M5S e il gemito chiassoso di un partito in dissoluzione

Parlavo l’altro giorno della poca chiarezza e della inaffidabilità, culturale prima che politica, di questa nuova, invero ancora misteriosa, forma di partito M5S, che cerca di rinverdire il passato rumoroso, e per molti versi entusiasmante, ma a ben vedere limitato e ambiguo.

Il Movimento, nasce, non per caso, come atto di protesta contro la politica verbosa e inutile, incapace non solo e non tanto di risolvere, ma meno che mai di comprendere i problemi del Paese. Era e, purtroppo per lui, è restato quello del ‘Vaffa‘, senza indicare la direzione. ‘Vaffa’ non è né di destra né di sinistra: il vangelo di Grillo e Casaleggio, per non parlare di Giggino (al secolo Luigi Di Maio) e Dibba (Alessandro Di Battista).

Alla fine che cosa ha chiesto ‘ultimativamente‘ Giuseppe Conte a Mario Draghi? dopo essersi offeso perché secondo Domenico De Masi, che riferiva parole di Beppe Grillo dette ai parlamentari stellini, Mario Draghi aveva chiesto a Grillo di liberarsi di Giuseppe Conte. A ben vedere, al di là delle urla, ben poco.

Ben poco, ma molto ambiguo, perché i famosi nove punti a cosa si riducono alla fine? Alla richiesta di non inviare più armi, o almeno non troppe, all’Ucraina, cosa ormai già archiviata con l’ultimo invio che sarà probabilmente l’ultimo davvero. Il mantenimento del bonus sulle case, che si era già stabilito di mantenere, sia pure limitatamente. Una rateizzazione del pagamento delle tasse. Il mantenimento, con ulteriori limitazioni, del reddito di cittadinanza. La fissazione di un salario minimo e la reintroduzione del cashback.

Una parte di questi provvedimenti erano già nel Decreto aiuti, sul quale, ieri, alla Camera il governo ha messo la fiducia e i parlamentari M5S sono usciti dall’Aula per non votare. Gli altri, oltre l’intervento sul cuneo fiscale, sono già da tempo allo studio delle parti sociali, come il salario minimo (perché il reddito di cittadinanza era già nel decreto aiuti) sul quale la discussione non è tanto nel Governo, quanto nei sindacati, che, allo stato degli atti, sono ancora molto perplessi, forse solo per la ‘perdita di potere’ che ne deriverebbe nelle contrattazioni. La riduzione del cuneo fiscale, la cosa più importante e significativa, è già allo studio da mesi, è perfino non sgradita dagli imprenditori, ma è di difficile realizzazione e può facilitare abusi e truffe. Non è cosa che si possa fare in tre giorni, ma è già all’ordine del giorno.

E allora, che cosa mai può determinare la caduta del Governo ad opera degli stellini, è difficile vederlo. Conte chiede il solito cambiamento di passo del Governo, ma il Governo già sta facendo esattamente quello. Il cashback è un’ottima cosa se viene fato meglio di come fu fatto l’altra volta. Probabilmente potrebbe funzionare se fosse generalizzato per tutto e accompagnato da sanzioni durissime. Ma resta un provvedimento difficile da realizzare senza che determini truffe di vario genere, ivi compresa quella di andare quattro volte dal benzinaio a fare quattro volte un po’ di benzina. Bisognerebbe, secondo me -ma lo dico da cittadino indignato e non da tecnico- impedire del tutto la circolazione del denaro contante. Finché sarà in giro, non si potrà impedire il nero, che è il vero problema serissimo di questo Paese: di tutto il Paese, ‘imprenditori’ inclusi.

Insomma, mi convinco ogni giorno di più, che la grande polemica fatta da Conte, alla fine si ridurrà a quello che è: il gemito di un partito in fuga, che cerca pretesti per fare chiasso, ma non fa più di ciò. Anche qualora arrivassero Dibba e Virginia Raggi, poco cambierebbe, perché poco saprebbero fare e poco c’è da fare seriamente.

I problemi, invece, potrebbero essere creati dal moltiplicarsi di partitini ‘di centro‘ che si contendono, o meglio, immaginano di potersi contendere una parte consistente dell’elettorato.

Certo, sommati insieme, ma alla luce di sondaggi oggi per oggi, tesi solo a capire se i cittadini sanno di quei partitini, sembrano una grande forza. Ma poi, se li vedi litigare come fanno tutti i giorni, ti rendi conto che, alla fine, conteranno ben poco.

