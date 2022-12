L’Iran e l’’asiatizzazione’ della politica mondiale

In un’epoca caratterizzata dalla cospicua ascesa della Cina e dalla crescente aggressione russa, sta prendendo forma all’interno della politica internazionale un nuovo ordine mondiale post-occidentale . La Shanghai Cooperation Organization (SCO) è stata istituita per perseguire la strada ‘asiatica’ di un ordine mondiale post-occidentale e pre-plurale. Cina e Russia, nel tentativo di minare l’influenza globale degli Stati Uniti, stanno cercando di promuovere la cooperazione e le alleanze con forti potenze regionali. L’Iran è stato nominato membro permanente della SCO.

La rinascita dell’Iran come potenza regionale in Medio Oriente, fomentata dal 2003, è stata considerata una minaccia sia per i suoi vicini che per gli interessi strategici degli Stati Uniti nella regione. Le politiche espansionistiche di Teheran hanno coinciso con un rapido rafforzamento militare e nucleare. La leadership del Paese è intenzionata a ripristinare l’Iran come potenza regionale chiave.

Un Iran rafforzato e assertivo, posizionato nell’angolo nord-est di una delle regioni geostrategicamente più critiche del mondo, è di notevole interesse per Cina e Russia. Le differenze apparentemente importanti nella politica e nell’ideologia tra i tre sono superate da un’ostilità viscerale nei confronti dell’egemonia statunitense. L’allineamento strategico in questo senso ha portato alla stipula di accordi strategici globali con l’Iran ed esercitazioni militari congiunte nell’Oceano Indiano, indicando una nuova era di cooperazione tra i tre paesi.

Questi nuovi legami strategici sono stati particolarmente importanti per l’Iran da quando l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo nucleare del piano d’azione globale congiunto con l’Iran e ha imposto una politica di massima pressione, unita all’isolamento internazionale del paese dal 2018. A Teheran non è rimasta altra scelta che guardare a est per raggiungere i suoi obiettivi economici e politici e riformulare la funzione geostrategica dell’Iran. Pechino e Mosca hanno accolto con favore la crescente tendenza di Teheran a guardare a est e la SCO viene utilizzata come quadro istituzionale che proteggerà e allineerà gli interessi dei tre paesi.

L’ appartenenza alla SCO garantisce la sopravvivenza economica dell’Iran di fronte alle sanzioni occidentali. Il maggiore coinvolgimento e la cooperazione dell’Iran con i membri della SCO consente a Teheran di minare le politiche di contenimento degli Stati Uniti, volte a emarginare politicamente l’Iran. Consente all’Iran di impegnarsi in accordi di cooperazione per la sicurezza che aumenteranno l’abilità militare del paese. L’approfondimento delle relazioni con le potenze orientali potrebbe anche consentire all’Iran di portare avanti il ​​suo programma nucleare e di superare gli ostacoli diplomatici nei colloqui sul nucleare 5+1. Sia la Russia che la Cina godono del potere di veto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che l’Iran potrebbe richiedere nella sua continua lotta per il potere contro l’Occidente.

L’adesione alla SCO rafforzerà il commercio iraniano, aumenterà i flussi di investimenti interni, stimolerà la crescita del turismo, sbloccherà l’accesso a un’alternativa SWIFT, assisterà nella lotta dello stato contro il terrorismo e autorizzerà Teheran a contrastare le fazioni separatiste nel paese. La vasta portata geografica e la scala demografica del blocco SCO creeranno opportunità di mercato senza precedenti per i commercianti di petrolio e gas iraniani, con molti dei maggiori produttori e consumatori di energia del mondo che saranno membri della SCO.

L’adesione dell’Iran alla SCO facilita l’espansione dell’impronta economica e politica di Pechino in Medio Oriente. Con il declino del potere degli Stati Uniti in Medio Oriente, l’integrazione dell’Iran in un’organizzazione intrisa di interessi cinesi sbloccherà opportunità per la Cina di estendere la sua influenza regionale. L’accesso alle riserve iraniane di petrolio e gas rappresenta un altro importante vantaggio per la Cina che cerca di diversificare le sue fonti energetiche. L’adesione dell’Iran alla SCO migliorerà anche l’accesso cinese al Golfo Persico, strategicamente critico, una componente geografica essenziale della Belt and Road Initiative.

Dal punto di vista della Russia, l’Iran può fungere da strumento per contrastare il potere della NATO impegnandosi in lotte di potere geopolitico nella regione e oltre. Teheran potrebbe essere in grado di svolgere un ruolo decisivo nel minare gli interessi statunitensi in Medio Oriente, in particolare nei paesi in cui Teheran ha un’influenza significativa. Proprio come Teheran ha trascinato Mosca nella guerra in Siria, così ora la Russia sta trascinando l’Iran nel pantano della guerra in Ucraina usando droni di fabbricazione iraniana.

L’adesione dell’Iran alla SCO collegherà Teheran a due ambiziose potenze globali, che condividono entrambe lo scontento del regime iraniano nei confronti dell’egemonia statunitense. L’appartenenza alla SCO favorirà probabilmente gli interessi geopolitici dell’Iran in Medio Oriente, consentendo a Teheran di minare l’influenza degli Stati Uniti nella regione. L’appartenenza dell’Iran ad altre organizzazioni regionali, come la Conferenza sull’interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia e il Forum economico del Caspio, sarà sfruttata insieme all’adesione alla SCO per raggiungere i suoi obiettivi politici ed economici.

Nel valutare se la SCO sia intesa come un blocco ‘anti-occidentale, anti-NATO’ per le potenze emergenti in Asia per sovvertire e sostituire il vecchio ordine egemonico statunitense, l’inclusione dell’Iran come membro permanente dovrebbe dissuaderci da ogni dubbio. Garantisce un’ancora di salvezza economica, influenza politica e sicurezza per Teheran.

La ‘via asiatica’ è una progressione verso un cosiddetto ordine globale “senza Occidente” e l’ostilità decisiva e dogmatica dell’Iran nei confronti dell’Occidente, combinata con la sua importanza geostrategica, significa che può svolgere un ruolo vitale nel trasferimento del potere verso l’Est se è coerente sostenuto da Russia e Cina.