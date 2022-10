Lo stallo politico alimenta le tensioni settarie in Iraq

Da quando le fondamenta del moderno stato iracheno sono state stabilite durante la dissoluzione dell’Impero Ottomano, i confini instabili hanno raggruppato insieme varie sette religiose, molte delle quali nutrono animosità storiche l’una verso l’altra. Nel corso dei decenni, queste animosità sono sfociate periodicamente in un aperto conflitto settario e il paese nella sua forma attuale rimane una polveriera pronta ad esplodere.

Gli esempi includono gli Assiri, che sono avvizziti in numero dal genocidio di Seyfo. Gli ebrei iracheni sono quasi estinti, con solo una manciata rimasta nel paese, poiché sono stati spesso capro espiatorio e minacciati durante il conflitto arabo-israeliano. La popolazione sunnita irachena detestava i nuovi confini del Medio Oriente post-ottomano, così come gli sciiti, che furono costretti a sopportare lunghi periodi di governo da parte degli autocrati sunniti. E infine, ai curdi è stata negata la statualità dai vicini di tutte le parti e hanno subito diversi massacri, incluso un genocidio, in mezzo a una serie di rivolte senza successo.

Queste tensioni settarie sottostanti erano apparentemente controllate solo tramite una serie di uomini forti corrotti che usavano metodi repressivi per tenere unito il paese, un modello che alla fine è stato interrotto dall’invasione americana dell’Iraq nel 2003, che ha lasciato Baghdad fino ad oggi senza un governo centralizzato coerente . Le conseguenze dell’invasione hanno rappresentato un’opportunità per esplorare la spartizione del paese su basi etniche e religiose; tuttavia, questo non è stato perseguito e da allora le tensioni settarie sono solo peggiorate.

Numerosi sunniti legati al precedente regime baathista furono lasciati senza lavoro con un compenso minimo o nullo per sfamare le loro famiglie. Il governo ora guidato dagli sciiti si è vendicato negando lavoro a loro e ad altri sunniti, ei curdi hanno continuato a essere alienati dalle strutture statali. Inoltre, l’invasione è stata un dono geopolitico all’Iran, che ha rapidamente riempito il vuoto di potere ed esercitato influenza sull’Iraq, il che a sua volta ha acuito le tensioni settarie tra le comunità sunnite e sciite.

La destabilizzazione ha avuto un brutale effetto domino su varie minoranze etniche che sono state storicamente emarginate sotto lo stato dell’Iraq: yazidi, curdi e soprattutto assiri. Assiri e yazidi, di fronte a un precipitoso declino della popolazione dopo l’invasione del 2003, stanno per scomparire dalle loro terre ancestrali. La rappresentanza di entrambi i gruppi etnici nel governo di Baghdad è minuscola, con gli assiri rappresentati nella più ampia setta cristiana che rappresentano solo cinque seggi assegnati in parlamento. Quest’anno, agli yazidi sono state revocate le quote nel sistema giudiziario iracheno e la loro popolazione continua a diminuire in seguito ai rapimenti di massa e alla pulizia etnica perpetrati dall’ISIS.

I curdi hanno cercato a lungo l’indipendenza, costruendo un Kurdistan iracheno sempre più autonomo nel nord-est. Nel corso degli anni si sono verificate numerose rivolte fallite, compreso il genocidio di Anfal da parte del regime baathista. Dopo la caduta di Saddam e la brutale instabilità che ne seguì, i curdi consolidarono la loro presa sulle regioni nord-orientali e conquistarono persino la città strategicamente importante di Kirkuk durante la guerra contro lo Stato Islamico. Nel 2017 si è svolto un referendum sull’indipendenza; il voto è stato rapidamente accolto con un’operazione militare del governo iracheno, che ha riconquistato Kirkuk e sconfitto questo ultimo tentativo di piena indipendenza.

Passando rapidamente al presente, il paese è nelle grinfie di una crisi politica globale. È passato più di un anno da quando è stato formato un governo, il divario di governo più lungo dall’invasione degli Stati Uniti. Quest’ultimo punto morto contrappone le fazioni sadriste, guidate dal religioso sciita Muqtada al-Sadr, contro il blocco pro-Iran Coalition Framework e i partiti sunniti.

La violenza tra i sadristi e gli elementi filo-iraniani sta rapidamente aumentando, mettendo in discussione la capacità dell’esercito di reprimere la violenza e, se la situazione continua a deteriorarsi, anche lo spettro di una vera e propria guerra civile. Lo stesso esercito iracheno non è forte come le milizie sciite che hanno svolto un ruolo importante nel frenare l’avanzata dello Stato Islamico, come evidenziato nel famigerato incidente del 2014 a Mosul, quando i soldati hanno apertamente abbandonato i loro incarichi.

Lo stallo in parlamento ei successivi scontri non sono stati gli unici fattori destabilizzanti: anche i rinnovati attacchi militari turchi hanno turbato il nord del Paese. Diffidando della crescente forza delle forze curde, il governo turco ha condotto operazioni nella regione del Kurdistan negli ultimi anni.

Insieme allo sfollamento di centinaia di migliaia di curdi durante i combattimenti, anche i villaggi assiri sono stati presi di mira, rinnovando i timori di un altro esodo di massa. La continua presenza militare turca ha anche attirato le ire dei residenti locali, con i manifestanti che hanno invaso un avamposto militare e le milizie sciite che hanno lanciato razzi contro le basi militari turche. Le mosse di Ankara hanno attirato critiche anche da Washington, contribuendo ulteriormente al recente declino delle relazioni USA-Turchia.

Il vuoto politico al centro della politica irachena sta riportando il paese verso lo stesso tribalismo che ha alimentato il conflitto perpetuo dagli albori del moderno stato iracheno. E finché a Baghdad prevarrà lo stallo parlamentare, i gruppi etnici emarginati dell’Iraq continueranno a soffrire. Guardando al futuro, la questione se gli attuali confini dell’Iraq possano coesistere con uno stato funzionante rimane quanto mai pertinente e, purtroppo, se le attuali lotte intestine e le tensioni settarie continueranno senza sosta, il conflitto futuro è quasi assicurato, con le minoranze irachene destinate a sopportare il peso maggiore fardello del conseguente sconvolgimento.