L'uovo di Draghi: mollare? Non ci pensa proprio

Lo danno per stanco, lo danno per irritato e irritabile; lo danno per debole, e paralizzato da veti e contro-veti dei partiti che sostengono la sua coalizione; dicono che ripetute, presunte, gaffes ormai gli hanno fatto perdere l’inziale smalto e carica innovativa. Qualcuno ha perfino esibito sondaggi (ma si tratta di opinioni raccolte in quel mare magnum e assai poco affidabile del web), da cui emergerebbe che pur Presidente del Consiglio, Mario Draghi segue, in quanto a gradimento, Giuseppe Conte, che non può neppure contare sulla compattezza del suo Movimento. Come risponde, Draghi, a questa presunta impopolarità e sfiducia nei suoi confronti? ‘Semplicemente’ non risponde. Fedele agli annunci fatti al tempo in cui ha accettato di insediarsi a palazzo Chigi, preferisce che dica il suo ‘fare’ alla consolidata abitudine dell’’annunciare’.

Così, con attento calcolo e meditata attenzione, ecco che nelle ore che precedono la Pasqua, Draghi decide, tra una ‘missione’ e l’altra in Paesi africani per la stipula di accordi energetici, di rilasciare una lunga, articolata intervista al maggior quotidiano italiano, ‘Il Corriere della Sera‘. Intervista resa ancora più autorevole dal curatore, il direttore Luciano Fontana. Una ‘lenzuolata’ di due pagine fitte, che leader politici o sedicenti tali si sono trovati scodellata domenica mattina. Un vero e proprio baedeker per le settimane e i mesi che verranno; ma già a partire dalle prossime ore, se è vero che la riforma del Ministro della Giustizia Marta Cartabia approda nelle aule del Parlamento, e comincia la vera ‘conta’, altro che il pio-pio, il miao-miao e il bau-bau di questi giorni.

Ma conviene per prima cosa riassumere quello che Draghi ha ritenuto di far sapere al mondo politico, imprenditoriale e al Paese. Innanzitutto sgombra il terreno da sospetti e speranze: non si sente affatto logorato, non ha alcuna intenzione di ‘mollare‘. Non si rifugerà nel buen retiro di Città della Pieve, in quel casolare immerso nella campagna tra Umbria e Toscana. Lo si è voluto mantenere al timone della presidenza del Consiglio, ci resterà per tutto il tempo che riterrà necessario. Pensa a un suo partito? Fuori strada. Pensa di candidarsi? «Ho molto rispetto per chi si impegna in politica e spero che molti giovani scelgano di farlo alle prossime elezioni alle quali intendo tuttavia partecipare come ho sempre fatto: da semplice elettore». Lapidario, definitivo. E’ vero che in passato si è assistito a ripetuti ‘Non se ne parla’, pronunciati, nel momento in cui lo erano, in assoluta sincerità: Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella in ogni lingua hanno detto che non intendevano essere ricandidati, poi… ‘Never say never’, suggeriscono prudentemente gli inglesi. Nel caso di Draghi tuttavia, quel ‘No, grazie’, appare estremamente arduo da mettere in discussione.

Draghi regala un cauto ottimismo: «Stiamo superando la pandemia; sul fronte internazionale, l’Italia è tornata a pesare come è giusto che sia: sosteniamo l’Ucraina, lavoriamo per la pace; sul piano economico usciamo da un anno in cui abbiamo avuto una crescita del prodotto interno lordo del 6,6 per cento. C’è ora un rallentamento, dovuto alla guerra. Il compito del governo è quello di sostenere lavoratori e imprese e rendere l’Italia più moderna, vivibile, giusta».

Non si è esperti di virus e dintorni. Se Draghi sostiene che la pandemia si sta superando, avrà buoni motivi per dirlo. In modo pedestre ci si limita a osservare che il 17 aprile, giorno di Pasqua, si sono registrati: 51.993 nuovi casi di Covid; 85 i decessi. Tasso di positività: 15,6%. 403 le terapie intensive; 9.758 i ricoveri ordinari. Esattamente un mese fa, il 17 marzo, questa la situazione: 79.895 i nuovi contagi. 128 le vittime. Tasso di positività 15,1%. 473 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. 8.397 i ricoverati nei reparti ordinari. Se miglioramento c’è, è molto lento.

