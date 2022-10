Lo spazio che bagna Napoli

«Grazie alla spinta proattiva di questi giovani talenti di Euravia, possiamo ridurre il talent gap nel settore AS&D con la strategia che sia in grado di integrare la conoscenza universitaria, le tendenze evolutive della ricerca globale e i fabbisogni dinamici delle imprese». Con queste parole Valeria Fascione, assessore a Ricerca, Innovazione e Start-up della Regione Campania, ha aperto i lavori della giornata conclusiva del congresso AMEAC (Annual Meeting of EUROAVIA Congress) svoltosi all’aula magna della facoltà di ingegneria dell’università di Napoli Federico II.

Napoli è «odore di mare» dicono le strofe intramontate di una canzone di Pino Daniele. Ma la città che si affaccia sul golfo più affascinante del Tirreno è anche una fonte inesauribile di inventiva e di sviluppo della conoscenza che un gruppo molto preparato di studenti ha saputo trasformare nell’incontro tra culture e tradizioni variegate di 55 allievi provenienti dalle università di Francia, Germania, Spagna, Romania, Grecia, Portogallo, Croazia, Turchia ed Egitto, per confrontare le strategie manageriali e lo sviluppo dei progetti internazionali trattati negli atenei più prestigiosi, ma legati imprescindilmente da un unico canovaccio di matematica, fisica, tecnologia. Linguaggi universali –dopo tutto!- dei motori del mondo.

L’università di Napoli ha avuto dal dopoguerra maestri illustri e per restare nello stretto campo didattico-tecnico, basti ricordare Renato Caccioppoli, quel genio di matematico rivisitato dalla straodinaria eleganza di Lorenza Foschini nel suo ultimo lavoro “L’attrito della vita”, un’opera che tratteggia cosa sia stata quella fucina di filosofia e scienza che ha visto tra i suoi padri Gerardo Marotta, Umberto Nobile, Maria Bakunin, fino ad arrivare a Luigi Napolitano, Gino Pascale e non ultimo, Luciano De Crescenzo l’ingegnere che ha portato la filosofia come un racconto dissacrante e fiabesco della storia del pensiero!

Ebbene, con un’inventiva che può essere guidata solo da valori al calor bianco di entusiasmo e voglia di comunicazione, i ragazzi dell’ingegneria aerospaziale federiciana hanno raccordato i colleghi europei -e come dicevamo, non solo- facendo conoscere le realtà più avanzate del Distretto Aerospaziale Campano, di Planetek Italia e del CORISTA, il consorzio think tank del telerilevamento spaziale, ma anche di tante altre straordinarie imprese che alimentano il tessuto aerospaziale mondiale, sia di competenze che di programmi industriali.

Ha ragione l’assessore Fascione quando evidenzia i talenti. Qualche neolaureato negli anni ha dovuto lasciare Napoli per cercare miglior fortuna fuori, esportando bagagli cognitivi importanti; altri sono rimasti perché da questa università sono state tramandate e sviluppate le scienze che continuano a portare il Paese ai più alti livelli mondiali. E ne sono consapevoli i componenti di Euravia Napoli: Maria Mattiello, Raffaele Aucelli, Pasquale Scutiero, Lucia Ruocco e tutto il team, ci perdoneranno se non li nominiamo singolarmente: con il loro impegno, questi professionisti del domani hanno costruito a Napoli un tavolo di idee e di presupposti che sono il seme per un futuro di condivisione e -è il caso di crederci- di un dialogo che non può che sfociare nel bene più sovrano: la pace tra i popoli di buona volontà.