Lula reintroduce il Brasile sulla scena mondiale

Venerdì, il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva visiterà la Casa Bianca per un incontro con il presidente Joe Biden. Questo sarà il primo viaggio di Lula nell’emisfero settentrionale da quando è entrato in carica per un terzo mandato senza precedenti il ​​1° gennaio.

Significativamente, il suo primo viaggio internazionale è stato nella vicina Argentina per il vertice della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, o CELAC. Fondata nel 2010 come contrappunto all’Organizzazione degli Stati americani dominata dagli Stati Uniti, la CELAC è composta da 33 paesi, tra cui Venezuela e Cuba. Dopo essere rientrato nell’organismo dopo il ritiro del Brasile sotto il suo predecessore, Lula ha colto l’occasione per ribadire il sostegno del suo Paese a una politica di non intervento nella regione.

“Allo stesso modo in cui sono contrario all’occupazione territoriale, come ha fatto la Russia con l’Ucraina”, ha detto Lula nel suo discorso, “sono contrario a molte interferenze nel processo del Venezuela”. Il ritorno del Brasile alla CELAC ha segnato il rinnovato impegno del paese negli sforzi di integrazione regionale, che Lula considera fondamentali per gli interessi del suo paese e per la prosperità condivisa della regione.

Prima del suo viaggio negli Stati Uniti, Lula ha dichiarato di voler discutere dello stato della democrazia nel mondo e di questioni più mirate come la lotta al cambiamento climatico e l’aumento del commercio. È probabile che entrambi i leader guardino anche al 2024, il bicentenario del riconoscimento statunitense dell’indipendenza brasiliana.

Forse più di ogni altra cosa, l’incontro tra Biden e Lula riguarderà entrambi i leader che si fanno un’idea reciproca. Entrambi sono politici di lunga data calorosi e socievoli la cui retorica è spesso carica di appelli emotivi. Il modo in cui la loro relazione personale si tradurrà in termini politici è uno sviluppo importante da osservare mentre Biden inizia il penultimo anno della sua amministrazione e Lula il primo.

Sebbene inizialmente ci si aspettasse che la visita di Lula potesse durare alcuni giorni, incontrando rappresentanti della società civile e imprenditori, ora sembra che il viaggio sarà notevolmente breve. È programmato per incontrare membri del Congresso comprensivi e parlare all’AFL-CIO prima di dirigersi alla Casa Bianca, ma tornerà in Brasile meno di 48 ore dopo il suo arrivo. Il motivo della fretta non è del tutto chiaro. Da un lato, questo è un momento di buona volontà tra Stati Uniti e Brasile. L’amministrazione Biden, dopotutto, si è affrettata a riconoscere la vittoria di Lula su Bolsonaro e ha fatto di tutto per dissuadere il predecessore di Lula dal tentare di interferire con i processi democratici del Brasile.

D’altra parte, ci sono forse rancore e sospetti persistenti tra molti nella sinistra brasiliana riguardo al ruolo di Washington nella politica brasiliana dal 2016. Lula e coloro che gli sono vicini hanno accusato gli Stati Uniti di aver assistito nel processo che è culminato nel suo arresto cinque anni fa. Vale anche la pena ricordare che l’Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha spiato il successore di Lula, Dilma Rousseff, durante l’amministrazione Obama. L’attuale ministro degli Esteri di Lula, Mauro Vieira, ha ricoperto lo stesso incarico sotto Rousseff durante la sua prima visita a Washington dopo quell’incidente diplomatico. Non è chiaro fino a che punto questi recenti episodi storici abbiano contribuito alla decisione di far durare a breve la visita di Lula negli Stati Uniti, ma saranno certamente nella mente della delegazione brasiliana.

Tenere presente questa storia – oltre alla più lunga eredità della Guerra Fredda del sostegno degli Stati Uniti a un colpo di stato contro il presidente democratico del Brasile nel 1964 – può aiutare a garantire un rapporto di lavoro produttivo tra Biden e Lula. Entrambi hanno affrontato un’ostinata opposizione alimentata dall’uomo che hanno sconfitto nelle rispettive elezioni. Tra le solite priorità condivise come il commercio e l’immigrazione, la difesa stessa della democrazia è emersa come un’area di interesse reciproco. Eppure il Brasile può e vuole compartimentalizzare le sue priorità di politica estera. Non cercherà un allineamento uniforme con gli Stati Uniti né con i suoi rivali.

In effetti, forse la cosa più importante da tenere a mente per i membri dell’amministrazione Biden è il fatto che il Brasile affronta le sfide globali in questo pericoloso momento di guerra in Europa, il potenziale aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina e le ambizioni nucleari dell’Iran – tra le altre fonti di preoccupazione transnazionale – dal proprio punto di vista distinto.

I calcoli di Lula sulla situazione in Venezuela, Nicaragua e Cuba, ad esempio, sono diversi da quelli di Biden. Alcuni hanno criticato Lula per non aver criticato più direttamente i governi antidemocratici nella sua stessa regione e oltre. Ma chiedere se Lula si sia espresso a voce abbastanza alta su tali questioni non coglie il punto. La questione più rilevante è se tali denunce portino a qualcosa. Leader come Nicolás Maduro in Venezuela, Daniel Ortega in Nicaragua e Vladimir Putin in Russia sono isolati sulla scena mondiale. Cosa otterrebbe Lula attaccandoli? Quale obiettivo finale avanzerebbe? La risposta non è chiara.

Che si sia d’accordo o meno, l’approccio di politica estera di Lula è assolutamente razionale: per quanto possibile, tenere il Brasile fuori dai conflitti che non incidono direttamente sui suoi interessi immediati, preservando così la credibilità e la buona volontà di agire come mediatore su tutta la linea . Piuttosto che preoccuparsi delle alleanze del Brasile, l’amministrazione Biden dovrebbe riconoscere l’attuale orientamento del paese come una strategia legittima radicata in una storia di non allineamento.

Invece di fare pressione su Lula affinché aderisca alle politiche favorite di Biden, gli Stati Uniti dovrebbero riconoscere il potenziale del Brasile per aiutare a risolvere alcune delle questioni globali intrattabili che Washington non può affrontare da sola. Dopotutto, il Brasile ha chiarito che non lascerà che la competizione tra superpotenze detti la sua politica estera.