La Guerra che Vladimir Putin ha scatenato contro l’Ucraina: «Finora l’obiettivo di Putin non è stato la ricerca della pace, ma il tentativo di annientare la resistenza ucraina, occupare il Paese e affidarlo a un governo amico. Noi resteremo accanto ai nostri amici ucraini …Come tanti altri, all’inizio del conflitto ritenevo probabile una rapida vittoria dei russi, che avrebbe messo a rischio anche gli Stati vicini. Questo non è accaduto: la vittoria non è arrivata e non sappiamo se mai arriverà. Quello che ci aspetta è una guerra di resistenza, una violenza prolungata con distruzioni che continueranno. Non c’è alcun segnale che il popolo ucraino possa accettare l’occupazione russa».

Nulla da recriminare circa le ‘amicizie‘ con Putin? Qui emerge tutto il Draghi prudente, capace di un realismo che comporta, quando è necessario, ingoiare rospi indigesti: «Questo non è il momento di rimproverarsi le simpatie e gli affari di un tempo. È il momento di stare tutti insieme». E’ anche un modo di parlare a nuora perché suocera intenda: Draghi non intende recriminare, ma non gli si mettano ostacoli sulle sanzioni e le armi a Kjiv: «Le sanzioni sono essenziali per indebolire l’aggressore, ma non riescono a fermare le truppe nel breve periodo. Per farlo, bisogna aiutare direttamente gli ucraini, ed è quello che stiamo facendo. Non farlo equivarrebbe a dire loro: arrendetevi, accettate schiavitù e sottomissione».

Questioni energetiche: «La proposta italiana di un tetto al prezzo del gas russo guadagna consensi e sarà discussa al prossimo Consiglio europeo sulla base di un documento generale preparato dalla Commissione. L’Europa compra più di metà del gas esportato dalla Russia. Il potere di mercato che l’UE ha nei confronti di Mosca è un’arma da usare. Un tetto al prezzo del gas riduce il finanziamento che diamo ogni giorno alla Russia…Imporre un tetto al prezzo del gas russo, come proposto dall’Italia, è un modo per rafforzare le sanzioni e al tempo stesso minimizzare i costi per noi che le imponiamo. Non vogliamo più dipendere dal gas russo, perché la dipendenza economica non deve diventare sudditanza politica. Per farlo, bisogna diversificare le fonti di energia e trovare nuovi fornitori. Sono appena stato in Algeria dove l’Eni ha stretto un accordo per la fornitura di 9 miliardi di metri cubi di gas naturale in più -circa un terzo di quanti ne importiamo dalla Russia. Seguiranno altri Paesi. La diversificazione è possibile e attuabile in tempi relativamente brevi, più brevi di quanto immaginassimo solo un mese fa…Se anche dovessero essere prese misure di contenimento, queste sarebbero miti. Stiamo parlando di una riduzione di 1-2 gradi delle temperature del riscaldamento e di variazioni analoghe per i condizionatori».

Le necessarie, impellenti, riforme: «Sulla giustizia c’è la promessa di non mettere la fiducia e vale ancora. Sulla concorrenza restano pochi nodi. Sul fisco, l’atmosfera con il centrodestra, nell’incontro che abbiamo avuto, mi è sembrata positiva… Il mio messaggio ai partiti è questo: non sentitevi in una gabbia, progettate il futuro con ottimismo e fiducia non con antagonismo e avversità. Guardate ai successi che avete ottenuto in una situazione molto difficile. Ci sono tutte le ragioni per essere fiduciosi. Lo stesso incoraggiamento rivolgo anche a tutti gli italiani».

Come si vede, un discorso chiaro, limpido, pochi fronzoli e concessioni. I leader dei partiti (siamo pur sempre alla vigilia di elezioni amministrative, e comunque le ‘Politiche’ sono ormai imminenti), ora commenteranno in vario modo; ma questo è ‘gioco delle parti‘. Il ‘mazziere‘ che distribuisce le carte è ancora Draghi, che può contare sulla discreta ma vigile ‘attenzione‘ del Presidente della Repubblica: Mattarella lo hanno voluto, ora è ben deciso di avvalersi di tutte le prerogative che la Costituzione gli consente. Non conforta che questa classe politica non abbia saputo trovare alternative all’esistente; ma se ‘esistente’ deve essere, meno male che è incarnato da queste due personalità. Questa la situazione, questi i fatti.