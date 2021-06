La maggior parte delle persone che contraggono il COVID soffre dei sintomi comuni di febbre, tosse e problemi respiratori e si riprende in una o due settimane.

Ma alcune persone, stimate in circa il 10-30% delle persone che contraggono il COVID, soffrono di sintomi persistenti colloquialmente noti come ‘Long COVID’.

Perché alcune persone si riprendono rapidamente, mentre i sintomi di altre continuano per mesi? Questa domanda si è rivelata una delle più difficili da emergere dalla pandemia di COVID-19.

Sebbene non ci sia ancora una risposta definitiva, ci sono alcune teorie principali avanzate dai ricercatori di tutto il mondo. Quindi cosa abbiamo imparato sul lungo COVID e quali sono le ultime prove che ci dicono finora?

Non esiste una definizione universalmente accettata di lungo COVID perché è un fenomeno così nuovo. Una definizione funzionante è che è un termine usato per descrivere la situazione in cui le persone sperimentano una serie di sintomi persistenti a seguito di COVID-19.

I sintomi più comuni che si sentono dai malati sono affaticamento, mancanza di respiro, dolore toracico, palpitazioni cardiache, mal di testa, nebbia cerebrale, dolori muscolari e disturbi del sonno. Ma può anche includere sintomi molto diversi come la perdita dell’olfatto e del gusto, maggiore preoccupazione soprattutto in relazione alla propria salute, depressione e incapacità di lavorare e interagire con la società. In alcune di queste persone, è quasi come se ci fosse un processo che ha interessato ogni parte del loro corpo.

Un’altra caratteristica per molti nella nostra clinica è la disconnessione tra la gravità della loro malattia COVID iniziale e lo sviluppo di sintomi significativi e persistenti durante il recupero. La maggior parte dei nostri pazienti nella lunga clinica COVID aveva inizialmente una malattia più lieve, sono spesso più giovani di quelli che sono stati ricoverati in ospedale ed erano sani e attivi prima di contrarre il COVID.

Indipendentemente dai sintomi specifici, molti dei nostri pazienti sono preoccupati che si verifichino infezioni e danni persistenti, insieme alla paura e alla frustrazione che non stanno migliorando.

Finora non abbiamo trovato alcun test specifico per spiegare i sintomi post COVID. Ciò ha confermato la nostra opinione che nella maggior parte dei pazienti, i sintomi COVID lunghi sono probabilmente correlati a una complessa interazione di processi fisici e psicologici che si sono verificati a seguito dell’improvvisa infiammazione causata dall’infezione da COVID.

È molto difficile determinare quale percentuale di persone che contraggono COVID finisce con sintomi persistenti. In questa fase non conosciamo la tariffa esatta.

Nel nostro studio in corso sull’immunità COVID presso il Walter and Eliza Hall Institute (WEHI) abbiamo riscontrato che il 34% dei nostri partecipanti stava vivendo un lungo COVID 45 settimane dopo la diagnosi.

Ma il nostro studio è basato sulla comunità e non è progettato per misurare la prevalenza complessiva della condizione nella popolazione più ampia.

I dati stanno ancora emergendo e diverse fonti citano tassi diversi. Dipende da come i ricercatori hanno reclutato e seguito i partecipanti, ad esempio, come parte del follow-up post-dimissione o sondaggi comunitari.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dice che è il 10%, mentre uno studio del Regno Unito ha trovato il 30%. È probabile che la percentuale di persone colpite sia diversa da un Paese all’altro.

Molti medici non sono ancora a conoscenza del lungo COVID, quindi molti casi potrebbero non essere riconosciuti e aggiunti agli studi. In effetti, dopo che alcuni dati del nostro studio WEHI sono stati trasmessi sul programma delle 7.30 dell’ABC, più persone con sintomi in corso si sono fatte avanti per unirsi allo studio e alcuni non sapevano che fosse in corso una ricerca o addirittura che la condizione esistesse.

Abbiamo bisogno di uno “studio sulla popolazione” completo per determinare il tasso approssimativo. Ciò significherebbe contattare un intero gruppo di persone che hanno contratto il COVID e vedere quante hanno problemi in corso in un momento prestabilito, ad esempio un anno dopo. Fare questi studi è difficile, ma significherebbe che possiamo rispondere a una domanda importante.

