Ma Schlein, qualche volta, va a comprare il pane?

Sempre più difficile appare capire in cosa consista il cosiddetto Congresso del PD. Non si celebra nulla del genere, i cosiddetti (e sedicenti) ‘big’ non parlano perché per loro parlano i voti delle loro correnti, anzi, parleranno i voti che riusciranno a fare mettere, magari dietro caldo suggerimento … ci siamo capiti. Pare, infatti, che non voteranno solo gli iscritti al PD, come sarebbe logico, ma il primo che si troverà a passare da quelle parti.

Abbiamo assistito, inorridito io, alla presentazione di sé medesimo del signor Stefano Bonaccini, senza cravatta, con pizzetto e, in quanto amministratore locale, autodefinitosi perfetto. Altro non ha detto, però, la stampa che conta ha ammirato gli ‘occhiali a goccia’: raffinato.

Ma cosa voglia fare, quando e con chi, resta un mistero. Invero non particolarmente interessante, perché, come ho detto più volte, chi va con Renzi impara a ‘renzare’: cioè è inaffidabile, almeno doppio e sicuramente di destra.

E infatti questa è la prima cosa che non si capisce e, sembra, non si vuole fare capire: questo mostriciattolo riottoso che si sta per formare (qualcuno dice addirittura che cambia nome … chi sa perché), una cosa sicuramente non la dice. E cioè se sarà o è di sinistra o di destra: come ho detto più volte niente centro, il centro non significa nulla. O meglio significa destra d’occasione.

Mentre non si svolge il Congresso del PD e Letta afferma cose scucite da ogni realtà e verosimiglianza, l’allievo attuale di Matteo Renzi, il signor Carlo Calenda – sotuttoio, si agita disperatamente. Cercando di farsi benvolere dalla signora Meloni, alla quale, però, dato che lui è uno modesto, spiega articolatamente come si fa la finanziaria, come si fa il bilancio, come non si fa il reddito di cittadinanza e così via. Ma contemporaneamente (ecco il vantaggio di definirsi di centro!), spiega al PD (ma con toni accesi e violenti) come si fa l’opposizione e perché ciò che fa il PD è sempre fatto male: premesso, e su questo non ha esitazioni, che ‘stellini’ è popò! Che è una sciocchezza, perché popò politica sono i dirigenti degli stellini, non gli stellini.

Orbene, lo scopo del due mefitico Renzi-.Calenda è chiaro fin dal primo giorno: spolpare al massimo il PD, cercare di spolpare Forza Italia (cosa più difficile perché quello è un partito padronale e non si può spolpare il padrone!), e buttarsi verso il Governo, allo scopo, prima o poi, di entrare nel Governo, avendo magari prima annullato Berlusconi, isolato insomma.

Non credo che ci possano riuscire, anche se alla Meloni, mi sa, piacerebbe assai: comparirebbe più decente, si rifarebbe una immagine e potrebbe alleggerire la pressione (sempre decrescente, ma pesante) di Salvini, che, certo, conta sempre meno, ma è capace di fare danni in ogni momento, specie perché al partito, direi, gli stanno preparando un bel paio di scarpe nuove.

Ma tant’è: ormai la nostra politica è questo. Ed è tutta giocata all’interno, anzi nella provincia di Roma e poco più. Ci si occupa di sciocchezze e si prendono a male parole gli altri capi di Stato europei. Ormai il nostro provincialismo supera perfino quello di Orbàn!

Mai, intendo, come in questi giorni, il PD avrebbe molto da fare e da dire, ma specialmente da fare vedere che discute e che non lo fa su una linea precostituita e pregestita da Letta e dalle correnti, mentre Bonaccini gira l’Italia a dire quanto è bravo, ma specialmente a lisciare il pelo ai capi-corrente, finora silenti.

Ma poi, come una bomba scoppia una notizia.

Con grande clamore, e rigorosamente anche lui senza cravatta, il signor Giorgio Gori (i cui meriti mi sfuggono) grande amico di Silvio Berlusconi e delle sue TV, improvvisamente ‘convertito’ al PD: insomma un uomo di destra in casa PD e non è il solo, clamorosamente dicevo il signor Gori dichiara stentoreo: «se vince la Schlein, lascio il PD!».

Sti cavoli, accidenti, questa si che è politica, alta politica, politica moderna e progredita. Una bomba!

E ora che succederà? Pensa tu, Gori se ne va se vince la Schlein. Beh, se devo dire la verità, questa sarebbe la migliore ragione per votarla. Se davvero mantiene questa posizione, io che ho detto chiaramente che non andrò a votare per questa buffonata, lo farò e voterò Schlein, che naturalmente mi deluderà, ma almeno avrò contribuito a spingere Gori a collaborare con la sorella della moglie a fare piatti saporiti in TV.

