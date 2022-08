Il prossimo 29 agosto, o in alterantiva il 2 o il 5 settembre, dal Kennedy Space Centerin Florida sarà lanciato il primo dei razzi SLS destinati a riaprire la corsa verso la Luna. Seguiremo con entusiasmo questa missione, su cui è imbarcata un bel po’ di tecnologia italiana.

In continuità con i prossimi eventi, noi oggi vogliamo fare un balzo nel passato perché riteniamo che ogni passo compiuto dalla scienza è sequenza del precedente. E così racconteremo assai brevemente un episodio che ha consentito alla ricerca spaziale di effettuare importanti progressidi qualità.

Andiamo dunque a quando si progettava una missione impossibile voluta da un presidente visionario e forse un po’ avventato, a capo di un Paese che in piena Guerra Fredda doveva dimostrare a tutti i costi al mondo intero la superiorità tecnologica e industriale degli Stati Uniti d’America.

Il 25 maggio 1961 John Fitzgerald Kennedy al ‘Messaggio speciale sui bisogni nazionali’ indicò solennemente ai membri del Congresso che avrebbero dovuto finanziare tra gliobiettivi strategici entro la fine del decennio lo sbarco di un americano sulla Luna con la sicurezza dell’incolumità del ritorno sulla Terra.

La sua idea per quanto fantasiosa era determinata. L’Unione Sovietica -lo storico rivale- aveva mostrato diversi punti di vantaggio in molti settori e in questo articolato groviglio di ricerca, sperimentazione e supremazia militare si vedeva indebolita una leadership che sarebbe valsa quanto il dominio planetario a cui l’America ambiva dalla Seconda Guerra Mondiale.

Naturalmente gli scienziati e i tecnici di quella che il 29 luglio 1958 era già la NASA, lavoravano da tempo all’ambizione: con l’operazione ‘Paperclip’ si erano selezionati i più raffinati ideatori delle missioni spaziali in Germania e pur con le inevitabili contrarietà i progressi non erano mancati. Ma alcune difficoltà apparivano insormontabili.

L’impero sovietico già dal 1959 aveva mandato diverse sonde sulla Luna, abbandonate senza la minima ipotesi di ritorno, rivendicando per questo unaillusoria proprietà del satellite. Kennedy invece aveva parlato di missioni umane e naturalmente si doveva studiare la salvaguardia degli equipaggi, che fu una delle decisioni tecniche più critiche da prendere durante la conduzione di quello che sarebbe stato il ‘Progetto Apollo’. Per raggiungere la Luna c’era già una tecnologia piuttosto matura, ma le difficoltà poi consistevano nel far decollare i passeggiatori lunari una volta compiute tutte le esibizioni, da un ambiente del tutto inesplorato e quindi pieno di incertezze. E su questo tema in NASA e negli istituti attigui si aprì un dibattito assai intenso.

Come è immaginabile, per la preparazione della missione Apollo fu istituito un numero inelencabile di commissioni e gruppi di lavoro. Ne toccò una anche a John Cornelius Houbolt, un promettente ingegnere dell’Illinois appena quarantenne che dopo il diploma, nel 1949 aveva approfondito la sua preparazione al British Royal Aircraft Establishment di Farnborough, in Inghilterra e al Politecnico di Zurigo. Uno dei primi esempi di ingegneria eterogenea, un processo che scardinava le convinzioni tecnologiche dai vecchi alvei e che in particolare fece convergere in un unico crogiuolo anche le proposizioni organizzative, economiche, sociali e politiche del progetto in esame. Oggi le dinamiche appaiono scontate. In Europa il progetto Erasmus è stato molto significativo nella volontà di contaminazione di culture e professionalità di diversi ambienti. E ancora tanto va fatto.

Ma in quell’America bigotta e fortemente conservatrice degli anni Cinquanta e Sessanta, la spinta fu inaspettata. E sicuramente la rottura di alcuni equilibri statici anche nelle più avanzate stanze delle frontiere tecnologiche creò non pochi problemi di insofferenza.

Messo al lavoro, Houbolt concentrò tutte le sue energie sul tema spinoso di cui abbiamo detto. Le proposte fino ad allora più insistenti prevedevano che per le manovre di rientro si dovessero adottare due grossi booster applicati al modulo lunare. Lui invece sosteneva che un aggancio morbido tra due corpi nello spazio, un soft rendez–vous, sarebbe stato più efficace ed enormenente meno costoso. Houbolt proponeva una missione di atterraggio lunare tramite una navicella autonoma, che poi al termine dell’esplorazione si sarebbe agganciata con una capsula madre in grado di viaggiare fino alla superficie terrestre. L’idea era rivoluzionaria e lui stesso se ne rese conto, comprendendo pure che l’unico modo per farla accettare sarebbe stato ildivulgarla quanto più possibile in incontri e conversazioni con i massimi esponenti delle diverse discipline che stavano lavorando attorno all’Apollo.

