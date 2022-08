L’Ucraina ha compiuto enormi progressi durante i suoi tre decenni di stato indipendente. Negli ultimi mesi, la risposta straordinariamente resiliente del Paese all’invasione della Russia è servita a evidenziare quanto lontano sia arrivata l’Ucraina dai caotici primi anni dell’era post-sovietica.

Questo progresso sarà sotto i riflettori il 24 agosto, quando gli ucraini celebreranno i trentun anni di indipendenza, segnando anche i sei mesi dall’inizio della guerra. Come chi che ha avuto la fortuna di assistere in prima persona al cammino di costruzione della nazione dell’Ucraina dagli ultimi anni dell’URSS, posso testimoniare la straordinaria trasformazione che ha avuto luogo.

La prima volta che ho visitato Kiev è stato nel giugno 1985, quando ho partecipato a una conferenza economica presso l’Istituto di pianificazione economica della Commissione statale per la pianificazione. Era guidato dall’accademico Alexander Emelianov, l’economista più marxista-leninista che abbia mai incontrato in Unione Sovietica, e ne ho incontrati parecchi. Già allora, l’Ucraina era evidentemente più pulita e meglio organizzata di Mosca. Mi ha colpito anche il fatto che la capitale ucraina fosse una città molto più verde.

La settimana prima del colpo di stato di Mosca dell’agosto del 1991, George Soros chiese a me e al mio defunto amico professor Oleh Havrylyshyn di trascorrere una settimana a Kiev e incontrare tutti i responsabili delle politiche economiche. Sono rimasto scioccato da quello che ho sentito. Abbiamo incontrato di nuovo Emelianov, che ora era il capo consigliere economico del leader sovietico-ucraino Leonid Kravchuk e affermava timidamente di sostenere la transizione verso un’economia di mercato. Non ero convinto, soprattutto perché sembrava non capire cosa fosse un’economia di mercato.

Abbiamo parlato con molte altre persone a Kiev. La loro opinione dominante era che l’unico vero problema economico dell’Ucraina fosse la Russia. Se l’Ucraina potesse semplicemente tagliare i suoi legami con la Russia, i problemi economici del Paese sarebbero risolti. Nessuno sembrava preoccuparsi dei dettagli di commercializzazione, liberalizzazione e privatizzazione, con la sola eccezione di un giovane economista del partito politico democratico Rukh che aveva una discreta comprensione economica e parlava persino inglese. Depresso, sono passato attraverso la Russia in Svezia il giorno prima del colpo di stato di Mosca. Oleh Havrylyshyn, che era un ucraino altamente patriottico, voleva fare quello che poteva ed è rimasto in Ucraina per servire come vice ministro delle finanze.

Nell’estate del 1993, sono andato a un evento del World Economic Forum a Kiev con una certa esitazione. L’Ucraina non aveva una politica economica. Le carenze erano devastanti e il Paese stava vivendo un’iperinflazione devastante del 10.000%. I ministri del governo dell’epoca sapevano chiaramente di essere persi, quindi la maggior parte di loro non si è nemmeno presentata all’evento come annunciato. I pochi stranieri presenti erano semplicemente sbalorditi, mentre io no. Questo era il punto più basso. Qualcosa doveva chiaramente cambiare.

Nel luglio 1994 Leonid Kuchma è stato eletto Presidente. Mi è piaciuto quello che ho visto. Kuchma parlava chiaro e sembrava radicale. Mi sono messo in contatto con Soros e gli ho detto che sarei stato felice di lavorare con Kuchma. Alcuni giorni dopo, Soros mi ha chiamato e mi ha detto che aveva un appuntamento con Kuchma. Vuole venire con me? Ovviamente gli ho detto di sì. Abbiamo incontrato Kuchma a Kiev. Soros ha offerto i nostri servizi. Kuchma ha risposto: “Sono pronto”. In seguito, Soros mi ha detto: “Fai ciò che ritieni necessario. Io pago.”

Mi aspettavo questa risposta e avevo preparato una squadra che è volata tre giorni dopo. Dopo otto settimane di duro lavoro, il nuovo governo ucraino ha concluso il suo primo programma del FMI che ha rapidamente eliminato il problema dell’iperinflazione. Oltre allo stesso Kuchma, i nostri più grandi collaboratori nel governo ucraino sono stati il ​​ministro dell’Economia, Roman Shpek, e il governatore della NBU, Viktor Yushchenko. Il nostro gruppo si è allargato a 27 persone, prevalentemente fantastici giovani ucraini. Sfortunatamente, l’autunno 1994 è stato il culmine. Alla fine del 1997 ce ne siamo andati tranquillamente.

