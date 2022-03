L'Ucraina, l'Europa, la 'difesa europea'

Pare che sia un grande progresso il fatto che l’UE e la Germania in particolare, diano armi ‘letali’ -così sono state definite- all’Ucraina. Ma non manderanno uomini a combattere.

Inoltre, per quanto attiene alle ‘sanzioni’ economiche, colpisce la scelta ‘curiosa’ (schiettamente ipocrita) di bloccare le banche russe … ma non per le forniture energetiche.

Ribadisco, ipocrisia allo stato puro, forse con qualche aspetto positivo. Perché l’aiuto militare è una rottura gravissima della neutralità, sia pure di fatto, perché, come ho cercato di spiegare ieri, la neutralità è tale solo se e finché non determini una partecipazione effettiva al conflitto, mediante l’aiuto di qualunque genere esso sia, a fianco o a favore di una delle parti in lotta. Le conseguenze di una rottura della neutralità, al di là della eventuale richiesta di risarcimenti, sono che la parte in conflitto ai danni della quale viene fornito l’aiuto, può legittimamente colpire l’avversario. Insomma, l’Europa evita di entrare nel conflitto, ma sceglie una parte e la aiuta. Contestualmente, l’Ucraina richiede formalmente l’ingresso nell’Unione europea.

La scelta, in sé anche nobilmente motivata, impedisce all’Europa di svolgere un ruolo di mediazione: l’Europa ha scelto da che parte vuole stare. Un errore grave.

Ciò non toglie che le scelte europee, e specificamente dell’Italia, sono certamente nobilmente motivate e comprensibili, ma va detto chiaramente che sono in contrasto con le norme di diritto internazionale in materia di legittima difesa e di assistenza ai combattenti. Vale la pena di approfondire un minimo la questione, perché potrebbe quella scelta essere un fatto molto significativo e, per certi versi, fortemente innovativa.

Su questa scelta europea il discorso è alquanto complicato, nella misura in cui un non meglio identificato ‘mondo occidentale’ guidato (si fa per dire) dagli USA, pretende di modificare autoritativamente le regole sulla condotta della guerra, almeno a sentire alcuni governanti italiani che hanno parlato (ad esempio, la mattina del 28 Febbraio su ‘La7‘) di legittimità dell’assistenza, non saprei con precisione sulla base di quale norma. Sia come si voglia, sta in fatto che fin dall’inizio di questa guerra, l’Italia e l’Europa sono parti del conflitto, così come gli USA e la Gran Bretagna.

Con riferimento all’Europa vale la pena di fare qualche considerazione più approfondita, specie se, come dice molta parte della stampa, l’obiettivo è la ‘difesa dei valori dell’Europa‘. Concetto tanto bello quanto pericoloso, pericolosissimo.

Non so se chi lo sbandiera se ne renda pienamente conto, ma sta in fatto che -pensateci- quel principio (la difesa dei valori ‘x’ ‘y’ ‘z’) potrebbe essere rivendicato anche da parte di altri: non solo la Russia, ma la Cina e, perché no, l’ISIS! Non voglio mettere in dubbio che quei principi siano quelli della democrazia e quant’altro, ma faccio fatica a comprendere come considerali pienamente europei, quando in Europa vi sono Paesi ‘condannati’ (e minacciati di sanzioni da parte delle istituzioni europee!) proprio per la violazione di quei principi.

Per di più, resta difficile comprendere gli sbandierati valori, quando poi le istituzioni europee si arrogano, come pare stia accadendo, il diritto di limitare la libertà di stampa e di parola da parte di organi o persone che l’Europa ritiene sostenitrici di tesi inaccettabili. È, né più né meno, che il rovesciamento dei principi di libertà: che, se non sbaglio, è uno dei principi cardine del ‘valori europei’ e tra quelli per i quali le Istituzioni europee condannano alcuni Stati membri! Insomma, quanto a ipocrisia mica si scherza!

A parte ciò, resta il fatto per cui assistere, in particolare militarmente, una delle parti in causa equivale, né più né meno, ad una partecipazione attiva al conflitto. In altre parole, in questo momento si verifica un fatto nuovo di grande importanza. Al di là, intendo, dei vari singoli Stati della UE che possono agire o avere agito direttamente, qui siamo in una situazione del tutto nuova e straordinaria: l’UE -l’UE in quanto tale- ‘entra‘ in un conflitto, e ci entra in quanto tale, in quanto UE, in quanto, cioè, capace di agire, se non indipendentemente, autonomamente rispetto ai singoli Stati membri; e se lo fa, vuol dire che ha la capacità di farlo, la capacità giuridica, cioè né più né meno che la capacità di uno Stato.

