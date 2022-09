A ottobre, il Presidente brasiliano in carica Jair Bolsonaro affronterà l’ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva -più conosciuto semplicemente come Lula- in quello che si preannuncia un anno elettorale estremamente impegnativo.

I sostenitori di Lula sono uniti dalla nostalgia per gli anni 2000, quando il leader di sinistra ha presieduto un periodo di relativa crescita e stabilità che ha visto decine di milioni di persone sollevate dalla povertà attraverso l’espansione dei programmi sociali. Il ritornello di Lula durante la sua campagna è stato un ritorno alla normalità dopo un decennio di sconvolgimenti: «Questo Paese deve tornare a crescere, deve tornare ad essere felice, deve tornare a creare posti di lavoro… le persone devono tornare ad avere barbecue, mangiare bistecche e bere birra».

Bolsonaro è stato eletto nel 2018 sfruttando anche la nostalgia, una nostalgia nata da un resoconto romantico della dittatura militare sostenuta dagli Stati Uniti che è durata fino agli anni ’80. Posizionandosi come un crociato anticorruzione, Bolsonaro e stato accolto con aspettative di governo che, a differenza dell’era della dittatura militare, erano soggette a un vero controllo pubblico. Oggi, gli elettori hanno visto com’è vivere quattro anni sotto Bolsonaro, un periodo che ha visto una brutale ondata di COVID-19, lo smantellamento delle protezioni del lavoro, la deforestazione accelerata, l’inflazione triplicata e l’aumento dell’insicurezza alimentare.

Bolsonaro e Lula si sono affrontati per la prima volta domenica sera durante un dibattito in diretta, con esiti prevedibilmente caotici. Bolsonaro ha rubato i titoli dei giornali definendo una giornalista una «vergogna per il giornalismo brasiliano», portando altri candidati ad accusarlo di misoginia. Se mai ci fossero stati dubbi sulle loro febbrili differenze, Lula e Bolsonaro sarebbero quasi scoppiati in una scazzottata dietro le quinte.

Lula è stato l’unico grande candidato a sollevare la politica estera, sottolineando ancora una volta il suo primato: «È stato il mio governo a dare la cittadinanza al Brasile nell’ambito delle relazioni internazionali. Mai prima d’ora nella storia del Brasile il Brasile è stato così rispettato nel mondo».

Lula spera di riaccendere la cooperazione latinoamericana, una possibilità concreta data la cosiddetta ‘marea rosa’ che sta investendo l’America Latina. Alcuni, come Gabriel Boric del Cile e Gustavo Petro in Colombia, sono arrivati al punto di esprimere pubblicamente il proprio sostegno a Lula. Lula ha anche proposto una valuta sudamericana, una proposta che sicuramente farà arruffare alcune piume a Washington. L’ultima volta che Lula ha proposto una nuova valuta, Obama gli ha telefonato; «Gli Stati Uniti erano molto spaventati quando ho discusso di una nuova valuta». Ciò segnerebbe un netto allontanamento dallo status attuale del Brasile come una sorta di paria internazionale.

Il Cile ha persino richiamato il suo ambasciatore in Brasile dopo il dibattito, perché Bolsonaro ha detto che il loro nuovo Presidente «dà fuoco ai treni». Il dottor Andre Pagliarini, un assistente professore di storia all’Hampden-Sydney College e docente presso l’ ufficio di Washington Brasile appena creato, ha detto a ‘Responsible Statecraft‘ che questo «senso di diminuita posizione internazionale va oltre i commentatori d’élite … È una vera preoccupazione data la storia dei brasiliani che bramano il rispetto e l’ammirazione internazionali».

Tuttavia, una vittoria di Lula presenterà le sue sfide per Biden. Celso Amorim, l’ex Ministro degli Esteri che dovrebbe tornare al governo in caso di vittoria di Lula, ha avvertito che «potrebbe sorgere un problema se gli Stati Uniti non capiranno che l’America Latina vuole essere indipendente… È impossibile non avere relazioni con la Cina». Gli Stati Uniti hanno a lungo considerato l’America Latina come parte del loro cortile, spesso concepita in termini di hard power. Secondo un nuovo studio del Military Intervention Project, il 34 per cento di tutti gli interventi militari statunitensi dal 1776 si sono verificati in America Latina e nei Caraibi, molto più di qualsiasi altra regione.

