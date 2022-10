Liz Truss la lattuga, e chi verrà

Alla fine, la povera Liz Truss non è sopravvissuta nemmeno a quel cespo di lattuga. Si è dimesso giovedì mattina dopo soli 45 giorni in carica, segnando la più breve premiership nella storia britannica.

Ora il Regno Unito, che ha già avuto tre PM in altrettanti anni, ne avrà tre in meno di due mesi. Per un Paese europeo che non è l’Italia, è molto. E non vi è alcuna garanzia che le cose si calmeranno presto.

«Un caos totale, solo una carneficina completa», è il modo in cui Mujtaba Rahman, capo della ricerca europea presso l’Eurasia Group, lo ha descritto in modo mite.

Truss -una thatcheriano scelta dai membri del partito Tory per succedere a Boris Johnson dopo le sue dimissioni causate dallo scandalo- si è messa nei guai rapidamente con un’importante proposta di taglio delle tasse. Aveva lo scopo di stimolare la crescita economica all’inizio degli anni ’80, ma i timori per il suo impatto fiscale sul Regno Unito hanno spaventato i mercati finanziari in un modo più simile alla fine degli anni 2000. La sterlina è stata schiacciata così gravemente che i campanelli d’allarme hanno suonato al FMI.

Sebbene abbia accantonato la proposta e licenziato il suo cancelliere, Truss non è stata in grado di fermare l’emorragia e sono venuti fuori i coltelli. Dopo la perdita di un altro funzionario chiave all’inizio di questa settimana, la scritta era sul muro: giovedì mattina Truss la leggeva semplicemente ad alta voce.

Chi viene dopo? Truss ha promesso che un successore sarebbe stato al suo posto entro sette giorni. Si pensa che al momento ci siano tre leader candidati. Rishi Sunak, un tecnocrate centrista ed ex cancelliere dello scacchiere che ha perso contro Truss nell’ultimo processo di selezione e si è apertamente opposto alle sue proposte di taglio delle tasse. L’ex Ministro degli Esteri Penny Mordaunt, il leader della camera bassa che è arrivato terzo dietro a Truss e Sunak.

L’ex Ministro dell’Interno Suella Braverman, una politica ferocemente anti-immigrati popolare tra i membri più duri del partito Tory.

L’attuale cancelliere Jeremy Hunt ha escluso la partecipazione alla competizione e rimarrà al suo posto. Dopotutto, dovrebbe presentare un piano fiscale completo il 31 ottobre. È uscito anche il nome di Boris Johnson -è ancora popolare tra la base del partito- ma Rahman dice che l’ex Primo Ministro ha troppi nemici tra i parlamentari del partito per organizzare un ritorno per ora.

I Tory devono elaborare un processo di successione che includa i parlamentari del partito, così come i circa 170.000 membri del partito tra il pubblico.

Ma la politica di questi due gruppi è molto diversa. I membri del partito conservatore a livello nazionale tendono ad essere più anziani, più bianchi, più maschi e molto più conservatori dei parlamentari del partito in Parlamento. Secondo Rahman, se si «sposta il baricentro lontano dai candidati centristi e molto di più verso gli estremi», Sunak e Mourdant sarebbero danneggiati, aprendo la strada a Braverman.

I leader Tory in Parlamento hanno detto che si ‘consulteranno’ con i membri del partito Tory, ma al momento non è chiaro cosa significhi. Potrebbe significare concordare una lista di candidati e presentarla ai membri del partito per una votazione online. Ci sono anche voci di un accordo di ‘incoronazione’ in cui il secondo posto tra i parlamentari conservatori si fa da parte, eliminando quasi completamente la possibilità per i membri più duri del partito di avere voce in capitolo.

La leadership dei conservatori è in un vicolo cieco: per stabilizzare la situazione finanziaria del Regno Unito, i leader di partito vorranno consegnare le redini a un paio di mani sicure e centriste. Ma emarginare i membri del partito potrebbe provocare un contraccolpo che paralizza i conservatori e causa ulteriori sconvolgimenti politici.