M5S e centro-destra alla resa dei conti

Chissà se Beppe Grillo se lo ricorda quel suo intervento del 3 dicembre 2011 sul suo Blog’: «Il futuro è scritto. Dobbiamo andare ai materassi, come nel film ‘Il Padrino‘. Togliere le armi al Sistema. Tornare a una sostenibile leggerezza dell’essere. Eliminare il superfluo, riprendere possesso della nostra vita. Ciò che possiedi ti possiede, ma non possono tassare ciò che non possiedi…».

Vasto programma, per parafrasare De Gaulle. Il Movimento delle Cinque Stelle (sempre meno luminose) questo ‘programma-manifesto’ comincia a realizzarlo a partire dai ‘materassi’. Ne ‘Il Padrino‘ significa andare in guerra con una banda rivale. Il M5S fa tutto in autarchia: il leader nominale, Giuseppe Conte, se le dà di sante ragioni con l’altro leader di fatto, Luigi Di Maio; Conte strizza l’occhiolino a Alessandro Di Battista, da tempo fuori dal Movimento, ma che arde dalla voglia di rientrare e guidarne l’ala ‘movimentista’; il ‘padre’ (e un tempo ‘padrone’) del Movimento, Beppe Grillo, annaspa, nel tentativo patetico di tenere insieme diavolo e acqua santa; al momento scontenta entrambi, e se tace non è perché non intende alimentare polemiche e tensioni: semplicemente non sa che dire e che fare. Tutti gli altri, sono al si salvi chi può: sanno perfettamente che, quale che sia -sempre che vi sia- la nuova legge elettorale, il grillismo, come consenso è in vistoso declino: alle prossime elezioni non riuscirà a coagulare il consenso di un tempo. E’ in corso un gioco al massacro, e quale che possa essere il suo esito, non ci saranno vincitori, solo vinti.

Da questo punto di vista, il M5S è una variabile impazzita, e gli altri ‘attori’ politici, si chiami Partito Democratico o Lega, osservano perplessi e diffidenti: fino a quando la legislatura terrà, chiunque è costretto a fare i conti con loro, con quello misto il gruppo parlamentare più numeroso e consistente. Tutt’altro che coeso, tuttavia; e soprattutto ognuno preso da particolari interessi legati a una sopravvivenza che nessuno può garantire.

«Se Messenia piange, Sparta non ride». Anche il centro-destra è ai ‘materassi‘. Gli ukase si sprecano. Giorgia Meloni, gonfia di consenso (a dar credito ai sondaggisti), sostiene di non aver contratto alcun debito con Silvio Berlusconi; lui se la lega al dito e per singolari coincidenze le reti Mediaset disdicono dai loro programmi ogni presenza di leader di Fratelli d’Italia; si affannano tutti a smentire che da Arcore siano partite telefonate in questo senso. Forse. Ma le disdette ci sono, e all’effetto pratico, la sostanza non muta. Dal momento che al ‘due’ segue sempre il ‘tre’, ecco dare il suo contributo alla ‘(dis)unione‘ il leader della Lega Matteo Salvini: «La battaglia del Quirinale è durata una settimana, qualcuno è sparito e qualcuno ha tradito. Sono mancati un sacco di voti…una donna al Quirinale era il mio impegno e sarebbe stato un bellissimo segnale per il Paese ma i miei numerosi tentativi a volte in solitaria di eleggere una donna alla guida del Quirinale li rivendico con orgoglio ma sono stati bocciati e sabotati dagli altri». Salvini rimprovera ai suoi (ex) alleati e sodali di aver praticato «in questi mesi» (dunque non solo in occasione dell’elezione del presidente della Repubblica, ndr), «il gioco di squadra». Il centro-destra dice sempre Salvini, «ha giocato con i singoli in questi mesi e ha perso, prima alle amministrative e poi non ha fatto bella figura con l’elezione del presidente della Repubblica». Si rivolge direttamente a Berlusconi e a Meloni: «Sta a noi restituire al centro-destra orgoglio e compattezza. Ora gli elettori sono arrabbiati, delusi ma c’è un anno di tempo per dimostrare nei fatti di che pasta siamo fatti e non lasciare che vinca la sinistra, perché se il centrodestra va diviso.. sappiamo cosa è successo in Francia.. così fai vincere le sinistre».

