Molto prima dell’inizio della disastrosa invasione di Vladimir Putin, le forze ucraine e russe stavano conducendo una furiosa battaglia per un premio ambito. Ma questa lotta non ha avuto luogo su nessun campo di battaglia, è stata condotta nella capitale della nostra nazione e i combattenti non erano soldati temprati, erano lobbisti assunti da interessi russi e ucraini.

L’obiettivo per cui stavano combattendo era l’influenza sulla politica estera degli Stati Uniti.

Come raccontato in un nuovissimo riassunto del Quincy Institute del ricercatore Ben Freeman, “The Lobbying Battle Before the War: Russian and Ukraine Interests in the U.S.”, gli interessi russi hanno speso 42 milioni di dollari per le società registrate con il Foreign Agents Registration Act (FARA), rispetto a un misero $ 2 milioni da interessi ucraini. Mentre gran parte della spesa russa (circa 38 milioni di dollari) è stata destinata ai media statali russi negli Stati Uniti, come RT, gli interessi russi hanno comunque speso più del doppio di quanto gli interessi ucraini hanno speso per le tradizionali società di lobbying e pubbliche relazioni.

Aiutate immensamente dagli ex membri del Congresso che lavoravano per loro conto, le banche e le compagnie energetiche russe hanno sfruttato questo vantaggio nel tentativo di esercitare pressioni contro le sanzioni e per il gasdotto Nordstream 2. Anche fino all’invasione dell’Ucraina, l’ex senatore David Vitter (R-LA) e l’ex rappresentante Toby Moffett (D-CT) di Mercury Public Affairs hanno fatto pressioni per conto della banca russa Sovcombank, con Vitter che ha insistito sul fatto che la nona banca russa sarebbe un “bersaglio di sanzioni estremamente controproducenti”. Questa strategia apparentemente funzionava per gli interessi russi prima, quindi c’era motivo di credere che potesse funzionare di nuovo.

Ma, mentre la lobby ucraina avrebbe potuto essere piccola in termini di spesa, è stata sicuramente potente e, soprattutto, straordinariamente zelante. Il misero investimento finanziario fatto dagli interessi ucraini ha portato a 13.541 contatti politici per conto di clienti ucraini nel 2021, un’impresa che supera di gran lunga anche le lobby più attive di Washington.

Il più grande scontro tra le due lobby ruotava attorno alla questione del Nord Stream 2. Le aziende russe che rappresentavano la società di oleodotti Nord Stream AG sono state guidate da Roberti Global nel tentativo di bloccare “potenziali sanzioni finanziarie che incidono sul progetto”. Roberti Global – descritto da GQ Magazine come “l’ideale hollywoodiano di un mediatore di potere di Washington” – ha avuto alcuni successi, tra cui la spinta per la decisione dell’amministrazione Biden di revocare le sanzioni sull’oleodotto nel maggio del 2021.

Ma la lobby pro-Ucraina non aveva intenzione di fare marcia indietro. Il 21 maggio, il giorno dopo che Biden ha rinunciato alle sanzioni relative al Nord Stream 2, è stato il giorno più impegnativo nella sensibilizzazione del Congresso da parte della lobby filo-ucraina. Quattro società separate di lobbying e pubbliche relazioni che rappresentano la Federazione ucraina dei datori di lavoro dell’industria petrolifera e del gas (UFEOGI) hanno fatto gli straordinari per rendere effettivamente l’arresto dell’oleodotto Nord Stream 2 sinonimo di sicurezza nazionale ucraina. Queste aziende, guidate da Yorktown Solutions, hanno contattato gli uffici del Congresso, i gruppi di riflessione, i media e le agenzie governative come il Dipartimento di Stato e il Dipartimento dell’Energia per discutere più di 12.000 volte “Problemi energetici USA-Ucraina”. In uno, Yorktown Solutions ha avvertito che la mancata imposizione di sanzioni al Nord Stream 2 “ricompensa la Russia per la sua ostilità militare”.

Le aziende che rappresentano Nord Stream AG hanno quasi raddoppiato la spesa nel primo trimestre del 2022, ma anche questa si è rivelata insufficiente. Quando la Russia ha invaso l’Ucraina, l’oleodotto è stato rapidamente sanzionato dall’amministrazione Biden. Uno dopo l’altro, l’invasione russa dell’Ucraina è diventata la campana a morto per gli obiettivi di lobbying della Russia e un vantaggio per quelli dell’Ucraina.

Il supporto militare, un altro obiettivo chiave della lobby filo-ucraina, è cresciuto a dismisura dopo l’invasione russa. Dall’inizio della guerra, l’Ucraina si è assicurata più di 50 miliardi di dollari nel sostegno economico e militare degli Stati Uniti e ogni arma nella sua lista dei desideri, inclusi migliaia di missili anticarro e antiaerei, nonché veicoli corazzati, droni, elicotteri, obici, sistemi missilistici anti-artiglieria, armi leggere e munizioni. Un articolo del Wall Street Journal scritto dall’ex ambasciatore in Russia Michael McFaul e distribuito da Yorktown, sostiene che Biden dovrebbe “annunciare una nuova importante assistenza militare” inclusi “giavellotti anticarro e radar aggiornati”.

I think tank hanno svolto un ruolo centrale nella spinta della lobby filo-ucraina al sostegno militare statunitense, con quasi seicento contatti segnalati solo con il Consiglio Atlantico. In un pezzo per la loro serie “UkraineAlert”, il Consiglio Atlantico ha pubblicato un sondaggio intitolato “Il pubblico occidentale sostiene un sostegno più forte all’Ucraina contro la Russia”. Il sondaggio in questione è stato commissionato dalla Fondazione Victor Pinchuk e dalla strategia europea di Yalta, ma non menziona che la fondazione contribuisce da 250.000 a 499.000 dollari l’anno al Consiglio Atlantico, o che lo stesso Pinchuk – il secondo uomo più ricco dell’Ucraina – è sulla scena internazionale comitato consultivo del Consiglio Atlantico. La lobby pro-Ucraina si è fermata prima di ottenere una no-fly zone, una posizione sostenuta da diversi esperti dell’Atlantic Council, tra cui John Herbst, direttore senior dell’Eurasia Center.

Oggi, la lobby pro-Ucraina si è espansa a più del doppio del numero di dichiaranti che aveva nel 2021. In una straordinaria svolta di eventi, alcune delle società di lobbying e di pubbliche relazioni che in precedenza rappresentavano gli interessi russi hanno iniziato a lavorare per i clienti ucraini, anche lavorando su base pro-bono. La Mercury Public Affairs, la stessa azienda che ha rappresentato una banca russa fino all’invasione, sta ora ripulendo la sua immagine pubblica facendo lobbying gratis per l’Agenzia Internazionale Globee per lo Sviluppo Regionale per l’Ucraina.

Mentre la disastrosa decisione di Putin di invadere l’Ucraina ha effettivamente posto fine al gasdotto Nord Stream 2 e ha portato a un aumento storico del sostegno militare statunitense all’esercito ucraino, questi risultati erano tutt’altro che inevitabili. Erano al centro di una febbrile battaglia tra lobby, pubbliche relazioni e altre aziende che lavoravano per interessi russi e ucraini. Mentre gli interessi russi hanno manifestato la loro gigantesca operazione di lobbying nella speranza di impedire l’imposizione di sanzioni, è stata la piccola, ma potente lobby ucraina a vincere.