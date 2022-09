La Hemp Blockchain ha sede nello Utah e mira a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Dall’inizio del 2020, l’azienda sta sviluppando «una soluzione di gestione della catena di approvvigionamento blockchain-nativa per l’industria della canapa». Questa tecnologia blockchain permetterebbe alle aziende di superare i tradizionali approcci alla catena di approvvigionamento nel settore agricolo, sfruttando una tecnologia discreta e snella. L’azienda intende utilizzare la tecnologia blockchain fornendo ai coltivatori di canapa compensazioni di carbonio, crediti e gettoni di criptovaluta. Il presidente del Costa Rica ha detto che intende portare la legislazione sulla cannabis ricreativa all’Assemblea Legislativa e, separatamente, pubblicare le regole per le imprese di marijuana e canapa medica del Paese centroamericano. Mentre l’uso illecito di cannabis terapeutica è ancora molto comune in Australia, la diffusione della cannabis terapeutica legale sta crescendo rapidamente, come risulta dalla terza indagine Cannabis as Medicine Survey pubblicata dai ricercatori della Lambert Initiative dell’Università di Sydney.

Stati Uniti

La Hemp Blockchain utilizza il potere della canapa e della tecnologia per combattere il cambiamento climatico

I milionari delle criptovalute e gli NFT mettono sotto i riflettori il dark web. È oscuro e nessuno sembra capire cosa diavolo stia succedendo in questo spazio, il che porta alcuni a credere che si tratti di una truffa: cosa farà un jpeg da 30.000 dollari per voi o per il mondo? La logica non dice nulla. Ma non tutti i progetti blockchain sono loschi. Alcuni hanno missioni umanitarie o ambientali, e la Hemp Blockchain è uno di questi.

La Hemp Blockchain ha sede nello Utah e mira a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Dall’inizio del 2020, l’azienda sta sviluppando «una soluzione di gestione della catena di approvvigionamento blockchain-nativa per l’industria della canapa». Questa tecnologia blockchain permetterebbe alle aziende di superare i tradizionali approcci alla catena di approvvigionamento nel settore agricolo, sfruttando una tecnologia discreta e snella.

L’azienda intende utilizzare la tecnologia blockchain fornendo ai coltivatori di canapa compensazioni di carbonio, crediti e gettoni di criptovaluta. Potrebbero essere in lavorazione anche NFT con crediti di carbonio. Questi NFT potrebbero in ultima analisi servire come attività secondaria per gli agricoltori vendendo gli NFT alle aziende, che darebbero agli acquirenti il permesso di emettere una certa quantità di anidride carbonica o altri gas serra. Gli agricoltori riceverebbero anche un bonus ogni volta che piantano canapa e incorporano l’intelligenza artificiale durante il processo.

«Pensiamo che quello che stiamo offrendo diventerà lo standard», afferma Steve Prosniewski, COO di The Hemp Blockchain. “Una volta che il seme viene messo nel terreno, avremo la capacità di raccogliere dati in tempo reale su diverse variabili, come il meteo, e anche di tenere traccia di quanto carbonio viene sequestrato. Seguiamo il prodotto fino in fondo».

L’azienda sta finalmente per lanciare la sua tecnologia blockchain. E sta pianificando di includere «tracciabilità e rintracciabilità» in ogni fase della produzione – dal seme al prodotto finale – fornendo al contempo un mercato per i partecipanti per scambiare beni e servizi direttamente utilizzando contratti intelligenti, fiat, cripto e crediti di carbonio.

La Hemp Blockchain ha anche collaborato con coltivatori di canapa commerciali di tutto il mondo per convincere le comunità e i leader che la pianta è una risorsa valida e sostenibile per numerose industrie. Queste partnership strategiche servono anche a dimostrare che la canapa ha il potenziale per contribuire a ridurre i rifiuti materiali e l’inquinamento e a proteggere il futuro del nostro pianeta.

