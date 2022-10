Lo scenario peggiore in Russia: Kadyrov al Cremlino

Di recente, ho fatto una passeggiata su una spiaggia egiziana. Ho sentito una conversazione tra una donna russa di mezza età e altri due russi leggermente più giovani. Quello che ha detto la donna mi ha fatto rabbrividire. «Siamo in grossi guai in Russia», ha commentato. «Solo Kadyrov può salvarci».

Ramzan Kadyrov è diventato Presidente della Cecenia nel 2007, dopo l’assassinio di suo padre. Immediatamente ha iniziato a imporre misure draconiane per rafforzare la sua visione eclettica di ciò che costituisce il ‘tradizionale Islam ceceno’, inclusa la sua approvazione dei delitti d’onore sulla base della sua convinzione che le donne siano proprietà dei loro mariti. Alcuni commentatori russi hanno affermato che Kadyrov si è spinto più in là verso la costruzione di uno Stato islamico di quanto i leader dei combattenti per l’indipendenza ceceni avrebbero mai sognato di fare. Come parte della sua fedeltà politica al Cremlino, ha anche mandato i suoi figli a combattere in Ucraina.

Anche se non succede mai, l’idea che la Russia abbia bisogno di qualcuno come Kadyrov è profondamente inquietante. Ha anche una spiegazione chiara.

La mia ricerca recente si è concentrata sulle debolezze dei regimi autoritari rispetto ai sistemi politici che scompongono il potere in pezzi più piccoli e riescono a mantenere quella separazione dei poteri. Tutti i problemi verificatisi nella Gran Bretagna del diciassettesimo secolo sono facilmente trasferibili alla Russia moderna. Il motivo è che i regimi autoritari causano gli stessi problemi.

Il problema, per la Russia, è che molti russi cercano ancora uomini forti per salvarli, invece di andare in piazza per cambiare il loro sistema politico irrimediabilmente obsoleto. Per secoli, i leader onnipotenti dagli zar ai sovietici hanno perpetuato il mito che solo un leader con una mano forte può risolvere i problemi della Russia. L’idea ha un fascino intuitivo basato sulla logica che un tale leader deve essere stato competente per raggiungere e mantenere il potere. Ma questa è una falsa premessa: le competenze necessarie per acquisire potere non sono le stesse di quelle necessarie per governare un Paese. Le società odierne sono complesse e necessitano di conoscenze e abilità estese e, soprattutto, di un buon sistema per avere successo. La ricerca dell’uomo delle caverne, di un maschio alfa, è ridicolmente superata.

Inoltre, un leader potente non eserciterà necessariamente quel potere nell’interesse del suo popolo. Allineare il benessere sociale e gli interessi della comunità con il potere politico è una questione estremamente complessa. Una cosa è certa, però, è molto più probabile che una persona forte al comando abbia a cuore solo l’interesse personale e non il bene dell’insieme. Ci sono pochi controlli o incentivi per contenere quel desiderio di autoesaltazione.

L’idea del leader onnipotente e competente ha contribuito a dissuadere del tutto i russi dall’idea di democrazia. Ad esempio, i russi affermano che l’UE è piena di leader deboli, inefficaci, indecisi e quindi incapaci di guidare. Al contrario, la Russia è una società maschilista guidata dall’uomo ‘più forte’ di tutti. Quella falsa percezione è la vera fonte di potere per Vladimir Putin. Questo è il motivo della popolarità della foto di lui che caccia a torso nudo su un cavallo in Siberia.

Putin è diventato l’incarnazione di un leader forte a causa delle due guerre in Cecenia, dove ha mostrato a tutti coloro che consideravano la Russia debole che può radere al suolo città come la capitale Grozny e uccidere migliaia di persone per proteggere l’integrità della Madre Russia.

Tuttavia, tale leadership da uomo forte ha problemi sostanziali. I leader autoritari prendono decisioni affrettate e non ottimali perché non c’è alcun grado di controllo sul loro potere e spesso non hanno informazioni sufficienti per prendere decisioni informate. I cittadini, non protetti da tali decisioni non ottimali, finiscono per combattere guerre inutili e perdere qualsiasi vantaggio economico che altrimenti avrebbero potuto ottenere. Rimangono sul tavolo questioni ad alto rischio come l’uso di armi nucleari, perché il leader autoritario crede che sopravviverà a una tale escalation, sia fisicamente che politicamente.

