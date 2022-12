Lotta alla corruzione: no al ‘bastone’, sì al buon senso

Accanto e intorno, anzi, purtroppo, perfino sotto la vomitevole vicenda dei parlamentari europei più o meno comprati per spingere il Qatar, ma specialmente per esprimere giudizi di una bassezza e di una falsità perfino sorprendenti, i commenti e le reazioni lasciano senza fiato. O forse no, trattandosi, almeno a livello politico, di ‘persone’ di statura, anzi di ‘postura’ come è di moda dire senza comprenderne il significato, decisamente subumane.

L’inizio è stato travolgente per la sua ignobilità, altrimenti non definibile. Tal Infantino, suppongo in qualche modo ‘capo’ di una Chiristillin che molto si vanta sempre in televisione di dirigere il calcio che sarebbe una bellissima cosa se avesse fatto una dichiarazione tra le tante che fa, se ne è uscito con una frase non solo ignobile ma di una volgarità e di un razzismo irritanti: razzismo nel senso peggiore del temine, quello del ‘ricco’ verso i poveri. La solita cosa: “la gente va alla partita per divertirsi e del resto non vuole saperne”: non vuole? Il popolo, la gentaglia, certo nella specie gentaglia danarosa assai, non pensa, ma specialmente non deve pensare, perché il senso vero è questa versione volgare e ‘moderna’ di ‘panem et cicrcenses’. Non per nulla riferita alla ‘plebe’ romana. Ma lo dice, il signor Infantino, in una maniera talmente rozza, che uno ha il dubbio che non la abbia scritta o ‘pensata’ lui quella frase, sentite: «sul terreno di gioco si gioca a calcio e lì dentro bisogna rispettare le regole del calcio. Ci sono tifosi che vanno allo stadio e un miliardo di persone che guardano il Mondiale sugli schermi: dobbiamo pensare a loro. Ognuno di noi ha i suoi problemi, ma deve potersi godere lo spettacolo senza pensare ad altro: durante quei 90 minuti le persone possono lasciare da parte i loro problemi e pensare solo alla partita». Che bello, che bel mondo e lui ci campa pure! Pensare alla partita, non pensare!

Insomma, lì non si rispettano i diritto dell’uomo, i lavoratori muoiono come mosche, ma che fa … divertitevi ora e non ci pensate, anzi non sappiatelo, così non perdete nemmeno un secondo di divertimento.

Sorvolo, perché non mi regge lo stomaco, sulle considerazioni circa il fatto che tutto è stato bellissimo, che è venuta tanta gente e che … i qatariani “hanno aperto le porte” agli ospiti … forse negli alberghi a settemila euri a notte, con le donne coperte fino a terra! Anzi ha insistito: «Siamo convinti della forza e del potere del calcio: più incassi avremo e più potremo destinarli allo sviluppo del calcio in quei Paesi che dipendono da noi», notate quel ‘dipendono’: siamo al colonialismo. Ma certo, diciamone bene, incassiamo soldi tanti soldi, magari non tutti dai biglietti, ma, per restare al latino che sono certo il sig. Infantino conosce alla perfezione, “pecunia non olet”.

E inoltre è pure bene informato, chi sa da chi: “non sono 400 o più i morti sul lavoro, sono ‘solo’ tre”. Ci vuole uno stomaco, credetemi, ma proprio di ferro, che dico, di acciaio!

Come di materiale non molto dissimile, è fatto quello dei parlamentari europei, che in cambio di soldi, anche pochini a quanto si sente, si sono sperticati in lodi del Qatar, perfino perché adotta il … salario minimo! Poi, certo, qualche giornalista pacifista, si dubita che sia morto non proprio per caso, ad altri è stato proibito di parlare dei diritti dell’uomo o dei morti sul lavoro, ai giocatori è stato proibito di indossare la fascia degli LGBT … sempre, immagino, in nome della neutralità dello ‘sport’. Che, poi, cosa c’entra lo sport con il calcio è tutto da vedere: del resto lo stesso Infantino parla di spettacolo. Come si possa permetter ad uno così di restare lì a ‘rappresentare’ l’Italia mi sfugge o, forse, no … andiamo avanti.

Sui parlamentari, dunque, non c’è molto da dire: sono quello che sono, come spesso accade. Forse da noi, anzi certamente da noi è più frequente che siano corruttibili, ci siamo abituati, ce lo aspettiamo quasi. E se lo aspettano all’estero, dove non per nulla si parla di ‘Italian connection’, per la serie dell’infilare sempre una bella figura da persone coscienti e responsabili che, ahimè, non ci appartiene.