In un lavoro pubblicato nel 1963 lui aveva descritto dettagliatamente il suo pensiero: «Il rendez–vous in orbita lunare offre una semplificazione della reazione a catena su tutti gli effetti che possono seguire». E disse ad un amico: «Mi sono sbarazzato dei vecchi concetti dell’intera analisi della meccanica orbitale quando ho capito qual era l’unica soluzione possibile».

Spesso perrò nel processo decisionale di un progetto si scontrano diversi interessi. Dopo i calcoli, per il progettista il compito difficile è far accettare le decisioni da prendere in conseguenza e in questa fase si generano quasi sempre delle dure battaglie per far accettare i nuovi percorsi.

E così accadde a Houbolt, che fu accerchiato dalle contestazioni dei colleghi radicati ai vecchi schemi; inoltre fu accusato pubblicamente di aver presentato cifre false sulle possibilità di ritorno in salute degli equipaggi. Fortunatamente lo scetticismo dello Space Task Group che spingeva su altre posizioni non lo demoralizzò. Forse fu la sua capacità reattiva il motivo per cui iniziò a documentare tutte le sue attività che svolgeva ma come si immagina, a quei tempi le regole dell’ente erano molto rigide e le gerarchie rappresentavano ganasce insormontabili.

Comprendendo che l’ambiente della NASA si era fatto troppo stretto, lo scienziato sognatore guardò più in alto e trasmise un rapporto dettagliato a Robert Seamans, il Segretario di stato per l’Aeronautica saltando tutti i canali appropriati e mettendo a serio rischio la sua carriera e il suo futuro nell’ente.

Houbolt iniziò la lettera con pochi preambili e con una domanda lapidaria: «Vogliamo andare sulla Luna o no?». E continuò: «Se sì, perché lo vogliamo, dobbiamo restringere il nostro pensiero a un numero ristretto di soluzioni». Poi pose il suo paletto: «Mi rendo perfettamente conto che contattarla in questo modo non è ortodosso, ma le questioni in gioco sono abbastanza cruciali per tutti noi».

Quello che accadde dopo può essere immaginato. Chi lesse il documento fece delle valutazioni significative e le comunicò a quanti avevano voce in capitolo.

Il carteggio così non fu cestinato e fu la sua vittoria. Chi aveva sentenziato «Questa per me è una sciocchezza» dovette ricredersi e accettare la nuova dottrina proposta.

L‘appuntamento in orbita lunare fu la soluzione.

Noi oggi vediamo come una manovra scontata l’aggancio a 27.000 km/h dei vettori che trasportano astronauti, acqua e generi alimentari, materiali e mezzi alla Stazione Spaziale Internazionale. Le serie di operazioni, tutt’altro che semplici, nascono proprio da quell’iniziativa accelerata contro ogni dinamica di potere.

Era il 1962. Mancavano circa sette anni ai passi compiuti da Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna, mentre Michael Collins –l’astronauta ‘dimenticato’, secondo il giornale The Guardian- li attendeva in un’orbita solitaria, avendo comunque il privilegio di essere il primo terrestre a sorvolare la faccia nascosta della Luna.

Sono state spese molte opinioni al riguardo e come sempre succede, alcune figure pur essendo cardine di progetti straordinari, passano in second’ordine o addirittura vengono dimenticate. Noi questa storia l’abbiamo riscoperta grazie a Davide Borghi, a cui siamo grati per l’attenzione con cui segue le vicende spaziali e ci associamo a chi sostiene che senza la determinazione e la tenacia di Houbolt le missioni lunari non sarebbero state le stesse.

Migliaia di fattori hanno contribuito al successo finale, ma secondo alcuni, nessun singolo fattore è stato più essenziale del concetto portato da Houbolt. Noi su questo siamo meno asseverativi, pur riconoscendo la indiscutibile valenza della proposta dell’ingegnere americano. Riteniamo tuttavia che ogni elemento del sistema è parimenti importante. Quando si spezza una catena è perché l’anello più debole ha ceduto. Piuttosto ci domandiamo retoricamente: se John Houbolt non avesse manifestato le sue preoccupazioni a Seamans, le cose sarebbero andate in modo diverso? Non possiamo saperlo.

Quello che però va raccontato, è che alle 16:17 (ora legale orientale) del 20 luglio 1969, quando il primo astronauta che ha messo piede sulla Luna disse con voce gracchiante: «Houston, Tranquility Base qui. L’Aquila ha atterrato» Wernher von Braun -il patron della missione Apollo- cercò con gli occhi, gli occhi di Houbolt ed in un iglese fortemente teutonico esclamò: «John, ha funzionato splendidamente».