Trattare la condizione è impegnativo dato che non esiste un test clinico definitivo per determinare se qualcuno ce l’ha e non esiste ancora un trattamento standard.

Le persone con sintomi lievi potrebbero non richiedere un trattamento, ma solo convalida e informazioni.

Altri con sintomi più gravi o persistenti hanno bisogno di più. Offrendo assistenza clinica supportata da un team coordinato di specialisti, le cliniche pluridisciplinari COVID garantiscono che i pazienti ricevano le migliori cure disponibili senza l’onere infinito di molteplici consultazioni indipendenti. Queste cliniche utilizzano un approccio olistico e costruiscono la conoscenza delle migliori strategie per supportare il recupero. Includono team di specialisti come medici respiratori, reumatologi, immunologi, fisioterapisti e, in alcuni casi, psicologi e psichiatri. Un programma di esercizi graduati è spesso utile.

Per la maggior parte delle persone, i risultati sono buoni. Dopo nove mesi, la metà dei nostri pazienti è tornata alla normale attività ed è stata dimessa dalla clinica.

Tuttavia, c’è un gruppo di pazienti il ​​cui miglioramento è più lento. Sono spesso giovani e precedentemente funzionanti. Hanno capacità limitate di lavorare, fare esercizio e socializzare. Il loro ritorno al lavoro e ad altre attività deve essere gestito con attenzione e devono evitare di fare troppo e troppo in fretta.

È essenziale che i sintomi persistenti di questi pazienti siano riconosciuti e che ricevano supporto dalla loro famiglia, dal datore di lavoro e da un team medico multidisciplinare.

Non sappiamo ancora perché alcune persone contraggono il Long COVID mentre altre si riprendono poche settimane dopo essere state infettate.

Se fosse semplicemente collegato a un grave COVID, allora questo ci darebbe degli indizi. Ma non lo è, poiché abbiamo visto persone con una malattia lieve finire con lunghi sintomi COVID, proprio come abbiamo fatto con le persone in terapia intensiva.

Tuttavia, ci sono alcune idee all’avanguardia che i ricercatori di tutto il mondo hanno avanzato.

Ciò include l’idea che il Long COVID potrebbe essere una conseguenza del mancato funzionamento del sistema immunitario delle persone e del lavoro straordinario sulla scia dell’infezione.

Un indizio che supporta questa teoria è che alcune persone che soffrono di Long COVID affermano che i loro sintomi migliorano notevolmente dopo aver ricevuto un vaccino COVID. Ciò suggerisce fortemente che i diversi sintomi del lungo COVID siano direttamente collegati al nostro sistema immunitario. È possibile che il vaccino possa aiutare reindirizzando il sistema immunitario sulla carreggiata, attivando direttamente alcune cellule immunitarie come le cellule T (che aiutano a stimolare la produzione di anticorpi e uccidono le cellule infette da virus) o le cellule immunitarie innate in prima linea che correggono questa mancata accensione immunitaria.

Un’altra teoria è che, nei corpi delle persone con long COVID, c’è un piccolo e persistente ‘serbatoio virale’ nascosto dal rilevamento da parte dei test diagnostici, o piccoli frammenti virali rimasti che il corpo non ha affrontato. Questi serbatoi non sono infettivi ma possono attivare costantemente il sistema immunitario. Un vaccino potrebbe aiutare a dirigere il sistema immunitario nei punti giusti per assorbire il virus rimasto.

Anche se non possiamo ancora dire con certezza che un vaccino aiuterà tutti, non ci sono prove che l’avvio della risposta immunitaria peggiori le cose. Semmai, è probabile che migliori le cose.

O il Long COVID potrebbe essere causato da una combinazione di entrambi o molti elementi diversi.

La linea di fondo è che abbiamo ancora bisogno di ulteriori ricerche, poiché è ancora nelle sue fasi iniziali. Non esiste ancora una cura, ma possiamo supportare e gestire i sintomi dei malati e incoraggiamo tutti a ottenere il vaccino COVID-19 quando è disponibile.

Traduzione dell’articolo ‘The mystery of ‘long COVID’: up to 1 in 3 people who catch the virus suffer for months. Here’s what we know so far’ da ‘The Conversation’