi anni da FaròArte, teso a favorire un nuovo sviluppo economico e culturale della Città, rigenerandone l’identità attraverso il rilancio della Creatività Artigianale di cui Roma è depositaria. Un Patrimonio materiale e immateriale tra i più grandi e straordinari al mondo.

Martedì 28 settembre abbiamo iniziato questo percorso di informazione pubblicando l’intervento di Carlo d’Aloisio Mayo’ #MadeinRome: un progetto per Roma: Raggi, Calenda, Gualtieri, Michetti: Chi accetta la sfida?’.

Giovedì 30 settembre ‘#MadeinRome’, blog dei promotori del progetto, ha approfondito pubblicando ‘Anche con Giulio Anticoli per il #MadeinRome’, intervista al Presidente delle Associazioni ‘Botteghe Storiche di Roma’ e ‘Roma Produttiva’.

Venerdì 5 ottobre ‘L’Indro’ ha pubblicato ‘Roma al ballottaggio. Gualtieri vs Michetti: chi accetta la sfida per il #MadeinRome?’, intervista all’architetto Dionisio Mariano Magni, presidente di FaròArte e del Comitato promotore della Fondazione per il #MadeinRome.

Sintetizziamo ora l’agenda di lavoro che FaròArte ha sottoposto ai diversi protagonisti che si sono candidati a governare Roma per i prossimi 5 anni.

Premessa – Definizione Piano di fattibilità e Risorse

Definizione del Piano di fattibilità e di sviluppo, anche attraverso la valutazione delle Risorse complessivamente acquisibili – oltre che nell’ambito dei fondi previsti dalla Legge sull’Artigianato della Regione Lazio n.3/2015, così come agendo sulle importanti potenzialità attrattive verso investitori privati nazionali ed internazionali – in particolare desumibili nel contesto della strategia per la #NextGenerationEU per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel #PNRR e delineati nella legge di Bilancio 2021. Tra queste quelle finalizzate alla riduzione delle emissioni, alla digitalizzazione, alle infrastrutture sociali, alla formazione e alla ricerca, alla rigenerazione urbana, all’efficientamento energetico, all’economia circolare, alle filiere produttive. In particolare agendo nel merito dei programmi specificamente dedicati a Roma su Cultura e Turismo e sull’Audiovisivo, nel quadro di una visione coerente e integrata del futuro di Roma, Città sostenibile, innovativa e coesa.

Step 1 – La Rappresentanza e la Governance: partecipazione diffusa e inclusione sociale per coinvolgere, motivare, aggregare e valorizzare i ‘Maestri e i Nuovi Artigiani’ – Start della Fondazione di Partecipazione per il #MadeinRome (entro i primi 100 giorni)

Definizione del modello organizzativo e promozione, verso l’insieme dei Protagonisti e degli Stakeholders di riferimento, della Call di adesione al nuovo soggetto di governance disintermediata e partecipata, delle finalità delineate, della visione innovativa e delle prospettive di sviluppo. Tutto questo sia per l’eco-sistema di riferimento che per la Città intera, nella valorizzazione della sua identità Creativa e Culturale e conseguente capacità di attrattività relazionale e turistica su scala globale. Organizzazione di strumenti ed eventi di lancio e diffusi sul territorio.

Step 2 – Geo-censire il tesoro diffuso e nascosto: Call delle Competenze e della Capacità

Rilevazione e catalogazione, aperta e progressiva, del Patrimonio e dei Protagonisti del ‘Saper Fare Creativo ed Etno-Culturale’ romano, sotto il profilo qualitativo delle competenze e delle capacità possedute.

Step 3 – Definire il modello degli ‘Hub’ del ‘Sapere’ e del ‘Fare Creativo’

Attivare Incubatori della Contaminazione Creativa a ciclo orizzontale, spazi di catalogazione e condivisione fertile della Conoscenza e delle Abilità, degli Strumenti organizzativi e delle Linee di produzione. Concept-WorkSite di incontro culturale e sociale nei quali integrare e coniugare le esperienze del patrimonio Tradizionale con le opportunità dell’Innovazione, volto anche a sviluppare Formazione finalizzata e favorire la nascita di Start-up per la Ricerca tecnica e creativa di Metodi, Processi e Prodotti.

Step 4- Realizzare il ‘Foro del Fare Creativo’ ed attivare i ‘Luoghi del Fare Creativo’

Individuare, Riqualificare ed Attivare Spazi Pubblici da destinare a progetti partecipati di riqualificazione strategica del settore e del territorio, per restituire visibilità, riconoscibilità e fruibilità alle economie del Saper Fare Creativo. In primis localizzare nel cuore di Roma, riqualificare ed attivare l’area da destinare al prioritario sviluppo dell’urban big bang incipit: il ‘Foro del Fare Creativo’, Campus & Concept Store, quale spazio fisico e volano identitario della nuova centralità creativa, culturale ed artigiana romana.

Step 5 – Patrimonializzare, implementare e diffondere la ‘Comunicazione del Sapere’

Censire, Catalogare, Coordinare, Sviluppare e Diffondere – anche e soprattutto attraverso l’uso delle innovazioni tecnologiche e digitali – l’insieme del Patrimonio storico e contemporaneo, materiale e immateriale, della Cultura Alta e dell’EtnoCultura. Agendo attraverso la realizzazione di contenuti – prodotti & servizi – finalizzati a valorizzare il Brand ‘Roma’ per rivendicare, stimolare, promuovere diffusamente e garantire il valore unitario e distintivo dell’identità territoriale e culturale del tessuto produttivo creativo romano.

‘L’Indro’ sta supportando così questo prezioso percorso. L’insediamento del nuovo Sindaco e l’inizio delle attività della giunta Comunale e di quelle Municipali saranno i momenti di avvio di una reale interlocuzione ed operatività. Continueremo ad approfondire con nuovi interventi ed interviste ai referenti istituzionali e culturali della Città.