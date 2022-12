Macron – Biden: incontro più duro di quanto sembri

La visita di stato a Washington questa settimana del Presidente francese Emmanuel Macron evidenzia sia i punti di forza che i punti deboli del rapporto tra gli Stati Uniti e l’Unione europea nel suo insieme.

Questi hanno le loro radici nella duratura verità della famosa osservazione dell’ex Ministro degli Esteri belga Mark Eyskens secondo cui l’UE è «un gigante economico, un nano politico e un verme militare». I vermi sono per natura sia invertebrati che senza cervello, e il nano europeo soffre non solo di problemi di altezza, ma anche di disturbo di personalità multipla. Il gigante, tuttavia, ha una mente e un corpo propri.

Il problema per l’Amministrazione Biden è che proprio perché l’UE rimane un gigante economico,è principalmente nell’area dell’economia che Biden chiederà a Macron di aiutare a generare il sostegno europeo; e questa è un’area in cui l’UE ha spesso dimostrato sia la capacità che la volontà di resistere alle pressioni degli Stati Uniti. Ed è nel declino delle economie europee -non nelle minacce militari all’Europa- che si situano i veri pericoli per la democrazia liberale europea.

L’invasione russa dell’Ucraina ha portato a un’ondata di decisioni da parte dei membri europei della NATO per aumentare le loro spese militari; ma anche se queste promesse vengono mantenute, ci vorrà molto tempo prima che portino a seri miglioramenti nelle capacità. Al massimo, permetteranno ai Paesi europei di fornire più armi all’Ucraina senza prosciugare le proprie riserve.

Inoltre, le forze armate europee sono in larga misura irrilevanti per quanto riguarda l’attuale strategia statunitense. La Russia non ha né la capacità, né la volontà di invadere la NATO, e non sembra esserci alcuna possibilità che i governi europei inviino i loro soldati a combattere in Ucraina. Per quanto riguarda gli schieramenti militari europei contro la Cina, è già chiaro che questi rimarranno puramente simbolici.

L’accordo dell’UE su sanzioni economiche eccezionalmente severe contro la Russia è statocruciale per la strategia degli Stati Uniti, e Biden cercherà (e riceverà) assicurazioni da Macron che la Francia si assicurerà che queste sanzioni continuino e si opporrà alla revoca di alcune di esse in cambio di un compromettere la pace e la ripresa delle forniture di gas russo all’Europa.

Macron a sua volta chiederà a Biden di capire il danno economico che la guerra sta causando all’Europa (molto maggiore di quello agli Stati Uniti) e i rischi che questo crea.

Washington sente il bisogno di tali rassicurazioni a causa dello stato sempre più fragile dell’opinione pubblica europea (e soprattutto tedesca) quando si tratta di fare seri sacrifici per il bene dell’Ucraina. Lo stesso Macron ha attirato le critiche degli Stati Uniti per il suo desiderio di mantenere almeno alcune linee di comunicazione con Mosca e per la sua enfasi sul fatto che i negoziati alla fine saranno necessari per porre fine alla guerra. Tuttavia, ciò non ha portato ad alcuna grave spaccatura con l’Amministrazione Biden.

Più grave è la minaccia dal basso alla posizione dell’Europa. L’opinione pubblica europea sosteneva molto più solidamente l’Ucraina nei primi mesi della guerra, quando sembrava che l’esistenza dell’Ucraina come Stato indipendente fosse in pericolo; ma dopo una serie di successi ucraini e la restrizione delle forze russe ad aree limitate dell’Ucraina orientale e meridionale, comincianoinevitabilmente ad apparire crepe nella solidarietà europea e nella volontà di fare sacrifici per la vittoria ucraina, specialmente in Germania.

Le tensioni sono aggravate da divisioni sempre più aspre tra i membri dell’UE sulla condivisione delle conseguenti carenze energetiche e sofferenze economiche tra i diversi membri dell’UE. Cresce anche il risentimento nei confronti dell’America per il fatto che, a causa del fracking interno, i prezzi del gas negli Stati Uniti sono una frazione di quelli europei, cosicché la sofferenza del pubblico statunitense a causa della guerra è limitata. Macron ha accusato i produttori di energia americani (e norvegesi) di sfruttare la crisi per guadagnare ‘superprofitti’ dalle esportazioni verso l’Europa. Il Ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha affermato che gli esportatori statunitensi stanno usando la crisi energetica«per favorire il dominio economico degli Stati Uniti e indebolire l’Europa».

