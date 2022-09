Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Ho scritto qualche tempo fa sul fenomeno della retrotopia che sta prendendo il sopravvento nelle umane scelte sociali dell’utopia affermando che “si palesa una retrotopia, una nostalgia di un passato che si vuole inverabile sempre. Se il Novecento aveva aperto il domani ad un futuro “futurista” di velocità e progresso illimitato di felicità per gli umani, il nuovo secolo si ritrae in un progressivo ritorno al passato. Dalla musica alle arti, dal cinema alla letteratura, giù fino alla politica ed alle dinamiche sociali, molti esempi si sono moltiplicati di ritorno ad un passato re-interpretato come purificato dei miasmi attuali”. Un’ulteriore occasione per pensare a questo mondo di oggi compres(s)o tra scoperte scientifiche avanzate nella robotica, medicina, ingegneria e ritorni ad un passato voluto come meno opprimente del troppo che partecipa delle nostre vite è offerto dalla recentissima elezione della nuova Prima Ministra britannica, uscita vincente da cosiddette primarie di cui dirò più avanti.

Si tratta di Liz Truss già ed ora ministra degli esteri del governo di Boris Johnson uscito ammaccato da scandali vari di festini in pieno lockdown scelte di governo non particolarmente benvolute nel paese e svariate bugie. Ha battuto Rishi Sunak ex cancelliere dello Scacchiere che ha gestito la fase della pandemia e divenuto poi responsabile principale della caduta di Johnson. La vincitrice più di un concorso con nomination che di una reale selezione di classi dirigenti è avvenuto con regole alquanto bislacche e contorte. Difatti gli iscritti al partito conservatore dal 1° agosto scorso hanno espresso la loro preferenza con un voto postale. Con meccanismi assurdi non rappresentativi della composizione di quel movimento politico e per qualcuno anche anti democratico vicino più ad un contest televisivo, modello simbolico di assunzione di ruoli politici e non solo. Perché la ministra è stata eletta da un gruppo alquanto ristretto, i maggiorenti del partito che tessono le fila dalle retrovie, che sono principalmente bianchi e protestanti, in un paese dichiarato multietnico, di mezza età e pensionati per la maggior parte. Concentrati sul piano territoriale nel sud dell’Inghilterra e non nelle grandi città. Paradossale. Questo pugno di conservativi conservatori hanno così determinato ed orientato temi e dialettica della campagna elettorale interna. Dopo aver elogiato con generici forme il loro sostegno all’Ucraina, su cui Johnson è stato uno dei falchi più accesi, con annessa vendita di armi agli attaccati dall’invasione russa, ed aver fatto generici richiami ai valori del partito conservatore, Sunak si è diviso dalla Truss soprattutto per i temi legati alla politica fiscale. Mentre la vincitrice ha rispolverato vecchi slogan ed entusiastiche appartenenze ideologiche ad un ultraliberismo ormai vecchio ed obsoleto, con tanto di riproposizione di stantìe parole d’ordine thatcheriane, la lady di ferro che ha contribuito a distruggere il paese dietro slogan buoni per i ricchi. Riproponendo la neo eletta il consueto ‘taglio delle tasse’ (ricordate il Berlusca liberista?) e soprattutto il già drammatico allora “taglio allo statalismo” in una nazione che di intervento dello Stato francamente ha ben poco ancora da tagliare.

Insomma le solite ricette per i ricchi in un paese che oggi si trova dinanzi al problema più serio da dover affrontare: sopportare gli effetti di una sciagurata Brexit con cui bugiardamente i fanatici sostenitori vagheggiavano di un ex potenza coloniale che sarebbe tornata ai fasti del passato. Quello delle colonie e dell’occupazione di terre con pugno di ferro. India su tutte. Insomma dopo oltre due decenni del nuovo secolo in un mondo che ha dispiegato negli ultimi quattro decenni politiche conservatrici e reazionarie di arricchimento per i già ricchi, con svariate crisi di sistema economico dopo le bombe speculative americane diffusesi ovunque, quest’altra nuova vecchia campionessa di un liberismo ormai frusto dinanzi alle mutate condizioni economiche sociali e geopolitiche del mondo, e non solo per le ultime scellerate scelte russe di ribadire, altra retrotopia, un ritorno ad una nazione neo imperiale con venature zariste, rispolvera toni e parole da bipolarismo fuori tempo massimo. Infiocchettato più per vellicare le élite ricche che per rimettere un paese alla deriva in un binario di maggiore attenzione verso politiche non dico redistributive ma almeno un poco più eque. Come se non dovesse fare i conti con la ferita che è rimasta aperta, quella dell’uscita dall’Europa, di cui molti inglesi forse si sono pentiti dopo esser stati manipolati con propagande di ritorno ad una grandezza ormai consegnata alla storia e di cui oggi cominciano a sentire molte delle conseguenze sul proprio tenore di vita. Con un paradosso, anche qui che dice molto. Difatti questa che da ieri è accostata in tutte le salse retoriche da media apatici e superficiali alla famigerata Thatcher, quella che filosofeggiava sulla società che non esiste, essendoci solo individui, in una forma di iperindividualismo che ha ampiamente mostrato i limiti riguardo alle dinamiche di un patto sociale malmesso, nel referendum del 2016 si espresse per il Remain. Vale a dire che era contro l’isolazionismo cui l’Inghilterra stava svoltando. Ebbene, oggi da neo convertita con la fede cieca di tutti quelli che sposano tesi opposte divenendo acritici fondamentalisti, è passata subito a decantare la bellezza di rimanere soli senza il ‘peso’ dell’Europa che ne avrebbe certo frenato alcuni istinti animali. Ed ora si presenta con una pericolosa carica più che da conservatrice da fondamentalista estremista nel solco di quel progressivo scivolamento che il pensiero libera-conservatore ha percorso negli ultimi decenni collocandosi su posizioni di destra. Flirtando sempre più con posizioni estreme per partiti che hanno perso l’anima il tono e l’azione di partiti conservatori. Insomma scavando quel stesso solco che i repubblicani americani hanno preso negli ultimi 15-20 anni. Trasferendosi per riprodurre un potere molto redditizio nel quadro sempre più lacerato di un’economia di mercato che ha contribuito ad affossare i pur discutibili iniziali passi di una globalizzazione che era stata presentata come la soluzione per ricchi classi medie e sostegno paternalistico-assistenziale al crescente numero di poveri ed indigenti. Che nel tanto decantato mercato non sono proprio riusciti ad essere ammessi.

