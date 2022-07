La notizia della recente decisione di concedere all’Ucraina lo status di Paese candidato ufficiale all’UE ha suscitato una vasta gamma di reazioni contrastanti tra gli ucraini. Alcuni osservatori rimangono scettici e sottolineano che Paesi come la Turchia sono stati candidati all’UE per molti anni senza compiere ulteriori progressi verso l’effettiva adesione. Altri vedono la decisione dell’UE come una svolta storica e ora sono impegnati a discutere di quanto presto l’Ucraina potrà completare il viaggio verso la piena adesione.

C’è una cosa su cui tutti possono essere d’accordo: concedendo lo status di candidato, tutti i 27 Stati membri dell’UE hanno riconosciuto l’importanza dell’Ucraina per la più ampia comunità europea. Questo di per sé è una pietra miliare significativa che dovrebbe incoraggiare gli ucraini ad abbracciare un’ulteriore integrazione nell’UE. La strada da percorrere verso l’adesione potrebbe essere ancora lunga, ma il percorso è un’opportunità irripetibile per trasformare l’Ucraina.

Per passare da Paese candidato all’UE a stato membro, l’Ucraina deve attuare un’ampia gamma di riforme. Molte di queste riforme saranno impegnative e potenzialmente dolorose, ma sono tutte orientate a rendere il Paese un posto migliore in cui vivere per tutti gli ucraini. Negli ultimi decenni, la crescita del PIL nei Paesi candidati all’adesione all’UE è stata costantemente superiore di circa il 2% rispetto all’interno dell’UE stessa. Ciò riflette la natura benefica delle riforme economiche adottate nell’ambito del processo di integrazione nell’UE.

lotta alla corruzione. Per riparare il colossale danno materiale causato dalla guerra di Putin, l’Ucraina richiederà enormi quantità di investimenti internazionali. Un sistema giudiziario efficace e salvaguardie dello stato di diritto sono essenziali se l’Ucraina vuole attrarre i livelli di investimento necessari per finanziare questo vasto processo di ricostruzione. In questa fase, le principali priorità di riforma dell’Ucraina rimangono la riforma giudiziaria e la. Per riparare il colossale danno materiale causato dalla guerra di Putin, l’Ucraina richiederà enormi quantità di investimenti internazionali.

Le priorità di riforma più immediate dell’Ucraina includono la nomina di nuovi capi dell’Ufficio del procuratore specializzato anticorruzione e dell’Ufficio nazionale anticorruzione. Una riforma fondamentale è necessaria anche presso la Corte Costituzionale, il Consiglio Supremo di Giustizia e la Commissione dei Giudici di Alta Qualifica.

Mentre si avvicina a queste sfide di riforma, l’Ucraina dovrebbe prendere atto di studi di casi positivi e negativi in ​​altre parti d’Europa. Bulgaria e Romania, che sono diventate membri dell’UE nel 2007, sono state entrambe in grado di superare la reputazione di corruzione e di introdurre riforme giudiziarie con l’aiuto della società civile. Nel frattempo, il Montenegro ha ottenuto un successo significativo in termini di attuazione della politica economica e di sicurezza dell’UE, ma rimane lontano dall’adesione a causa della mancanza di progressi verso lo stato di diritto.

Gli sforzi dell’Ucraina per ridurre l’influenza degli oligarchi sono cruciali per l’integrazione europea del Paese, ma devono essere intrapresi nel quadro delle norme costituzionali ed europee. Le autorità ucraine dovrebbero anche continuare a perseguire le riforme economiche. Occorre liberalizzare ulteriormente gli scambi con l’UE e abbandonare la pratica dannosa di rivedere costantemente le normative fiscali. Fondamentalmente, gli investitori devono ricevere garanzie per generare il tipo di investimenti necessari per ricostruire l’Ucraina del dopoguerra.

costruire una società veramente inclusiva. La Oltre alle riforme giudiziarie ed economiche, l’integrazione europea dell’Ucraina significa anche. La recente ratifica della Convenzione di Istanbul è stato un passo importante nella giusta direzione per il Paese, ma l’Ucraina deve ancora sviluppare strumenti aggiuntivi che aiutino a monitorare e combattere tutte le forme di discriminazione.

I potenziali benefici futuri del programma di riforma europeo dell’Ucraina sono evidenti. In effetti, i Paesi dell’Europa centrale e della regione baltica hanno tutti adottato riforme simili e da allora hanno registrato notevoli miglioramenti nella qualità media della vita. Allo stesso tempo, Paesi come la Serbia e la Bosnia, dove la resistenza alle riforme è stata più forte, hanno registrato progressi economici e sociali limitati pur rimanendo saldamente al di fuori dell’UE. Gli ucraini sono attualmente impegnati in una lotta per la sopravvivenza nazionale. Sanno che senza la vittoria sulla Russia, il loro Paese cesserà di esistere. Allo stesso tempo, lo status di candidato all’UE offre agli ucraini qualcosa di chiaro e specifico a cui mirare. Fondamentalmente, la prospettiva di una potenziale futura adesione all’UE conferisce ulteriore significato allo sforzo bellico del Paese. Fornisce agli ucraini una tabella di marcia verso l’integrazione europea e la possibilità di vivere una vita migliore. Mentre la Russia lotta per il passato autoritario, l’Ucraina lotta per un futuro europeo. Potrebbe non esserci mai un’occasione migliore per ottenere un cambiamento radicale in Ucraina. Il trauma e la turbolenza senza precedenti scatenati dalla guerra di Putin hanno creato lo slancio per allontanare finalmente l’Ucraina dalla corruzione cronica dell’era post-sovietica. Le autorità devono ora cogliere l’attimo coinvolgendo anche la società civile nel processo di riforma. Lo sforzo bellico dell’Ucraina rimane la priorità assoluta per l’intero Paese. Allo stesso tempo, costruire un’Ucraina migliore è anche essenziale nella lunga lotta per sfuggire all’orbita del Cremlino. Da quando l’Ucraina ha riconquistato l’indipendenza nel 1991, gli ucraini hanno visto l’integrazione europea come una scelta di civiltà che avrebbe allontanato il Paese dall’autoritarismo del passato imperiale. La Russia ha risposto alla scelta europea dell’Ucraina scatenando anni di aggressione non provocata culminata nell’attuale invasione su vasta scala. Nonostante gli orrori della guerra di Putin, il sogno dell’Ucraina di un futuro europeo continua a vivere. Il coraggio dei soldati ucraini e il coraggio del popolo ucraino hanno permesso al Paese di rimanere saldamente sulla strada dell’integrazione europea. I loro sacrifici non devono essere traditi. Invece, le autorità devono perseguire un ambizioso programma di riforme in tempo di guerra che rifletta la portata delle ambizioni europee dell’Ucraina. L’adesione all’UE potrebbe essere ancora lontana, ma la trasformazione dell’Ucraina è già in corso e deve continuare.

La versione originale di questo intervento è qui.