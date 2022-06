Lo strano caso del Dottor Salvini e del Signor Matteo ricorda quello già narrato da Robert Louis Balfour Stevenson in ‘Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde‘. Solo sciocchi superficiali ritennero, e oggi solo pochi sostengono, trattarsi di invenzione. Mentre è evidente la trasposizione favolistica, solo mutando nomi e luoghi reali, di avvenimenti dell’Inghilterra vittoriana.

Pure nel nostro caso celiamo gli incresciosi e surreali eventi utilizzando nomi di fantasia. Il Paese in cui si svolgono chiamiamolo, chessò, Italia. Mentre i nomi ‘Salvini’ e ‘Matteo’ sono volutamente così comuni per celarne la vera identità. Ché la nostra misericordia morale ci impedisce di infierire su di un povero disgraziato. Un uomo che per superbia, hýbris avrebbero detto nella Grecia classica, ha perduto tutto, sdoppiandosi da possibile e quasi imminente padrone di quell’ipotetico Paese chiamato Italia in un patetico attore che continua a recitare un ruolo cui neppure lui stesso ritiene di essere adatto.

Il fatto evidente, oggi, è appunto che il nostro supposto Matteo Salvini è il primo a non credere più a quello che fa e dice. E lo si vede benissimo. Patentemente. Nello sguardo dall’occhio perso. Nella ripetizione continua ed ossessiva degli stessi stilemi. E capisce che il tempo si avvicina. Che nuovi e gagliardi protagonisti (e protagoniste, magari anche solo una ma per lui esiziale) stanno sulla scena. In procinto di rubargliela definitivamente. E, con quella, togliergli tutto.

A corto di inventiva usiamo lo stesso nome di battesimo per un altro protagonista. Che chiameremo, anche in questo caso per pudore e misericordia, chessò, Matteo Renzi. Dunque questo nostro ipotetico Matteo Renzi impazza come un guappo di cartone sul proscenio. Sapendo a sua volta che il tempo del Dottor Renzi è terminato, e prosegue come effimera, apparente vitalità post mortem (politica). E il suo Signor Matteo non ha più alcuna possibilità di riguadagnare una qualche forma di consenso.

‘Politici improbabili ma (forse) reali, giornaliste scandalose, Legge elettorale ed altro‘ era il pezzo del 20 maggio 2022 (sesto della serie, iniziata come ‘Scherzi d’Aprile fuori stagione’, all’interno Link ai precedenti). Storie vere, verosimili e del tutto campate in aria, quelle che raccontiamo. Il fatto che quelle campate in aria siano le più credibili la dice lunga.

Di questa nostra ultima narrazione, chiaramente di invenzione, tutto è ancor più chiaro quando ricordiamo che la citata hýbris (esattamente: ὕβϱις), tema ricorrente nella tragedia e nella letteratura greca, sta letteralmente per tracotanza, eccesso, superbia, orgoglio. E, sopra tutto, volontà di prevaricazione. Non c’è altro da aggiungere. O capire.

Infine,

io ho pienamente ragione,

i tempi sono cambiati,

gli uomini non domandano più nulla

dai poeti:

e lasciatemi divertire!

Aldo Palazzeschi

E LASCIATECI DIVERTIRE… /7 (continua)