Anche perché, finora non mi pare che sia stato ancora sottolineato abbastanza dalla stampa, c’è una novità, non di secondo livello.

L’altro giorno, ringiovanito e piallato come non mai, con alle spalle l’ennesima libreria bianca, è ‘sceso in campo‘ Berlusconi.

Direte, ma c’è da sempre! vero, ma stavolta ha fatto, se ho capito bene, un discorso diverso dal solito, del quale, io che sono sospettoso di natura, mi sorprende che non si parli. Perché Berlusconi, non ha parlato di accordo della destra, di un patto con Meloni, ma, al contrario, ha detto forte e chiaro: ‘guardate che il centro sono io‘.

Certamente, quel discorso era conseguenza, apparentemente, delle solite sparate dei centristi del momento. In particolare, reagiva alla uscita di Giovanni Toti (che conta nulla, ma è stato inventato da Berlusconi, che gli ha anche pagato un bello stipendio per anni) che si proponeva come organizzatore o coordinatore di un centro, composto da tutti i partitini del 2% di cui parlavo prima. E Berlusconi ha reagito non al suo solito modo suadente e ammiccante, ma a muso duro, e non per dire io sono il capo o un possibile capo della destra, ma per dire ‘io sono il centro‘, non la destra. Ma proprio il centro e con parole chiare e nette: «Il centro è Forza Italia, che in Italia è un partito indispensabile, perché costituisce la testimonianza e la continuazione della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista, dei principi e dei valori della società occidentale». Frase chiarissima, che non lascia spazio né ai sovranismi di Matteo Salvini (sarà un caso, ma da qualche giorno parla Giancarlo Giorgetti e tace Salvini) né ai rigurgiti neofascisti di Giorgia Meloni.

Se poi, come dicono alcuni, punti o meno a ricostruire un centrodestra in cui lui sia il perno, o se sia un modo per dire di no alla destra più colorata di scuro, è tutto da vedere, ma il fatto certo ed immediato è che se c’è qualcuno che punta con un minimo di credibilità all’unione (non ri-unione, perciò) dei partitini del centro è lui.

Credibilità? Certo parlare di credibilità a proposito di Berlusconi è un po’ difficile, ma che sia più credibile come ‘moderato’ di destra Berlusconi della signora Meloni o del frequentatore del Papeete, è certo.

E non credo che sia estraneo a questa sua uscita, più che la ridicola ‘uscita’ di Toti, il fatto che Matteo Renzi (sempre il suo figlioccio amatissimo e odiatissimo) abbia stretto in Sicilia un patto con la destra di Meloni. Sarò forse esagerato, ma quel patto è un modo per dire: io ci sono e voglio restarci, se non vieni tu, Berlusconi, da me come a suo tempo al Nazareno, io me ne vado con Meloni, che posso controllare meglio di quanto possa controllare te.

Non per caso, notatelo con me, la cosa ha mandato in bestia … Carlo Calenda, che nella sua megalomania crede di esistere, e infatti ha protestato violentemente: «Oggi Berlusconi ha detto il centro sono io, roba da Luigi XIV… Certo un centro un po’ particolare perché lo fai con quelli che in Europa sono contro di te. Come governeranno? Chi sarà il candidato premier? Giorgia Meloni? Che ha gestito fino ad oggi Giorgia Meloni? Niente». A parte Luigi XIV, che è una battutina da saputello che si crede spiritoso, credo che Calenda non abbia colto il senso vero dell’intervento di Berlusconi, che non si candida a fare parte della destra, ma di allearsi con quel centro grande che sta nascendo, fatto di rimasugli, spesso disperati -si pensi a Di Maio- ma proprio perciò più facilmente controllabili, e di portarsi dietro una parte della Lega (quella che oramai di Salvini non ne può più), tra l’altro ‘tradizionalmente’ anti-fascista, per lasciare con un palmo di naso la signora Meloni.

Nulla di più facile che io confonda le lucciole con le lanterne, ma fossi un Enrico Letta meno megalomane e ‘lettacentrico’, io la domanda me la porrei. Perché una cosa del genere, non solo farebbe naufragare il ‘campo largo‘ che già non c’è, ma potrebbe una volta di più fare perdere la ‘sinistra‘ per una manciata di voti, magari aiutata una volta di più dalle frustate di Elli Schlein, che, mentre si domanda «Conte, chi?», si dice stanca di parlare dei problemi con la giustizia di uno solo, piuttosto che di quelli dei tanti … che stia diventando ‘garantista’?