Lo dicono i numeri: il settore del CBD è sempre più donna. Lo dimostrano gli Stati Uniti. Le donne costituiscono quasi i due terzi degli utenti di CBD negli Stati Uniti, secondo uno studio di genere condotto dalla società di analisi NielsenIQ. E con quasi 1 donna su 3 che afferma che probabilmente consumerà un prodotto CBD nei prossimi 12 mesi, i marchi di cannabis sono ormai unicamente destinati a far crescere categorie incentrate sulle donne come cosmetici e lozioni nei prossimi anni. C’è un grave rischio attuale. I centri antiveleni statunitensi affermano che i rapporti sui rischi per la salute causati dalle gomme al CBD e da altri prodotti a base di cannabis sono in aumento poiché le regole degli stati e del governo federale sono in ritardo a causa della crescente proliferazione dei prodotti. Un ricercatore dell’Università di Cambridge ha rivelato che le colture di canapa possono catturare il carbonio atmosferico in modo più efficace delle foreste, fornendo anche biomateriali negativi al carbonio.

Stati Uniti

I marchi CBD sono fortemente focalizzati a far crescere le categorie incentrate sulle donne

Le donne costituiscono quasi i due terzi degli utenti di CBD negli Stati Uniti, secondo uno studio di genere condotto dalla società di analisi NielsenIQ.

E con quasi 1 donna su 3 che afferma che probabilmente consumerà un prodotto CBD nei prossimi 12 mesi, i marchi di cannabis sono ormai unicamente destinati a far crescere categorie incentrate sulle donne come cosmetici e lozioni nei prossimi anni.

Nel suo studio “Thinking Beyond the Buzz” per il 2020, Nielsen ha scoperto che non solo le donne rappresentano il 57% degli utenti di CBD derivati ​​dalla canapa negli Stati Uniti, ma che hanno il 30% in più di probabilità rispetto agli uomini di aver provato i prodotti CBD.

(Nielsen tiene traccia solo del CBD derivato dalla canapa, non del CBD derivato dalla marijuana o di qualsiasi cosa venduta nei negozi al dettaglio di marijuana).

Ciò potrebbe essere correlato al modo in cui uomini e donne sperimentano effetti collaterali.

Sebbene solo il 5% circa dei consumatori di CBD abbia riferito di aver riscontrato effetti collaterali negativi, le consumatrici hanno meno probabilità rispetto ai consumatori di sesso maschile di segnalare di aver riscontrato effetti collaterali negativi dal consumo di CBD

E mentre il CBD soddisfa una varietà di esigenze per tutti i consumatori, le donne che acquistano sono più propense a cercare trattamenti per la cura della pelle e trattamenti di condizionamento rispetto agli uomini, nonché prodotti per il dolore femminile correlato alla sindrome premestruale e ai sintomi della menopausa.

Rick Maturo, direttore associato del servizio clienti per la cannabis di Nielsen, pensa che sia il momento giusto per le aziende di investire nelle categorie femminili.

«C’è una grande opportunità per i marchi di crescere in categorie di consumatori più incentrate sulle donne come cosmetici, lozioni per mani e corpo e integratori legati alla bellezza», ha affermato Maturo.

«Le aziende possono personalizzare le offerte di prodotti esistenti per essere più adatte alle donne in termini di profili di sapore, marketing e messaggistica, oltre a impegnarsi in partnership strategiche con rivenditori, ambasciatori del marchio e organizzazioni per la salute delle donne».

Il primo passo per farlo è capire come i consumatori maschi e femmine siano diversi – e lo sono.

Non sorprende che le donne abbiano una probabilità significativamente maggiore (il 141% in più) rispetto agli uomini di aver acquistato prodotti CBD in un negozio di cosmetici.

Oltre a ciò, sono più propensi degli uomini a fare acquisti nei negozi di alimenti naturali e della brughiera, nelle catene di negozi di alimentari e nei negozi di vitamine/integratori per il CBD.

Ma le donne hanno meno probabilità degli uomini di acquistare prodotti CBD da negozi di articoli sportivi, negozi di sigarette e tabacchi, drogherie e negozi di alimentari indipendenti.

Maturo afferma che ci sono enormi implicazioni nell’associare il formato sbagliato al canale sbagliato.

Ad esempio, un prodotto cosmetico topico al CBD più costoso che si rivolge a una consumatrice femminile è molto più appropriato per una catena di negozi di cosmetici o un rivenditore di grandi magazzini di fascia alta rispetto a un negozio di vaporizzatori o a un negozio di liquori.

Quando si tratta di fonti online, è più probabile che le donne abbiano acquistato da un negozio di CBD online che vende più marchi, ma è più probabile che gli uomini abbiano acquistato direttamente da un negozio di e-commerce di un marchio di CBD.