‘The Economist‘ ha stimato che il forte aumento dei prezzi dell’elettricità potrebbe portare a 147.000 morti in più in Europa quest’inverno, rispetto agli anni precedenti. L’opinione europea nei prossimi mesi dipenderà dal fatto se l’inverno sarà rigido o mite, e di conseguenza l’impatto sulle forniture energetiche, la sofferenza di massa e i disordini di massa saranno seri o limitati. Siprevede tuttavia che, salvo la fine della guerra e la ripresa delle forniture di gas russo, la crisi energetica europea si protrarrà almeno fino al 2024; quindi non è solo questo inverno che l’Europa dovrà sopravvivere.

Date le minacce alla solidarietà europea sull’Ucraina, Macron chiederà a Biden di ridurre, almeno in parte, la pressione della sua amministrazione sull’Europa in un altro campo,quello della guerra economica contro la Cina. Washington è riuscita a convincere la NATO ad allinearsi in modo dichiarativo contro la Cina, ma le mosse economiche -come l’adesione dell’Europa al divieto degli Stati Uniti sull’esportazione di attrezzature per la produzione di chip e semiconduttori avanzati per computer, che danneggerebbero ulteriormente le industrie europee già in pericolo- stanno affrontando molta più resistenza europea.

Ulteriore pressione sulle relazioni USA-UE è stata posta dall’Inflation Reduction Act dell’Amministrazione Biden, che prevede grandi crediti d’imposta per i produttori americani (ma solo americani) di auto elettriche ed energia alternativa. L’UE ha etichettato questa ingiusta discriminazione e chiede che questi sussidi de facto siano estesi anche ai produttori europei. Macron solleverà questo problema nei suoi colloqui con Biden. È stata creata una task force USA-UE sull’IRA, ma finora ci sono pochi segnali che portino a un nuovo accordo.

L’idea di ‘friendshoring‘ ha ricevuto un certo sostegno in America; tuttavia, data l’estrema difficoltà che l’Amministrazione Biden ha avuto nel far passare l’IRA al Congresso, non sembra probabile che sarà disposta a cercare modifiche per aiutare l’Europa. Macron e altri leader europei hanno chiesto una strategia europea coordinata di sussidi industriali in risposta. Tuttavia, date le tensioni tra i membri dell’UE sui sussidi nazionali, una tale strategia richiederà molto tempo per svilupparsi e, nel frattempo, questo problema continuerà a svolgere un ruolo dirompente nelle relazioni USA-UE.

Gli Stati Uniti sono ora impegnati in uno sforzo -che senza dubbio continuerà sotto qualsiasi futura amministrazione repubblicana- per sostituire la globalizzazione delle ultime due generazioni con un nuovo mondo di blocchi economici, in cui il blocco occidentale sarà dominato dall’America, e sarà diretto a frenare, o addirittura (nel caso di Russia e Iran) cercare di distruggere, le economie degli Stati rivali.

Affinché questa strategia abbia successo, è essenziale che l’UE sia disposta a seguire l’esempio dell’America. Questo è un colossale salto ideologico per l’UE. Ancora più importante, i principali Stati europei (la Germania in particolare) sono molto più dipendenti sia dalle forniture energetiche internazionali, che dal commercio globale ragionevolmente libero rispetto agli Stati Uniti.

Nella loro eccessiva attenzione alle minacce militari e geopolitiche percepite da Cina e Russia, i politici di Washington rischiano di dimenticare che la prosperità interna e la stabilità politica degli alleati europei è anche un interesse nazionale vitale degli Stati Uniti, su cui si basa in ultima analisi l’alleanza transatlantica.

Il grandioso cerimoniale e il linguaggio che circonda la visita di stato di Macron senza dubbio lusingheranno Macron, e miglioreranno l’umiliazione inflittagli l’anno scorso dal ruolo dell’America nella distruzione dell’accordo sui sottomarini franco-australiani. Se un ex operaio industriale europeo disoccupato e congelato nel buio si sentirà altrettanto lusingato è un’altra questione