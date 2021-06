Strana situazione in casa M5S. Grillo, proprio mentre Draghi era impegnato al G7 in Cornovaglia a costruire un fronte anti – cinese, ha incontrato l’ambasciatore cinese a Roma ritornando ai fasti anti-atlantisti del primo governo giallo-verde, quello della Via della Seta.

Ma Draghi è sorretto principalmente dai Cinque Stelle e il Ministro Di Maio, interrogato da Lucia Annunziata, non è stato in grado di rispondere in maniera convincente alla dicotomia creatasi. Infatti, ha solo ribadito che la sua personale linea e quella del governo in cui è Ministro degli Esteri è quella espressa al G7 e quindi quella anti-cinese.

Dunque come leggere questo fatto? Ci sono due linee del Movimento? Una del garante e l’altra del Ministro degli Esteri?

Certamente si tratta di una situazione strana, inusuale, che però è anche la cartina di tornasole della confusione che accompagna la creazione del nuovo Movimento a guida di Giuseppe Conte.

Se a tutto questo si aggiunge che Grillo ha cercato di mediare con Davide Casaleggio sull’interruzione del rapporto simbiotico con Rousseau si ha un quadro di una situazione molto complessa i cuiesiti non sono facilmente decifrabili. E poi c’è il problema delle amministrative. Con la svolta ‘moderata’ annunciata da Conte – Di Maio c’è da capire cosa accadrà al ‘popolo della Rete’ cioè a quella componente integerrima che votava Cinque Stelle nella sua versione originale che non era certo moderata, basti pensare ai ‘Vaffa day’. Come reagirà lo zoccolo duro del Movimento?

E poi ancora, cosa farà Casaleggio in futuro e, soprattutto, cosa farà Alessandro Di Battista che è sempre il convitato di pietra di questi discorsi? Aderirà al progetto di rinnovamento di Conte solo dopo che avrà abbandonato il sostegno a Draghi oppure da settembre farà un suo Movimento che ha a disposizione una prateria elettorale?

I Cinque Stelle hanno perso 5 milioni di voti ed anche nell’ipotesi che una parte sia finita al centro – destra e qualcuno a sinistra restano molti voti in libera uscita che potrebbero essere intercettati.

E poi, -ci rivela un esponente di punta del Movimento- occorre capire cosa succederà su Roma perché si tratta comunque di una partita insidiosa, soprattutto con un Pd che ha mire egemoniche.