Differenze di forma

Le donne hanno maggiori probabilità di usare cosmetici infusi, topici e tinture, insieme a edibili, bevande e capsule.

Le donne hanno maggiori probabilità di adottare prodotti CBD derivati ​​dalla canapa che sono inodori e non richiedono l’inalazione.

Per quanto riguarda i prodotti inalabili, le donne hanno meno probabilità degli uomini di usare frequentemente fiori di canapa o concentrati. Ma hanno la stessa probabilità dei maschi di usare vaporizzatori e pre-roll di CBD.

Quindi, mentre i marchi troveranno più trazione con i prodotti CBD non inalabili per le donne, non dovrebbero scontare i formati inalabili pronti all’uso come pre-roll e vaporizzatori.

Le donne hanno anche maggiori probabilità di adottare prodotti se sono sicure che funzioneranno altrettanto o meglio del loro attuale farmaco da banco e che comunichino chiaramente gli effetti previsti.

Più importante del formato, le donne sono spinte ad acquistare da cose diverse rispetto agli uomini.

Nielsen ha scoperto che le donne sono significativamente meno influenzate dal nome del marchio, dal packaging e dalle celebrità rispetto alle loro controparti maschili.

Le donne basano le loro decisioni di acquisto più sulla sostenibilità e sull’omissione di sostanze chimiche utilizzate nel processo produttivo.

Erano anche più interessati ad avere prodotti estratti da canapa statunitense non geneticamente modificata.

Per cosa le donne usano il CBD

Un numero crescente di donne si rivolge a prodotti CBD derivati ​​dalla canapa per la sindrome premestruale e il sollievo dai sintomi mestruali.

La metà delle donne che probabilmente consumeranno CBD nei prossimi 12 mesi afferma che il trattamento del dolore femminile è un motivo importante per consumare il prodotto.

A parte la sindrome premestruale, è più probabile che le donne si rivolgano al CBD per la gestione del dolore in generale e in particolare per condizioni come mal di testa e dolore indotto dall’emicrania, nonché per l’infiammazione.

Le donne sono anche più aperte all’uso del CBD per migliorare condizioni di salute mentale come la depressione.

Naturalmente, anche la cura femminile, la cura della pelle e il trattamento di condizioni come l’acne sono aree in cui le donne hanno maggiori probabilità di cercare il CBD rispetto alle loro controparti maschili.

E molti marchi se ne stanno accorgendo

Nielsen ha esaminato il panorama dei prodotti negli ultimi 12 mesi e ha notato che una miriade di prodotti CBD incentrati sulla pelle arrivano sul mercato online e in catene di negozi di cosmetici come Sephora e Ulta Beauty.

Anche se i principali marchi CBD con distribuzione a catena di beni di consumo in rapida evoluzione hanno iniziato a rilasciare prodotti incentrati sulla pelle, c’è un numero crescente di prodotti “di prestigio” con cartellini dei prezzi più alti che appaiono nei grandi magazzini e nelle boutique di fascia alta.

Stati Uniti

I centri antiveleni assistono ad un aumento di casi correlati al CBD

I centri antiveleni statunitensi affermano che i rapporti sui rischi per la salute causati dalle gomme al CBD e da altri prodotti a base di cannabis sono in aumento poiché le regole degli stati e del governo federale sono in ritardo a causa della crescente proliferazione dei prodotti.

Al 31 maggio, i centri affermano di aver gestito un totale di 1.730 casi di questo tipo finora nel 2021. Questo è ben oltre il ritmo di tali segnalazioni nel 2020, quando c’erano un totale di 2.226 casi per l’intero anno.

La guida federale per il CBD è stata lenta a svilupparsi, lasciando i regolatori, i produttori di CBD e i consumatori di fronte a regole incoerenti – o nessuna regola – nei singoli stati, creando problemi per i legittimi fornitori di CBD e mettendo in pericolo la salute pubblica.

Un caso esemplificativo in Tennessee

Tipico della situazione, un ospedale del Tennessee ha recentemente emesso un avvertimento ai genitori poiché almeno tre bambini sono stati curati dopo aver ingerito caramelle gommose che contenevano CBD o THC. Tutti i pazienti avevano meno di cinque anni, secondo l’East Tennessee Children’sHospital.

La sicurezza dei prodotti e le regole di marketing sono tra le questioni che una nuova commissione statale dovrà affrontare in Tennessee. Quell’organismo, istituito da una nuova legge firmata dal governatore Bill Lee a maggio, esaminerà una serie di questioni relative all’espansione del programma limitato del CBD dello stato e studierà una più ampia legalizzazione della marijuana medica.