Prosniewski e Daniel Higbee, amministratore delegato di Hemp Blockchain, non hanno voluto dire con quanti coltivatori hanno stretto una partnership, ma hanno confermato che la loro portata attuale è di circa 75.000 acri in tutto il mondo, con impronte in Francia, Cina, Sud America, Africa, Canada e Stati Uniti.

Ma non è stato tutto rose e fiori per la Hemp Blockchain. Parte della battaglia consiste nel cercare di convincere le persone che la canapa non produce THC. Mentre questo può sembrare ovvio per alcune persone, in particolare quelle dell’Occidente, non è una conoscenza comune per coloro che vivono in regioni in cui tutta la cannabis è fuorilegge.

Prosniewski dice che far capire alle persone queste differenze fondamentali tra le piante è stata una delle sfide più grandi per l’azienda. «Molti non sono sicuri della canapa e delle sue somiglianze e differenze con la marijuana“, dice. “Questo è stato un grande punto di confusione per le persone».

Inoltre, quando la canapa è stata legalizzata a livello federale negli Stati Uniti, il settore si è sostanzialmente arenato, a differenza dell’industria della cannabis, che ha un fatturato molto più elevato. «Non c’era una domanda di acquisto di prodotti [di canapa], dice Prosniewski. «La Hemp Blockchain si è resa conto che la canapa aveva un sacco di potenzialità e aveva la capacità di fare un sacco di cose diverse, come servire come materiale per fare prodotti a base vegetale e rimuovere il carbonio dall’aria. È un po’ come [il film]‘Ritorno al futuro’, dove prendiamo una pianta che era stata bandita per motivi sospetti e la usiamo come strumento che possiamo usare ora e in futuro».

Il Farm Bill sarà rivisto nel 2023, quindi è probabile che le normative cambino, si spera in meglio. Nel frattempo, Higbeespera di aprire il primo centro di ricerca e sviluppo dell’azienda nello Utah l’anno prossimo e sta costruendo relazioni con agricoltori nuovi ed esistenti in tutto il mondo. «C’è molto entusiasmo per quello che stiamo cercando di realizzare», afferma.

Prosniewski è d’accordo. «Vogliamo che l’agricoltore sia l’artista. Finora gli agricoltori con cui abbiamo parlato sono entusiasti di entrare in questa fase successiva del nostro progetto e vogliono crescere ed essere più efficienti. Alla fine saremo in grado di abbinare un agricoltore a un trasformatore. Se un’azienda ha bisogno di coltivare un certo tipo di fibra di canapa, possiamo creare il contratto prima ancora che il seme sia nel terreno».

Costa Rica

Il presidente del Costa Rica presenta un piano per una legge sulla cannabis ricreativa

Il presidente del Costa Rica ha detto che intende portare la legislazione sulla cannabis ricreativa all’Assemblea Legislativa e, separatamente, pubblicare le regole per le imprese di marijuana e canapa medica del Paese centroamericano.

Rodrigo Chaves, eletto presidente in aprile, ha esposto i piani in un discorso che segna i suoi primi 100 giorni in carica, secondo il Tico Times.

Il presidente ha detto che la sua amministrazione sta preparando i regolamenti per la marijuana medica e la coltivazione di canapa per scopi industriali, che il Paese ha legalizzato prima che Chaves entrasse in carica.

I regolamenti, considerati i confini per le imprese e i consumatori, delimitano le dimensioni di ogni potenziale nuovo mercato legale della cannabis, quindi gli imprenditori osserveranno da vicino ciò che queste regole fanno o non fanno.

Chaves non ha rivelato alcun dettaglio sulla marijuana ricreativa, ha riferito il Times.

Ma durante la sua campagna presidenziale, Chaves ha detto di essere favorevole alla legalizzazione e alla regolamentazione della cannabis ricreativa.

Stati Uniti

FBI: I consumatori di CBD non devono fare domanda

State pensando di entrare nell’FBI? Se avete fatto uso di cannabidiolo (CBD) nell’ultimo anno, dovrete aspettare un po’.

Il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha ricevuto una domanda in cui si chiedeva perché la marijuana e il CBD sono legali in Colorado, ma la persona che lo chiedeva non poteva fare domanda di assunzione presso l’FBI.