Con l’Amministrazione Biden che abbraccia la grande competizione di potere con la Cina, gli Stati Uniti potrebbero ricorrere a tattiche familiari per allontanare Lula dalla Cina. Secondo Pagliarini, «gli Stati Uniti vogliono che il Brasile veda la Cina come un antagonista». Questa strategia potrebbe portare a un muro nelle relazioni USA-Brasile, considerando che la Cina è il principale partner di esportazione del Brasile dal 2009 . Piuttosto che fare pressione sul Brasile affinché compia una scelta binaria tra Stati Uniti e Cina, sarebbe più saggio per gli Stati Uniti abbandonare la concorrenza con la Cina come forza trainante del processo decisionale nella regione e costruire una relazione più costruttiva basata su interessi reciproci.

Lavorare per affrontare il cambiamento climaticopotrebbe essere una di queste aree di collaborazione.

L’Amazzonia , conosciuta come i ‘polmoni della terra’, è un importante serbatoio di carbonio e regolatore di temperatura. Non sorprende che negli ultimi anni ci sia stato poco movimento su questo fronte nel Brasile di Bolsonaro. Durante un dibattito presidenziale nel 2020, Biden ha minacciato «conseguenze economiche» non specificate contro il Brasile se Bolsonaro non avesse accettato una donazione di 20 miliardi di dollari per la protezione dell’Amazzonia. Questa flessione pesante del potere degli Stati Uniti -resa ora più dubbia dal fatto che la spesa per il clima rappresenta solo il 3 % della richiesta di bilancio 2023 di Biden- non è riuscita a spostare Bolsonaro. La deforestazione in Brasile ha raggiunto il massimo da 15 anni nel 2021, quando Bolsonaro ha annullato le leggi e i finanziamenti ambientali.

Una presidenza Lula sarebbe molto più aperta a lavorare sul clima, anche se, come ammette un documento politico, «questo non è un livello elevato». Lula ha contribuito a progettare un calo storico dei tassi di deforestazione dal 2003 al 2010 e durante il dibattito ha sollevato critiche alle politiche anti-ambientali dell’Amministrazione Bolsonaro. Questa posizione gode anche del sostegno popolare, poiché l’81% dei brasiliani ritiene che «la protezione dell’Amazzonia dovrebbe essere una priorità» del prossimo Presidente.

In effetti, i sondaggi su tutta la linea sono favorevoli a Lula. Sondaggi recenti suggeriscono che Lula vincerà facilmente, con un vantaggio a due cifre sull’incumbent. Se nessuno dei candidati ottiene più del 50% dei voti durante il primo turno del 2 ottobre, ci sarà un ballottaggio per determinare il vincitore. Ma, con un candidato alla ricerca di modi per minare le elezioni, potrebbe non essere così semplice.

In vista delle elezioni di ottobre, Bolsonaro ha intensificato gli attacchi al processo elettorale brasiliano. La sua affermazione centrale è che le macchine per il voto elettronico possono essere truccate dalla Corte elettorale superiore, una teoria del complotto che è stata completamente sfatata . «O abbiamo elezioni pulite in Brasile o non abbiamo elezioni», ha recentemente minacciato Bolsonaro.

Secondo giudici, diplomatici e funzionari governativi, le probabilità di Bolsonaro di fare un colpo di Stato sono scarse. Un’analisi indipendente da parte di una società di consulenza è giunta a una conclusione simile, sostenendo che il risultato più probabile sarebbe che Bolsonaro userà il caos per cercare di negoziare un accordo per evitare il perseguimento della sua famiglia.

Washington ne ha preso atto, respingendo le affermazioni di Bolsonaro definendo le elezioni brasiliane un «modello per il mondo». Durante una visita a Brasilia l’anno scorso, il direttore della CIA, William Burns, avrebbe esortato gli alti funzionari brasiliani a smettere di «mettere in dubbio il sistema di voto del Paese».

Di recente, tuttavia, le preoccupazioni di Washington hanno preso una piega confusa sulla vendita di armi. Reuters ha riferito l’8 agosto che i legislatori, tra cui il senatore Bob Menendez (DNJ) e il rappresentante Gregory Meeks (DNY), stavano bloccando una vendita di missili Javelin al Brasile a causa delle preoccupazioni per i suoi attacchi al sistema elettorale. Poi, il giorno dopo, la vendita da 74 milioni di dollari è andata a buon fine.

«È difficile sapere perché il passaggio da una sospensione a una vendita sia avvenuto così bruscamente», afferma William Hartung, ricercatore senior presso il Quincy Institute. «Sembra dipendere dal fatto che questo sia il momento di premiare il governo Bolsonaro facendo un accordo sulle armi, più di come le armi potrebbero essere effettivamente utilizzate». Gli uffici di Meeks e Menendez non hanno risposto a una richiesta di commento.