Consumatori spesso all’oscuro

I prodotti CBD sono stati citati dalla US Food & Drug Administration (FDA) per cose come contenere più (o meno) CBD di quello che è sull’etichetta, più THC di quanto pubblicizzato e altri ingredienti chimici che non sono affatto elencati sulla confezione. Ciò significa che i consumatori non hanno modo di sapere se un prodotto è contaminato da altre sostanze chimiche e farmaci.

I critici hanno affermato che mentre la FDA fa sforzi per l’applicazione, principalmente inviando lettere di avvertimento occasionali a venditori di CBD senza scrupoli, ciò è avvenuto in assenza di ricerche significative e di progressi disperatamente necessari sulle regole del CBD.

La FDA ha affermato che è necessaria una ricerca più ampia sul CBD e gli esperti del settore hanno lamentato la scarsità di conoscenze scientifiche sui benefici medicinali della cannabis in generale, osservando che la comunità scientifica tradizionale negli Stati Uniti è ancora in attesa di studi clinici per dimostrare l’efficacia del CBD e altri cannabinoidi.

Effetti negativi

L’ufficiale medico capo dell’ospedale pediatrico dell’East Tennessee, Joe Childs, ha avvertito che le caramelle gommose che hanno provocato gli avvertimenti nel Tennessee vengono assorbite lentamente, quindi i bambini possono ingerirne diverse prima di essere colpiti. Ha detto che i prodotti possono far diventare i bambini assonnati e talvolta insensibili. Nei casi peggiori, i pazienti diventano così sedati che dimenticano di respirare, ha detto Childs.

I medici del Tennessee hanno affermato che i genitori non dovrebbero temere le forze dell’ordine poiché cercano cure per i bambini che potrebbero aver ingerito prodotti a base di cannabis, anche se i prodotti con THC sono illegali in Tennessee.

I critici hanno avvertito che i prodotti gommosi alla cannabis sono attraenti per i bambini perché imitano nell’aspetto le caramelle popolari, aumentando così il rischio che vengano ingeriti.

Messico

La decisione dell’Alta Corte del Messico potrebbe cambiare i destini della canapa

La decisione del tribunale messicano di autorizzare la marijuana per uso adulto potrebbe avere effetti enormi anche sulla canapa a basso contenuto di THC.

Questo perché la sentenza della Corte Suprema messicana della scorsa settimana elude le proposte a lungo ritardate al Congresso dell’Unione per regolamentare sia la canapa che la marijuana.

Il Messico attualmente non consente la coltivazione della canapa in nessuna forma.

L’inazione del Congresso potrebbe significare che i 32 Stati del Messico potrebbero adottare autonomamente la legislazione sulla canapa, poiché il dibattito nazionale è incentrato sulla cannabis ad alto contenuto di THC.

Il risultato sarebbe un mosaico di regole diverse per la coltivazione e la vendita della canapa, simile al miscuglio normativo negli Stati Uniti.

«Continuo a sentire di sempre più legislature statali che propongono progetti di legge per regolamentare la canapa», ha detto Adrián Cisneros Aguilar, un avvocato a Città del Messico e Los Angeles con lo studio Harris Bricken che insegna anche diritto e economia all’Universidad Anáhuac.

«Non c’è un fronte unito».

Un pezzo di legislazione federale sulla canapa in stallo in Messico:

• Consentire la coltivazione della canapa per la prima volta.

• Creare una nuova agenzia di regolamentazione per supervisionare sia la canapa che la marijuana.

• Stabilire la canapa come una forma di cannabis “non psicoattiva”, ponendo sulla pianta un limite di THC dell’1%.

La decisione della Corte Suprema ordina all’agenzia sanitaria nazionale del Messico di sviluppare regole per la concessione di permessi ai consumatori di marijuana ricreativa. All’agenzia non è stato assegnato alcun ruolo specifico per la canapa a basso contenuto di THC.

Il Messico ha visto anni di ritardi nell’ottenere mercati legali per qualsiasi forma di cannabis.

Sede di 130 milioni di persone e punto di riferimento globale per la coltivazione illecita di cannabis negli anni ’80, il Messico ha deciso di autorizzare la marijuana quasi tre anni fa.

Anche dopo che l’ultima sentenza del tribunale ha dichiarato legale il possesso di marijuana per adulti, il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha parlato di convocare un referendum pubblico sulla cannabis piuttosto che rilanciare la legislazione sulla cannabis in stallo.

José Lugardo Espejel, fondatore e CEO di Grupo Sativa HealthSA de CV, una società di marijuana medica nell’elegante quartiere Polanco di Città del Messico, ha dichiarato a Hemp Industry Dailyche l’ultima sentenza è “simbolica” perché non offre alle aziende come la sua un percorso per mercato.

«Non ci sono opportunità commerciali immediate legate alla cannabis al di là delle fasi di investimento e pianificazione», ha detto via e-mail.

