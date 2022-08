Alla fine di luglio 2022, il Presidente francese,Emmanuel Macron, ha concluso un tour in Camerun, Benin e Guinea-Bissau. E visita l’Algeria dal 25 al 27 agosto.

A prima vista, la sua scelta dei Paesi è difficile da capire. Tre ex colonie francesi -Camerun, Benin e Algeria- e un’ex colonia portoghese, la Guinea-Bissau, sembrano molto diverse.

Tuttavia, nel loro insieme, le visite di Macron raccontano una storia in cui la Francia sta facendo un atto di contrizione per i suoi crimini coloniali, mentre cerca allo stesso tempo di mantenere l’influenza acquisita attraverso il colonialismo.

Questi due temi sono emersi anche al vertice ‘Africa – France New Summit‘ nell’ottobre 2021 a Montpelier. Lì, Macron ha promesso investimenti in startup tecnologiche africane come un modo per aumentare l’influenza del business privato francese, promuovendo anche il rapporto dello studioso Achille Mbembe sul nuovo rapporto tra Francia e Africa.

Macron ha poi avuto un’altra occasione per mostrare il suo buon rapporto con i leader africani al vertice Unione Europea – Unione Africana del febbraio 2022. L’evento è stato ospitato da Macron -la Francia all’epoca deteneva la presidenza dell’Unione europea- e dal Presidente del Consiglio dell’UE Charles Michel.

Gli sforzi di contrizione sono stati mostrati in ciascuna delle recenti visite nei quattro Paesi.

In una conferenza stampa con il Presidente del Camerun Paul Biya, Macron ha affermato che gli archivi francesi sul dominio coloniale in Camerun saranno aperti «per intero». Ha detto di sperare che gli storici di entrambi i Paesi lavorino insieme per indagare sui «momenti dolorosi».

In Benin il Presidente francese ha accompagnato il Presidente del Benin, Patrice Talon, in visita a una mostra dedicata ai tesori reali di Abomey. Questi erano stati derubati dalla Francia 139 anni fa e sono stati restituiti nel novembre 2021.

In Guinea-Bissau ha annunciato l’apertura di una scuola francese e un programma di scambi sportivi, in linea con la sua maggiore enfasi sulla diplomazia culturale.

Lo sforzo per mantenere l’influenza era evidente anche in tutte e tre prime le visite. Con la presenza delle truppe francesi in Mali in diminuzione, Parigi è alla ricerca di nuove opzioni militari e spera di trovarle con gli ospiti di Macron. In Benin il Presidente francese ha quindi parlato di sicurezza, mentre a Yaoundé ha ribadito che la Francia è rimasta impegnata per la sicurezza del continente.

In Guinea-Bissau Macron ha dichiarato che la Francia dovrebbe «contribuire alla lotta al terrorismo ovunque nella regione».

A mio avviso, Macron sfrutta la crescente richiesta di una più fondamentale decolonizzazione delle società africane come copertura per esercitare un’influenza continua sul continente.

Il progetto di giustizia decoloniale è stato recentemente utilizzato da altre ex potenze coloniali per rispolverare la propria immagine in Africa. Il Belgio ha recentemente restituito un dente di Patrice Lumumba, il Primo Ministro del Congo, 61 anni dopo aver consentito il suo assassinio.

Rettificare il passato coloniale è diventato un modo popolare per i governi del Nord di fare la loro diplomazia in Africa. In passato c’erano richieste di nuove relazioni e una dimenticanza del passato coloniale. Ora i capi di Stato mostrano la loro volontà di affrontare i crimini coloniali a testa alta. Il Segretario di Atato americano Antony Blinken, ad esempio, ha parlato della necessità di diventare «partner alla pari» e ha riconosciuto generazioni di africani il cui destino era stato determinato dalle potenze coloniali.

A mio avviso, questo è un modo intelligente per capovolgere il copione che russi e cinesi utilizzano. Sottolineano che non hanno mai colonizzato il continente, un’affermazione già avanzata negli anni ’60 quando Zhou Enlai e Leonid Brezhnev visitarono il continente.

Nel suo tentativo di ripristinare questa narrativa, Macron è arrivato al punto di bollare la Russia come «una delle ultime potenze coloniali imperiali» per la sua invasione dell’Ucraina.

Fa tutto parte della svolta cinica della versione della decolonizzazione di Macron, che cerca di riparare il vecchio mentre reprime la causa della decolonizzazione attraverso l’intervento.

Ciò che separa la Francia dagli Stati Uniti e dal Belgio è che l’Eliseo sta cercando di compensare una posizione militare in diminuzione in Mali. Le sue truppe stanno partendo e vengono sostituite da mercenari russi, il cosiddetto Gruppo Wagner.

La Francia è intervenuta nel nord del Mali nel 2013 con l’operazione Serval. Parigi ha anche portato Nazioni alleate come Belgio e Svezia a fornire capacità e formazione aggiuntive. L’obiettivo era cacciare i combattenti islamici nel Sahel.

La logica della Guerra Fredda che è stata imposta a questo viaggio, tuttavia, è fin troppo semplicistica. Trascura la politica regionale dell’Africa occidentale, dove la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) ha sentito sempre più la necessità di intervenire contro i colpi di Stato che hanno afflitto la regione: Mali ad agosto 2020 e maggio 2021, Guinea a settembre 2021, Burkina Faso nel gennaio 2022 e il fallito tentativo di colpo di Stato in Guinea-Bissau nel febbraio 2022.

I colpi di Stato dell’Africa occidentale, più che l’intervento in Ucraina, spiegano anche cosa ha portato Macron in Guinea-Bissau, che a luglio ha assunto la presidenza di turno dell’ECOWAS. L’organizzazione ha revocato le sanzioni quando la giunta in Mali ha promesso di tenere le elezioni nel febbraio 2024.

L’ECOWAS è anche riuscita a raggiungere un accordo con la giunta militare del Burkina Faso su un calendario per il ritorno alla democrazia. Il ritorno al governo civile è previsto per luglio 2024.

Con una promessa combinata di maggiori investimenti culturali e armi per la Guinea-Bissau, Macron sta cercando di interferire con l’organizzazione regionale. Questo nonostante abbia affermato che la Francia «ha sempre rispettato» la posizione dell’ECOWAS nelle questioni regionali. È un modo semplice per l’Eliseo di coprire l’Africa occidentale senza dover impegnarsi in una diplomazia navetta verso diverse capitali dell’Africa occidentale quando ha un interesse vitale da proteggere.

Mantenere l’attenzione sull’Ucraina e sulla missione di Lavrov era quindi nell’interesse del Presidente francese, al quale sono state opportunamente poste anche domande sul motivo per cui i Paesi africani non avevano ricevuto spedizioni di armi con la stessa facilità dell’Ucraina.La consegna delle armi potrebbe quindi essere presentata come qualcosa di positivo, piuttosto che una politica disastrosa che non funziona quasi mai.

Come sempre, saranno le persone normali a pagarne il prezzo perché costrette a vivere in società sempre più pesantemente armate. La rivolta nel nord del Mali nel 2013, che Macron sta ora cercando di gestire attraverso l’ECOWAS, è stata la conseguenza dell’intervento militare del 2011 della Francia e dei suoi alleati in Libia e del successivo rovesciamento del leader libico Muammar Gheddafi.

Potrebbe riportare indietro di anni questi paesi, impedendo loro di entrare a far parte delle economie del Leone africano -Etiopia, Ghana, Kenya, Mozambico, Nigeria e Sud Africa- Paesi che sono stati evitati da Macron.