Io, davvero non riesco a capire se questa gente fa sul serio o scherza. Ma vi rendete conto? Chi è Gori, che ha da dire Gori, che vuole Gori, da che parte sta Gori. Chissenefrega di Gori!

Amici del PD (a suo tempo avrei detto compagni, ma oggi si offenderebbero), vi rendete conto in che baratro vi state facendo spingere da questa follia di finto congresso, gestito da un segretario dimissionario, che non avrebbe mai dovuto fare nemmeno il fattorino?

Però non si può nascondere che il lucidissimo Guerini, un altro esemplare di sinistra ‘a cavolo’, pensosamente dice «ma no, nessuno se ne deve andare, ma bisogna evitare una deriva minoritaria». Ecco, voilà, trovata un’altra formula, oscura, desinata solo a fermare Schlein. Che diavolo significa ‘deriva minoritaria’, è un mistero. Che trova, se ho letto bene, il consenso convinto anche di un certo Ceccanti, che dice di essere vita e anima della costituzione del PD … boh!

È triste vedere così sfuggire una grande occasione politica. Ormai la ‘sinistra’ sarà l’amebico Giuseppe Conte e qualcun altro con lui: un membro tipico dell’establishment conservatore, che si dipinge da sinistro strillando che vuole dare soldi ai più poveri, il più classico dei radical-chic, legato ai grandi affaristi romani e non, che si fa incastrare con le mani nella marmellata dei condoni. Fatti o non fatti, necessari o meno a sbloccare situazioni, sempre condoni sono, non diversi da quelli che fece quando al Governo era con l’amicissimo Salvini, dalle cui labbra pendeva e da quelle di Giggino. Evviva, ora non più: è uno coerente, lui!

Il gioco, nel PD, sembra che stia diventando da un lato quello di fermare, inglobandola o, meglio, insultandola- Elly Schlein, e dall’altro di redigere un improbabile manifesto dei valori del PD. Che già detto così, mette in mostra una sclerosi intellettuale al limite dell’improbabile.

Cosa significhi, infatti, fare un manifesto di valori che, necessariamente, se sono cose serie, cambiano ogni giorno. E poi la genericità e omnicomprensività del Manifesto già presente impone di stracciarlo e non tenerne conto. Basterebbe, e basta, una frase, piena di vuoto, ma fascinosa: «Il suo messaggio di fiducia parte dalla convinzione che le energie del Paese sono grandi e possono essere risvegliate attraverso un processo di profondo rinnovamento della società italiana e la formazione di una nuova classe dirigente, in grado di tornare a guidare gli italiani sulle vie del mondo, quelle vie che un grande popolo come il nostro ha saputo percorrere per secoli con la sua civiltà». Lo abbiamo ben visto, no? Specialmente la nuova classe dirigente: ma come parlano costoro, ma lo sanno che significa ‘classe’? i dirigenti del PD sono una ‘classe’ … povero Marx!

Ma naturalmente l’assemblea -quel pasticcio di cui ho parlato tempo fa una cosa invereconda dove i ‘big’ non parlano- deve riformare il Manifesto, ma subito i ‘costituzionalisti’ del PD sono al lavoro, per trovare il modo di mettere bastoni fra le ruote, e insomma di burocratizzare tutto.

Tal Ceccanti, ad esempio, si pone pensoso il problema fondamentale: può una assemblea (è vero buffonesca, ma questo lui non lo dice) che si riunisce per l’ultima volta, cambiare a fondo il ‘Manifesto’? sarebbe come una rivoluzione, lascia intendere, tremante, il costituzionalista. E giustamente, un partito che fa, pardon faceva, della ‘rivoluzione’ marxiana un fondamento, se non l’unico uno dei fondamenti teorici, della propria azione politica, non si sogna nemmeno di rivoluzionare manco il proprio Manifesto.

Un partito, insomma, che esce sconfitto e a pezzi dalle elezioni, polverizzato in mille correnti e correntucole, caratterizzate solo dal fatto di avere un ‘capo’, o presunto tale, diverso, dovrebbe per prima cosa porsi appunto il problema di cambiare a fondo.

Anzi, diciamolo meglio, di fondare un partito comprensibile al popolo, alla gente, che dica che vuole, dove vuole andare, non che dica tutto e il contrario di tutto.

E sì che hanno, abbiamo, l’esempio in casa: la destra nazionalista e para-fascista di Meloni vince le elezioni a metà, grazie al fatto che su una cosa non vi sono dubbi: è para fascista; la signora Meloni dice che ha le visioni, siamo lì. E, coerentemente, la prima cosa che fa dà addosso ai più poveri e favorisce l’evasione fiscale al limite dello scandalo. Cioè però, alla fine fa il suo mestiere. E riceve apprezzamento (nei sondaggi aumenta a scapito dei suoi soci!) per la coerenza.