Per gli imprenditori della canapa, anche la legalizzazione universale della marijuana da parte dei tribunali non porrà fine ai ritardi.

«È un grande passo avanti, ma il mercato non è regolamentato», ha affermato Luis Armendáriz, un avvocato di Chihuahua, in Messico.

«Per la canapa e il CBD, dovremo vedere come andrà a finire. Penso che potremmo assistere a un’adozione più graduale dei regolamenti lì».

Gran Bretagna

La canapa cattura il carbonio due volte più degli alberi, secondo una ricerca inglese

Un ricercatore dell’Università di Cambridge ha rivelato che le colture di canapa possono catturare il carbonio atmosferico in modo più efficace delle foreste, fornendo anche biomateriali negativi al carbonio.

Darshil Shah, ricercatore senior presso il Center for Natural Material Innovation di Cambridge, in Inghilterra, ha affermato che «numerosi studi» hanno scoperto che la canapa è «uno dei migliori» convertitori di anidride carbonica.

«È ancora più efficace degli alberi», ha detto Shah a Dezeen, una rivista internazionale di architettura e design.

«La canapa industriale assorbe tra le 8 e le 15 tonnellate di CO2 per ettaro (da 3 a 6 tonnellate per acro) di coltivazione».

Comparativamente, le foreste catturano da 2 a 6 tonnellate di carbonio per ettaro (da 0,8 a 2,4 tonnellate per acro), a seconda della regione, del numero di anni di crescita, del tipo di alberi e di altri fattori, ha affermato Shah.

Shah, che studia legno ingegnerizzato, bambù, compositi in fibra naturale e canapa, ha affermato che la canapa “offre un’incredibile possibilità di coltivare un futuro migliore” mentre produce meno emissioni rispetto alle colture convenzionali e più fibre utilizzabili per ettaro rispetto alla silvicoltura.

Il ricercatore di Cambridge ha recentemente collaborato con un regista che ha convertito la sua fattoria di 53 acri alla produzione di canapa e successivamente ha costruito una casa dal raccolto.

Shah sta lavorando con la fattoria per sviluppare materiali di produzione e costruzione a emissioni zero che, secondo lui, potrebbero sostituire i compositi in fibra di vetro, l’alluminio e altri materiali.

Stati Uniti

La certificazione biologica rigenerativa alza la posta in gioco per i produttori di canapa

I coltivatori di canapa che impiegano pratiche agricole rigenerative possono ora cercare la certificazione per le loro colture che soddisfano standard e criteri che superano gli attuali standard di coltivazione biologica federali.

Il produttore di canapa Pocono Organics, con sede a Long Pond, in Pennsylvania, ha dichiarato di aver ottenuto la designazione Regenerative Organic Certified per diventare il primo coltivatore di canapa ROC.

Regenerative Organic Certified è una certificazione di terze parti guidata dalla Regenerative Organic Alliance (ROA).

Il ROA comprende organizzazioni come il Rodale Institute con sede in Pennsylvania, una fattoria di ricerca senza scopo di lucro focalizzata sull’agricoltura rigenerativa, insieme a società con sede in California come il produttore di sapone all’olio di semi di canapa Dr. Bronner e la società di abbigliamento Patagonia.

Secondo il ROA, la certificazione biologica rigenerativa è stata sviluppata con la certificazione biologica certificata del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti come linea di base per riconoscere le aziende agricole e i prodotti che soddisfano standard elevati per la salute del suolo, il benessere degli animali e l’equità sociale.

Lo sforzo è stato creato per aiutare i consumatori a fare scelte informate sul cibo e sui prodotti che acquistano.

La distinzione Regenerative Organic Certified è un processo pluriennale e in più fasi in cui i candidati sono idonei per i livelli ROC Bronze, Silver e Gold in quanto ottengono certificazioni organiche, di benessere animale e di equità sociale e soddisfano linee guida specifiche per ciascun pilastro.

Gli allevamenti certificati possono portare il logo ROC sui loro prodotti e imballaggi.

«Questo è un punto di svolta assoluto per la nostra azienda agricola, nonché per le aziende e i consumatori alla ricerca di prodotti ROC e canapa di cui potersi fidare», ha affermato Ashley Walsh, fondatrice e presidente di Pocono Organics, in una nota.

«Esiste un legame vitale tra la salute del nostro suolo, la salute delle colture che coltiviamo e, in definitiva, la salute umana».

Pocono Organics, che produce una linea di prodotti CBD che includono tinture, creme, olio per il corpo, stick ungueali, balsami per le labbra e bombe da bagno, ha lavorato con il Rodale Institute negli ultimi tre anni per condurre ricerche sui potenziali usi della canapa industriale.