Le società liberaldemocratiche contrastano il problema del leader forte con la creazione di istituzioni che abbattono il potere per limitare decisioni errate, basate su informazioni asimmetriche. Il potere stesso dell’autoritarismo funge da ostacolo all’ottenimento delle informazioni necessarie per prendere decisioni sagge. Machiavelli comprendeva bene il problema del «sì uomini»: «Non c’è altro modo per proteggersi dagli adulatori se non far capire agli uomini che dirti la verità non ti offende». Le moderne società occidentali riducono questo problema di informazione creando incentivi per ottenere informazioni vitali allo scoperto.

Qualsiasi leader forte, incluso Putin, ha tali problemi di informazione. Riceve solo le notizie che i suoi subordinati vogliono che riceva perché non gli dicono tutto per paura di ritorsioni. La guerra in Ucraina ha mostrato chiaramente quanto Putin fosse stato fuori contatto con la realtà. L’esercito russo era impreparato per il campo di battaglia. I fondi sono stati dirottati dallo sviluppo di nuove armi e dal mantenimento di quelle esistenti. La struttura di comando dell’esercito era irrimediabilmente obsoleta. Mentre Putin si ostinava a pensare che avesse un esercito moderno e capace, gli oligarchi hanno sottratto denaro e comprato yacht. Per evitare questo problema di informazioni, Putin ha persino provato a controllare l’esercito da solo, senza alcun addestramento o abilità.

Solo un sistema con i giusti incentivi e gli opportuni controlli e contrappesi può portare a un migliore processo decisionale. Un uomo forte non è la soluzione. Se Putin dovesse cadere, i russi cercheranno semplicemente un altro leader forteche peggiorerà le cose.

Nelle guerre cecene emerse un altro leader del genere: Ramzan Kadyrov. All’inizio, Kadyrov ha combattuto contro i russi. Poi cambiò schieramento e aiutò Putin a decimare i suoi nemici indipendenti. In qualità di presidente della Cecenia, è stato accusato di rapimenti, omicidi e torture di attivisti per i diritti umani.

In Ucraina, Kadyrov è stato il principale propagandista della campagna militare russa. Sebbene alcune truppe cecene abbiano combattuto in prima linea, il loro ruolo più importante è stato quello di distaccamenti anti-ritirata per prevenire l’abbandono.

Dopo la recente sconfitta dell’esercito russo a Lyman, Kadyrov ha pubblicamente svergognato il generale che era a capo delle forze, accusandolo di aver ottenuto la posizione a causa del nepotismo. Ha anche affermato che un’arma nucleare dovrebbe essere usata contro l’Ucraina. In qualità di maestro della propaganda, Kadyrov si è presentato come un leader forte che non ha paura di nulla, incluso l’uso delle armi nucleari. Si sta proponendo come l’unica persona che può salvare la Russia, in confronto al vecchio, fragile e debole leader del Cremlino che ha avuto il suo tempo al potere, ma ora dovrebbe dimettersi.

Le truppe russe sono vicine al collasso in Ucraina. Hanno perso città chiave dopo città. Con le regioni in subbuglio per la mobilitazione per la guerra, la stessa Federazione Russa potrebbe essere prossima alla disintegrazione. I russi in cerca di un leader forte potrebbero rivolgersi a qualcuno con esperienza sul campo di battaglia che ha dimostrato il suo controllo sul governo. Non c’è nessuno tranne Kadyrov.

Se Kadyrov prenderà il potere in Russia, la situazione sarà molto peggiore di quanto non fosse durante l’era stalinista, perché Kadyrov unirà l’estremismo ideologico con il fondamentalismo religioso e il potere sovietico. La minaccia che Kadyrov utilizzi armi nucleari diventerà fin troppo reale. Questo sarebbe molto peggio di una disintegrazione disordinata della Federazione Russa.

La probabilità che Kadyrov prenda il sopravvento in Russia al momento non è alta, soprattutto rispetto ad altri scenari come un colpo di Stato militare. Al momento, le élite del Cremlino stanno discutendo di altri potenziali leader come Nikolai Patrushev, il capo del Consiglio di sicurezza della Russia, e l’ex Primo Ministro Sergey Kiriyenko. Ma più velocemente gli ucraini riconquisteranno il loro territorio, più velocemente si svilupperà la crisi politica all’interno del Cremlino. La transizione non è un processo organizzato sotto regimi autoritari e dal caos possono svilupparsi risultati inaspettati.

La domanda è: l’Occidente ha un modo per prevenire questo scenario peggiore di Kadyrov al Cremlino?