Che in Italia vi siano delle persone di destra mica è una novità. Il punto è di capire se queste persone possano o meno essere, almeno in parte, condotte ad un pensiero moderno e liberale. E, altro problema, posta questa maggior chiarezza, si deve capire come indurre la metà della popolazione italiana assente dal voto ad andare a votare, salvo a capire per chi.

Questo dovrebbe essere l’obiettivo della Schlein se davvero, come sembra, cresce nei consensi nel PD. Che però, già detto così è un problema. Perché nella intervista a Lilli Gruber, con il solito Giannini che insegnava a tutti come si fa politica e quant’altro (ormai è diventato peggio di una vecchia zia … nubile), Schlein si è molto arrotolata sulle proprie stesse parole. Ha detto ripetutamente che lei vuole creare un gruppo per capire se e come portare avanti le sue battaglie. Ma non dice quali siano quelle battaglie. E poi, dà l’impressione di stendere un piano quinquennale. L’unica osa che doveva dire era, semplicemente, “con questo Governo da ieri io sono in piazza e non me ne vado finché non cade, a costo di imitare Greta Turnberg, sostituendo la scuola con il Nazareno!”

Ma poi, alle solite domande dei ‘giornalisti’ sulle alleanze che lei ha con le correnti del PD, non risponde, si imbarazza, si infila in discorsi sconclusionati. Insomma, per nascondere l’imbarazzo, fa esattamente quello che non dovrebbe mai fare: dichiara che sta cercando di trovare gli appoggi delle correnti, un assurdo. Specie se si pensa che la corrente dei ‘riformisti’ (che significa nel PD essere riformisti, perché gli altri che sono conservatori?) pare che la appoggerebbe, forse chi sa, ma Franceschini si è grattata la barba a sinistra e vuol dire che sta con la Schlein, eccetera. Forse rientra perfino D’Alema, vedi tu! Rientra per fare che, da che parte sta, perché, questo è ancora nel grembo di Giove.

In quel partito, posto che possa continuare ad esistere, l’unico che dovrebbe rientrare, e temo che non ci pensi nemmeno, è Pier Luigi Bersani. Ma Bersani è un politico vero, serio, completo e intelligente, che, nonostante gli anni in Parlamento, parla con la gente. Non ci giurerei, ma secondo me qualche volta va perfino a comprare il pane e non fa spingere il carrello dalla scorta … se la ha. Schlein non so, non so più, almeno. Certo, il pane fa ingrassare!

Il fatto certo è che se si qualifica perché è diversamente donna dalla donna Meloni e tanto ci tiene, stiamo freschi. Il problema non è essere più o meno donne, il problema è decidere cosa fare e da che parte stare: dalla parte dei più deboli e dei più intelligenti e dei più bravi, o dalla parte degli approfittatori più o meno ripuliti, dediti ai propri affari e a non pagare le tasse? Insomma, Berlusconi, Salvini e Santanchè, per non parlare dell’oligarca ormai in servizio permanente ed effettivo sig. Crosetto, venditore e compratore di armi. Ma non vi sembra che vi sia un conflittino di interessi?

Questo, secondo me che non capisco nulla di politica, questo è il tema.

Questo è il tema su cui la signora Schlein deve misurarsi e ci deve dire cosa vuole fare: ora e subito. Poi, dopo avercelo detto, può ufficialmente e ad altissima voce, dire ai correntisti se volete vi ascolto, se avete una buona idea la prendo, se no io non tratto, vado avanti sulla mia proposta politica … sempre che la esponga, magari a via delle Fratte.

Esattamente, temo, quello che non ha detto dalla Gruber. Male, perché quello era il momento di dirlo. Quello era il momento, a costo di fare venire un’ulcera a Giannini e un singhiozzo da rigurgito esofageo alla Gruber. Era quello, dico, perché era senza ‘partito’ accanto, senza avversari interni o esterni, ma parlava al pubblico, non ai membri più o meno attivi e vicini al PD.

Se Schlein e il PD vogliono tornare a vincere, non devono cercare l’appoggio di Guerini e se Gori se ne va, maglio così e meno che mai l’appoggio di quella ameba informe che è Conte: deve, devono parlare direttamente alla gente, a tutti, e fare capire che le alleanze non contano, e che Conte non conta, ma la sua ‘base’ sì, perché rivendica cose giuste, gestite malissimo dal populismo della base e dal confusionismo del vertice radical-chic.

Chi vivrà, vedrà! Però. resta una mia grande perplessità: la Schlein non ha dedicato una parola alla politica internazionale. Male, malissimo, è il nostro futuro. E ha aggravato, secondo me, parlando troppo a lungo dell’incidente della sorella, dando così l’impressione (l’ho verificato, è proprio così) di volere sfruttare l’incidente per farsi pubblicità … certe volte i politic(ant)i mostrano la propria ignoranza e questo ce lo si aspetta, ma quando si comportano da scemi, si resta spiazzati.