Rispondendo su Twitter, la scorsa settimana l’FBI ha dichiarato che:

«Sebbene l’uso di marijuana e CBD possa essere legale a livello statale, il loro uso è un’esclusione automatica per i dipendenti e gli appaltatori dell’FBI. È necessario attendere almeno un anno dall’ultimo uso di CBD o marijuana prima di fare domanda all’FBI».

Data la diffusione del CBD negli Stati Uniti, questo restringe un po’ il bacino dei potenziali talenti dell’FBI. Secondo la politica di idoneità all’impiego dell’FBI:

«I candidati non possono aver fatto uso di marijuana o cannabis in qualsiasi forma (naturale o sintetica) e in qualsiasi luogo (nazionale o estero) nel corso di un (1) anno precedente la data della loro domanda di assunzione». … e «I candidati non possono presentare “carte di marijuana medica” o altre prescrizioni come fattori attenuanti per l’uso di marijuana o cannabis».

L’uso delle parole marijuana *e* cannabis è importante. Mentre la marijuana è illegale a livello federale, alcune forme di cannabis, come la canapa, sono legali. Secondo la definizione legale a livello federale, la canapa ha meno dello 0,3% di THC, ma può essere ricca di altri cannabinoidi come il CBD.

Dato che il CBD non è intossicante, forse l’FBI deve mettersi al passo con i tempi. Ma non è affatto l’unica agenzia governativa che vieta o emette avvertimenti sull’uso del CBD. Alcuni di questi avvertimenti sono fondati.

Per esempio, il Servizio Forestale degli Stati Uniti ha recentemente chiarito la sua posizione, avvertendo i dipendenti di fare attenzione all’uso di prodotti a base di CBD, in quanto possono contenere THC – anche a livelli molto bassi – che possono portare a un test antidroga positivo e a conseguenti sanzioni.

Poiché il controllo della qualità dei prodotti a base di CBD è ancora un problema importante negli Stati Uniti e i test di laboratorio di terze parti sono talvolta poco affidabili, la situazione è difficile per i consumatori che utilizzano il CBD e che lavorano in settori in cui vengono effettuati regolarmente test antidroga.

Australia

Cannabis come medicina in Australia – Risultati dell’indagine CAMS20

Mentre l’uso illecito di cannabis terapeutica è ancora molto comune in Australia, la diffusione della cannabis terapeutica legale sta crescendo rapidamente.

La terza indagine Cannabis as Medicine Survey (CAMS20) è stata pubblicata dai ricercatori della Lambert Initiative dell’Università di Sydney, dopo la CAMS16 e la CAMS18.

Il CAMS20 si basa sulle risposte di 1.600 australiani che hanno fatto uso di cannabis terapeutica tra settembre 2020 e gennaio 2021. Si tratta di un sondaggio online trasversale condotto con individui che hanno dichiarato di aver fatto uso di cannabis per motivi terapeutici o medici nei 12 mesi precedenti.

Sfortunatamente, i risultati di queste indagini del CAMS tendono a uscire piuttosto tardi, il che è un problema in questo settore, dato il ritmo dei cambiamenti. Tuttavia, come sempre, i risultati sono interessanti.

L’indagine CAMS20 ha rilevato che il 37% dei partecipanti aveva ricevuto una prescrizione legale per la cannabis terapeutica. Si tratta di un enorme balzo in avanti rispetto al 2,5% degli intervistati che hanno dichiarato l’uso di prescrizioni nel CAMS18, che ha coperto il periodo tra settembre 2018 e marzo 2019.

Altri risultati principali del CAMS20:

Età mediana dei partecipanti: 46

Il 13,3% ha usato solo cannabis prescritta

62,4% ha usato esclusivamente cannabis illecita

Il 24,3% era un “doppio consumatore”.

Spesa settimanale in cannabis: Solo prescritta – 79,20 dollari, Solo illecita – 58,60 dollari, doppio uso – 114 dollari

Il 95% dei partecipanti ha riferito di aver migliorato la propria condizione di salute principale.