Ennesimo fronte polemico, che non si comprende bene come possa essere ricomposto, almeno in tempi brevi. Anche perché Meloni si sente in posizione di forza, e poco incline a far concessioni; mentre Berlusconi, a parte gli inconvenienti provocati da una salute sempre più ballerina, si trova a maneggiare un movimento più litigioso di sempre: esiste, ad Arcore, una sorta di cerchio magico, dove un po’ tutti si guardano in cagnesco. Pochi i veri amici, e carichi di anni quanto lui. Berlusconi dispone di ‘fedeli’, ma i ‘leali’ si contano nelle dita di una mano. In quanto a tattiche, il suo orizzonte ora spazia in un agognato ‘centro‘ che è una sorta di araba fenice: evocata, senza che nessuno sappia bene cosa sia, quale spazio abbia, incarnata da chi. Perché a ben vedere, in un solo pollaio ci sono una quantità di galli: Italia viva di Matteo Renzi, ma anche Giovanni Toti leader di Cambiamo; e poi Pier Ferdinando Casini, Gaetano Quagliariello, e altri ancora. Troppi, anche in considerazione del fatto che nella prossima legislatura, quale che sia la legge elettorale, ci saranno, in palio, 400 seggi di deputati (invece di 630); e 200 di senatori (invece di 315). Come si dice a Napoli: meno acqua nello stagno, e più difficile, per la papera galleggiare.

Non c’è dubbio che Salvini apra un fronte ‘esterno‘ per meglio controllare una situazione ‘interna‘ che ribolle. Al momento, all’interno della Lega non c’è nessuno che possa contendergli la leadership; ma al pari dei lillipuziani, con i loro piccoli lacci, possono condizionarlo; ed è quello che fa l’ala ‘governista‘ della Lega, incarnata dai ministri Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia, e dai presidenti delle Regioni Veneto e Friuli, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga: il ‘Nord’, insomma, che costituisce la spina dorsale e il serbatoio di voti della Lega. Per ora il Carroccio, vero, autentico, partito leninista, mostra di seguire ‘unito e compatto il suo capo‘. Quanto durerà? E’ una situazione fragile di cui lo stesso Salvini si rende conto: «Sono orgoglioso di quello che stiamo ottenendo con il Governo Draghi. Certo, ci sono ministri che non brillano come il ministro dell’Interno, però in un momento di crisi e paura, non voglio stare la finestra a criticare quello che fanno gli altri. Voglio essere laddove si decide e portare la mia idea e il mio contributo». E poi un ‘messaggio’ ad ampio raggio: «La Lega non guarda al centro, ma a tutti coloro che si sentono alternativi alla sinistra, tutti. Quindi se Renzi e Mastella sono a sinistra, governano con la sinistra e sono stati eletti con la sinistra, non possono essere miei interlocutori. Per gli altri non escludo nessuno. Io preferisco il gioco di squadra e non dico no a nessuno. Però io onestamente con Mastella, Casini e Renzi ho poco a che fare».

C’è un convitato di pietra: la giustizia. Evocata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio di re/insediamento, di fatto se non di diritto, sono stati elencati pedissequamente, i ‘titoli’ della riforma necessaria, urgente e da realizzare. Difficile che in questi pochi mesi di legislatura, questo Parlamento, così frammentato e pieno di contraddizioni, possa realizzarle; ma la questione c’è tutta. Non solo: a giorni la Corte Costituzionale renderà noto se a primavera si potranno tenere i sei referendum per una giustizia più giusta, promossi da Partito Radicale e Lega. Forse non tutti e sei, ma due, tre, quattro, certamente sì. Allora partiti e movimenti non potranno continuare a ignorarli, come hanno fatto finora. Dovranno prendere una posizione, spiegare perché SI o perché NO. Questioni dirimenti, e ineludibili; e saranno scintille, fuoco e fiamme, quelle di oggi ci sembreranno per dirla con Totò, «bazzecole, quisquilie e pinzillacchere». Se ne potrà e dovrà parlare a breve.