Non è un caso che, mentre la signora Meloni va a Bruxelles a fare atto di presenza e dire che “l’Italia ora si farà rispettare!” – ha scelto proprio il momento giusto per dirlo – e a sfuggire Macron (forse convinta che quello ci resti male … per favore spiegatele che è il contrario, Macron è questo che vuole ormai: di noi non si fida più) il Governo con grandissimo clamore adotta un sistema di concessione di appalti di per sé criminogeno, indipendentemente dal fatto che i gestori di quella legge siano votati al crimine. Lo sappiamo bene come sia facile, talvolta perfino senza volere, ‘cadere’ in qualche imbroglietto, in qualche trappola, quando si assegnano appalti senza gara o con ridotte garanzie. Ma del resto, sempre per conquistare la stima internazionale, in pochi giorni questo Governo ne ha fatte di cotte e di crude: dagli sconti delle tasse agli evasori, alla soppressione del reato penale per mancato pagamento delle imposte, alla ‘liberazione’ dal pos (fateci caso, da alcuni giorni i pos nei negozi sono pudicamente … sotto il bancone) al limite ridicolo dell’uso di contante, e infine al giochetto sugli appalti.

Ma, in conclusione, a dire il vero, mi sorprendono, per non dire che trovo allucinanti, taluni commenti di ‘illustri’ e famosi ‘intellettuali’, ammesso e non concesso che ‘intellettuale’ significhi qualcosa.

Scrive Zuolo: «A destra ce la si cava con una alzata di spalle. Posto che dubito che a sinistra sia realmente meglio, come dicono, il fatto è che la destra, questa destra, è di per sé intesa alla truffaldineria, alle strizzatine di occhi, ai trucchi per fare il nero, ai condoni», ma poi aggiunge una cosa davvero strana, anzi terribile, ma purtroppo sbagliata, profondamente sbagliata: « Chi voterebbe il Partito del Vizio quando il suo concorrente è il Partito della Virtù?» dove una presunta volontà di difesa di valori da parte in generale della sinistra avrebbe una sorta di effetto ricattatorio. E perché mai? perché l’uomo è in sé cattivo o cosa? A parte, diciamoci la verità, che ormai in questo Paese, e grazie a questo Governo, ma anche altri e anche di sinistra Governi, il voto tende sempre più ad andare verso il ‘partito del vizio’, che garantisce impunità, nero, prevaricazini, ecc., specie se si conclude affermando freddamente che la ‘sinistra’ dovrebbe contemperare «il linguaggio dei princìpi con quello degli interessi», Mah, strizzare l’occhio!

Ma poi, i commenti su vari giornali a cominciare da Panebianco, si soffermano sulla necessità, e talvolta anche sui modi, per ‘proteggere’ (uso questo termine con ironia selvaggia) i poveri parlamentari e politicanti vari dalle pressioni delle non so bene se 18.000 imprese di ‘pressione’ al lavoro in Europa: più pudicamente ‘lobby’.

Bisogna, insomma, si dice, Panebianco in testa, immaginare e creare meccanismi che sorveglino, controllino, minaccino (perché no?), sanzionino eccetera. Perché, scrive, la truffa è un ‘virus’, che poi li giustifica anche perché è una osa che viene dall’esterno, povero ammalato di ladrocinio acuto! E sorvoliamo sul solito Nicola Gratteri, che ha da dire la sua, la solita, anti-europea: «L’Europa è una grande prateria dove chiunque può pascolare perché in nome della privacy non si riescono a creare provvedimenti normativi proporzionati alla realtà criminale»! il bastone, il bastone. E per fortuna che Cacciari li tratta some meritano questi commentatori da strapazzo.

Altro che il signor Infantino, è un ingenuo lui!

L’uomo, anche se parlamentare, è ‘per natura’ ladro e imbroglione e l’unico modo per impedirlo, secondo gran parte della stampa e della intellettualità italiane, è reprimere, controllare, mettere telecamere spia … intercettare: no, intercettare no!

A nessuno, almeno a nessuno che mi sia capitato di leggere o sentire, è venuto in mente di dire che si dovrebbero scegliere a fare quelle cose, e non solo, semplicemente persone oneste. Non occorrono il KGB o la CIA, ma semplicemente il buon senso e la capacità, al caso, di trattare quella gente come merita cioè fregandosene delle ‘garanzie’.

Esattamente il contrario di ciò cui stiamo assistendo, Nordio docet: per la gioia dei ladri.