Lo studio indica che la cannabis prescritta veniva usata maggiormente per il dolore, mentre i prodotti illeciti per il sonno e l’ansia. Tra le principali ragioni per cui i consumatori illegali non accedevano alla cannabis legalmente c’erano il costo (47%), la mancanza di accesso ai medici prescrittori (36%) e la riluttanza dei medici a prescrivere (25%).

Per quanto riguarda la facilità di accesso alla cannabis terapeutica legale, solo il 24% dei consumatori prescritti ha dichiarato che il percorso è stato semplice o facile da negoziare.

Commentando i risultati, il professor Iain McGregor (uno degli autori dello studio) ha detto:

«Dovrebbero essere compiuti ulteriori sforzi per far passare i pazienti da prodotti illeciti a prodotti di cannabis regolamentati e di qualità controllata».

Tra le conclusioni dello studio:

«I consumatori che utilizzano MC prescritta hanno riferito una serie di vantaggi rispetto alla MC illecita, tra cui vie di somministrazione più sicure e maggiore certezza riguardo all’accesso e alla composizione dei prodotti».

I risultati completi dell’indagine sono stati pubblicati su Harm Reduction Journal.

Stati Uniti

Il Servizio Forestale degli Stati Uniti mette in guardia i dipendenti sull’uso di cannabis

Seguendo le orme delle forze armate del Paese, il Servizio Forestale degli Stati Uniti ha chiarito la sua posizione sull’uso ricreativo e/o terapeutico della marijuana da parte dei dipendenti.

La Direzione delle Risorse Umane ha pubblicato un aggiornamento all’inizio di questa settimana in cui si afferma che la marijuana è ancora una droga illegale secondo la legge federale.

«Tutti i dipendenti del Servizio Forestale devono rimanere liberi da droghe e astenersi dall’uso di droghe illegali sia in servizio che fuori servizio, indipendentemente dalle leggi statali», ha dichiarato l’agenzia. «Non sono state apportate modifiche alla lista delle droghe contenute nell’elenco delle droghe di cui al Controlled Substance Act».

Tutti i dipendenti identificati per il test antidroga di “ragionevole sospetto” saranno sottoposti al test per l’uso di marijuana, così come i dipendenti che ricoprono posizioni designate per il test. Si tratta di ruoli che riguardano la salute e la sicurezza pubblica, la protezione della vita e della proprietà, l’applicazione della legge o la sicurezza nazionale.

Ma che dire dei prodotti di canapa contenenti CBD, che per definizione legale non sono marijuana?

L’aggiornamento ha fornito una particolare cautela sull’uso del cannabidiolo (CBD), in quanto può essere etichettato in modo impreciso come privo o con bassi livelli di tetraidrocannabinolo (THC), un cannabinoide intossicante.

«Se si fa uso di CBD, si potrebbe risultare positivi al test per l’uso di droghe illegali».

Purtroppo non si tratta solo di una tattica allarmistica. Il controllo di qualità del CBD continua a essere un problema significativo negli Stati Uniti, mentre la FDA si affanna a regolamentare il CBD. Anche quando il controllo di qualità è buono, i prodotti a base di CBD possono contenere livelli molto bassi – e ammessi dalla legge federale – di THC, che possono essere rilevati dai test antidroga.

Ciò significa che gli utilizzatori di CBD che sono dipendenti del Servizio Forestale non solo devono esaminare attentamente le etichette, ma anche eseguire una due diligence sui produttori, e questo può essere un processo lungo e complicato. Il tutto è reso più complesso dal fatto che anche i risultati dei test di laboratorio di terze parti non sono sempre affidabili.

Il Servizio forestale ha quasi 30.000 dipendenti che lavorano in tutto il Paese, quindi i consigli riguardano molte persone.

Il consiglio dell’agenzia segue quello della Marina degli Stati Uniti (molto più severo) e di almeno una base dell’Aeronautica sull’uso della cannabis legale in varie forme.