Può sembrare una particolarità del tutto ininfluente, ma la realtà è che, in pratica, si cominciano a delineare i confini di quello che potrebbe essere domani il perimetro e le modalità di azione della ‘difesa europea‘, tanto fortemente nel cuore -basta leggere il trattato del Quirinale per vederlo, come avevo spiegato– non solo di Emmanuel Macron ma anche di Mario Draghi.

In questo senso l’Europa, sia pure in maniera non poco ambigua e incerta, sembra volere entrare nella vicenda ucraina, per contribuire alla pacificazione, affermando nel contempo la propria identità.

Ciò in qualche modo potrebbe collegare le due novità di ieri: l’accettazione da parte ucraina di aprire una trattativa con la Russia per la fine delle ostilità e, al tempo stesso, la novità della presenza europea in prima persona.

Mi spiego meglio.

Come si è visto, dopo complicate discussioni, in particolare con riferimento alla sede del negoziato, una trattativa ha avuto inizio. La scelta della sede non è indifferente, anche se, alla fine, è marginale. La Russia aveva proposto Minsk, che in un certo senso era una ‘provocazione’, dato che si trova in Bielorussia e per di più Minsk è la città dove sono stati siglati gli accordi omonimi, Stato da cui sono partite alcune delle ondate aggressive contro l’Ucraina. Alla fine però -facciamola breve- l’Ucraina accetta una sede, badate bene, sì in Bielorussia (il possibile nemico), ma in un luogo ‘defilato’, e cioè dove, se non sbaglio, era stato firmata la seconda fase dell’accordo di Minsk.

In cambio, direi, l’Ucraina sceglie di inviare al negoziato una delegazione non di primissimo livello ma con un ministro, per segnalare, in qualche maniera, una certa ritrosia o sfiducia verso la trattativa, mentre la Russia manda una delegazione di ‘secondo livello’. Il fatto di accettare di trattare, o addirittura di proporlo, in qualche modo mostra un certo indebolimento della Russia, come si dice a causa di una maggiore resistenza da parte delle forze ucraine. Ma questo, credo, è tutto da vedere. È invece chiaro che l’accettazione di Kiev, mostra che a Kiev hanno urgenza di fermare la Russia.

Non partecipo, invece, alle discussioni di tipo quasi calcistico per accertare se quelle scelte mostrino una maggior ‘forza’ dell’uno o dell’altro, ma la evidente volontà russa di tirare i negoziati in lungo, lascia intendere che la Russia punti ad un rafforzamento ulteriore sul terreno, prima di trattare sul serio, mentre l’Ucraina mostra di avere fretta. Ma mostra anche la volontà della Russia di non apparire troppo violenta.

Ciò che conta sono le richieste della Russia e dell’Ucraina. La Russia, in sostanza, vuole due cose ‘pesanti’ per l’Ucraina: una qualche autonomia non solo del Donbass ma del Donbass allargato anche alla zona di Mariupol, oltre che certamente della Crimea, e vuole (la cosa principale) che l’Ucraina non entri nella NATO.

Difficile fare previsioni, ma l’attivismo dell’Europa potrebbe offrire una qualche soluzione, nel senso che si potrebbe affermare pubblicamente la volontà europea di accettare la partecipazione dell’Ucraina, salvo che, dati i tempi necessari, questa partecipazione avverrebbe di fatto tra parecchi anni, ma potrebbe offrire all’Ucraina una qualche alternativa alla NATO, nell’ipotesi che si realizzi una struttura di difesa europea, che sarebbe naturalmente ‘altro’ dalla NATO, ma non ostile ad essa, e dove l’Ucraina fosse membro UE.

L’ingresso nella trattativa di Roman Abramovich (una cosa del tutto extra ordinem) potrebbe segnalare una pressione degli ambienti economici russi su Putin per indurlo a trattare sul serio, ma specialmente di porre rapidamente fine alla guerra guerreggiata.

Ciò che molto delude è l’apparente decisione dell’Europa di fare una scelta molto grave: essere presente in quanto tale nel conflitto, il che al limite può essere accettabile, ma anche di farsi portatrice di una affermazione di ‘valori europei’ suscettibili di essere imposti anche con la forza, per ora attraverso le cosiddette sanzioni.