Ed oggi queste diverse forme di conservatorismo sono divenute la base di ferventi servi di personaggi come Trump, avendo abbandonato vecchi toni di mediazioni e compromessi liberali. Per riprodurre e non spartire un potere politico ed economico sempre più polarizzato. E dunque questa ennesima brutta copia della brutta lady di “ferro” (che patetiche terminologie) vedremo come gestirà con pugno iper liberista un contesto inglese la cui economia post Brexit si favoleggiava sarebbe stata ambìta nel mondo, eh vecchi sogni di glorie passate, e che è schiacciata da un’inflazione la cui previsione è di arrivare al 22% ma soprattutto con una sequela di scioperi cominciati con quell’altro campione di populismo di Jonhson la cui estensione non si vedeva da decenni. Ed è una buona notizia, se quel conflitto sociale si dispone su un piano di realtà con cui guardare a dinamiche salariali ed a fenomeni di impoverimento. Difatti è un po’ tutto il paese i fibrillazione dai trasporti, agli insegnanti, avvocati, docenti universitari, medici ed infermieri oggi in sotto organico preoccupante in connessione con l’innalzamento del muro brexitario, i portuali, gli operatori ecologici. Insomma un paese insoddisfatto ed arrabbiato in un contesto di radicalizzazioni con preoccupanti prezzi dell’energia che si vocifera possano arrivare oltre l’80%. Mettendo in difficoltà seria quei ceti medi sostegno storico die Tories. Mentre le esportazioni si riducono, le tensioni con la vicina Irlanda si fanno più aspre ed un ruolo da cavaliere solitario nello scacchiere internazionale non aiuta in alcun modo, in un unilateralismo debole su cui si continua fideisticamente a puntare. Ma non è più il tempo di alone again, ancora soli. Valeva in un mondo dell’Ottocento della cui nostalgia tanti inglesi si nutrono. Appunto ripensando ad un passato di gloria. Come quei vecchi attori che sul palcoscenico cercano di strappare l’ultimo applauso ad un pubblico che glielo concede più per quanto fatto che per la qualità attuale.

Così mentre l’establisment va ancora più a destra, gli inglesi si spostano a sinistra. Difatti quasi la metà degli elettori dei Tories alle ultime elezioni sono favorevoli alla nazionalizzazione (oddio, sono tornati i comunisti!!) dell’energia elettrica (e ti credo, dopo anni di costosissime privatizzazioni con aumento dei costi ai consumatori), mentre oltre la metà del paese sostiene gli scioperi ed il Labour almeno in un sondaggio supera di 15 punti il partito conservatore. Il quale risponde estremizzando i toni per compattare ricchezze e profitti contro la sinistra. Cecità. Vedremo quanto pagherà. Nel mentre il popolo così lisciato dai vecchi e nuovi populisti, tra cui la vecchia nuova donna al potere in Inghilterra, pagherà per primo, ma anche per le fin troppe acquiescenze di sinistre sbiadite. Che sia donna per qualcuno è in assoluto una buona notizia, come per i tanti esagitati meloniani italiani, mentre un pensiero della realtà supera gonne e pantaloni e guarda la sostanza. Ma poi ti dicono che sei maschilista! Ma non si può essere responsabili delle imbecillità altrui. Come detto dalla fastidiosissima Clinton, a Hillary, che ci ha ammannito il suo ponderoso pensiero affermando oltre la destra o la sinistra, Meloni presidenta è una buona notizia per le donne, perché romperebbe l’ormai trito soffitto di cristallo. Qui in Italia, se accadrà, i pezzi di vetro ricadranno su molti di noi. Il Berlusca avrebbe detto nel suo profondo ed aulico pensiero ammannito agli incolti italioti: l’importante è che la figa deve girare! Amen.