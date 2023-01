Lula insediato, centrale la sovranità nel corso futuro del Brasile

La cerimonia di insediamento di Lula, il 1° gennaio, ha seguito tutti i passaggi tradizionali seguiti dal trasferimento pacifico del potere dal ritorno della democrazia alla fine degli anni ’80.

I rappresentanti nel terzo mandato senza precedenti di Lula, per non parlare di ciò che lo stesso nuovo Presidente ha detto sulla sua visione di politica estera durante i suoi vari discorsi del giorno dell’insediamento, offrono indizi sul ruolo mutevole della più grande nazione dell’America Latina su la scena mondiale negli anni a venire.

Forse l’indicazione più chiara che Lula intende rompere con il suo predecessore e tenere il Brasile fuori dal campo geopolitico degli Stati Uniti è stata la calorosa accoglienza che ha offerto ai rappresentanti sia dell’Ucraina che della Federazione Russa. Prima del suo giuramento, Lula ha incontrato individualmente Valentina Matvienko, presidente del Consiglio della Federazione Russa, e il vice primo ministro ucraino Yulia Svyrydenko. Nel suo post sull’incontro con Matvienko, Lula “ha ringraziato per i saluti di Putin ed ha espresso il desiderio di pace del Brasile e che le parti trovino un terreno comune per porre fine al conflitto”.

Da Svyrydenko ha ricevuto gli auguri dal presidente Volodymyr Zelensky e un aggiornamento sulla guerra con la Russia. “In Brasile”, ha osservato, “abbiamo una tradizione di difesa dell’integrità delle nazioni e parleremo con chiunque sia possibile per la pace”. Nel loro insieme, queste dichiarazioni offrono spunti su come Lula vede il conflitto che infuria nell’Europa orientale e negli affari esteri più in generale.

Chiaramente, il rispetto della sovranità nazionale sarà un pilastro importante della politica estera di Lula, sia in Europa che nell’emisfero occidentale. In effetti, Lula ha spesso fatto riferimento alla sovranità nazionale nel denunciare l’ingerenza straniera in paesi come Nicaragua, Cuba e Venezuela, anche se periodicamente ha criticato i loro regimi. Enfatizzando la sovranità dell’Ucraina, Lula fa un punto più ampio sul non intervento. Ciò è in linea con quanto affermato nel marzo dello scorso anno da Celso Amorim, ex capo della diplomazia di Lula e più importante consigliere di politica estera : “Sono contrario all’uso unilaterale della forza… Non posso condannare l’invasione statunitense dell’Iraq e accettare un’altra invasione. ”

Il fatto che Lula abbia ricevuto una delegazione russa, tuttavia, segnala la sua intenzione di mantenere aperte le linee di comunicazione anche se le relazioni tra Mosca e Washington, ad esempio, si sono drammaticamente deteriorate negli ultimi anni.

Il segretario degli interni degli Stati Uniti Deb Haaland, che aveva criticato con veemenza il governo Bolsonaro durante la sua permanenza al Congresso, ha guidato la delegazione degli Stati Uniti, definendolo “l’onore di una vita” rappresentare gli Stati Uniti all’insediamento di Lula. “Come ex membro del Congresso”, ha twittato della cerimonia di giuramento di Lula, “sono stata onorata di assistere alla democrazia in azione dall’aula del Congresso. L’inaugurazione di oggi è un entusiasmante passo avanti nel lavoro che gli Stati Uniti e il Brasile dovranno affrontare per garantire che le nostre forti democrazie lavorino a beneficio di tutte le persone”. È difficile immaginare un altro raduno politico che possa unire ed entusiasmare le delegazioni di Russia, Ucraina, Venezuela e Stati Uniti.

Washington dovrebbe riconoscere la natura eccezionale del Brasile sotto Lula e non cercare di forzare indebitamente la sua mano su questioni di affari internazionali. Lula ha dimostrato pari misura di entusiasmo e competenza sulla scena mondiale che meritano un certo grado di libertà, se non di deferenza, da parte degli Stati Uniti in questo nuovo momento politico.

Fino alla mattina dell’inaugurazione di domenica era stato previsto che il presidente venezuelano Nicolás Maduro avrebbe partecipato alla cerimonia ma, alla fine, non si è presentato nonostante i rappresentanti del suo governo fossero presenti. Secondo quanto riferito, i timori di entrare in conflitto con le sanzioni statunitensi avevano interferito con i piani di Maduro.

I rapporti di Washington con Caracas, infatti, saranno quasi certamente un tema su cui Lula cercherà di svolgere un ruolo propositivo. L’amministrazione Biden, che ha mostrato barlumi di ricettività a un nuovo approccio nei confronti del Venezuela dopo gli sforzi di cambiamento di regime dell’amministrazione Trump, farebbe bene ad abbracciare l’impareggiabile credibilità di Lula con i governi di sinistra in tutta l’America Latina. Nelle controversie regionali e oltre, Lula vorrà posizionare il Brasile – e se stesso – come intermediario per problemi diplomatici appiccicosi. Un pragmatismo radicato in una visione del mondo generalmente progressista sembra essere il biglietto da visita della sua amministrazione.

Nel suo discorso al Congresso, Lula ha anche ribadito il suo impegno sia per l’integrazione regionale sia per rilanciare i BRICS, la nota confederazione di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che è salita alla ribalta mondiale come promettenti economie emergenti durante l’ultimo periodo di Lula in ufficio.

“La nostra leadership si materializzerà attraverso la ripresa dell’integrazione sudamericana, dal Mercosur, la rivitalizzazione di Unasur e altre istanze di articolazione sovrana nella regione”, ha dichiarato. “Su questa base potremo ricostruire il dialogo fiero e attivo con gli Stati Uniti, la Comunità Europea, la Cina, i Paesi dell’Est e altri attori globali; rafforzare i BRICS, la cooperazione con i Paesi africani e rompere l’isolamento in cui era relegato il Paese”.

Ha continuato a sostenere un caso più ampio per l’indipendenza del Brasile sulla scena mondiale, con un profilo internazionale distintivo che non si adatta perfettamente alla categoria di pro o anti-Stati Uniti. “Il Brasile deve essere padrone di se stesso”, ha affermato, “padrone del proprio destino. Deve tornare ad essere un paese sovrano. Siamo responsabili della maggior parte dell’Amazzonia e di vasti biomi, grandi falde acquifere, giacimenti minerari, petrolio e fonti di energia pulita. Con sovranità e responsabilità, saremo rispettati per condividere questa grandezza con l’umanità, in solidarietà, mai con subordinazione”.

Washington potrebbe vedere la politica estera di Lula come un ostacolo ai suoi progetti nelle Americhe. Dopotutto, il Brasile non percepisce le potenziali minacce in tutto il mondo allo stesso modo degli Stati Uniti. Questo, Washington deve riconoscerlo, è legittimo. È vero che Lula, essendo stato eletto democraticamente, cercherà di riprendere un’agenda di politica estera per la quale si è tanto impegnato negli ultimi due decenni. Il Brasile è appena uscito da un momento pericoloso per la propria democrazia e probabilmente cercherà una nuova era di un profilo assertivo negli affari internazionali. Per coloro che sono investiti in un ordine mondiale pacifico e cooperativo, Lula offre spunti utili.

Gli Stati Uniti dovrebbero accogliere con favore l’emergere di un Brasile più audace e democratico. Un Brasile stabile e fiducioso fa bene all’intero emisfero occidentale e al mondo.