Nel dicembre 2004, ho manifestato per le strade di Kiev con un milione di ucraini durante la Rivoluzione arancione mentre il Paese viveva un momento spartiacque nella sua storia moderna. All’indomani di questa svolta geopolitica epocale per l’Ucraina e la più ampia regione post-sovietica, ho co-presieduto una commissione sulle proposte di riforma sponsorizzata dalle Nazioni Unite insieme al Professor Oleksandr Paskhaver.

Guardando indietro, sono ancora orgoglioso del rapporto che abbiamo prodotto. L’abbiamo promosso con tutti i mezzi, ma l’unico membro del nuovo governo post-rivoluzione arancione che è stato veramente impegnato è stato il Ministro delle finanze, Viktor Pynzenyk. Gli altri politici di alto livello erano interessati solo a diventare Primo Ministro, a quanto pareva. Il futuro sindaco di Kiev, Leonid Chernovetskiy, mi ha detto: “Non capisci? Sono tutti vincitori. Perché dovrebbero ascoltare qualcuno?” Come aveva ragione.

Il problema principale dopo la Rivoluzione arancione era il caos ai massimi livelli, ma c’erano molti altri problemi. L’Unione europea non ha svolto un ruolo reale e non ha offerto alcun senso di orientamento. Il numero di ucraini anziani che parlavano inglese e avevano esperienza internazionale è rimasto esiguo. L’ideologia economica era in gran parte assente. I pochi al vertice volevano prosperare personalmente. Inoltre, sembrava tutto troppo facile. La Rivoluzione arancione era andata avanti pacificamente come in una favola. La crescita economica dell’Ucraina nel 2003 era stata del 12%. Perché preoccuparsi?

Nonostante le delusioni politiche seguite alla rivolta del 2004, rimane un evento estremamente significativo nella storia nazionale dell’Ucraina. Il più importante vantaggio a lungo termine della Rivoluzione arancione doveva essere una società civile forte e vivace. Ciò ha avuto un profondo impatto sui successivi progressi nella costruzione della nazione dell’Ucraina.

La Rivoluzione arancione ha anche segnato la fine della censura del governo centrale in stile Cremlino e ha inaugurato una nuova era di libertà dei media. Il panorama dei media ucraini è ancora lontano dall’ideale e continua a risentire dell’eccessiva influenza degli oligarchi, ma nessun successivo governo ucraino è stato in grado di riaffermare il tipo di controllo esercitato dalle autorità prima della Rivoluzione arancione.

Dieci anni dopo, milioni di ucraini sono scesi ancora una volta in piazza per difendere il loro futuro democratico. Sebbene la Rivoluzione della dignità del 2014 possa sembrare superficialmente simile alla Rivoluzione arancione, si è rivelato uno scontro molto più grave che alla fine ha innescato l’intervento militare russo diretto.

L’invasione russa ha causato una grave crisi economica nella prima metà del 2014. Fortunatamente, ormai l’Ucraina disponeva di un ampio capitale umano con molti giovani che avevano ricevuto un’eccellente istruzione all’estero. Ciò era sorprendentemente diverso dalla situazione all’inizio degli anni ’90 o addirittura nel 2004, quando l’assenza di ucraini con esperienza internazionale aveva ostacolato gli sforzi del paese per riformare e avanzare.

L’Ucraina è stata anche in grado di firmare un accordo di associazione con l’UE, che ha offerto sia l’accesso al vasto mercato europeo che una tabella di marcia dettagliata per ulteriori riforme. Abili e vigorosi riformatori furono invitati a unirsi al governo e furono adottate molte buone leggi di riforma. Questo processo è cessato prematuramente nel 2016 prima di riprendere brevemente nel 2019. Nonostante molte battute d’arresto, la direzione generale verso una maggiore trasparenza e integrazione euro-atlantica è rimasta chiara.

Gli ultimi otto anni di aggressione russa contro l’Ucraina hanno contribuito a definire la nazione ucraina. Ciò era già evidente nel 2014 in seguito al sequestro della Crimea e all’intervento militare russo nell’Ucraina orientale. Il consolidamento dell’identità nazionale ucraina è diventato ancora più pronunciato negli ultimi sei mesi dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022.

Oggi la nazione ucraina sa di far parte dell’Europa. La stragrande maggioranza degli ucraini vuole entrare sia nell’Unione Europea che nella NATO. Ciò significa anche che la società ucraina è pronta a portare a termine le fondamentali riforme giudiziarie che sono mancate da sempre.

Rimangono le sfide esistenziali. L’Ucraina deve ancora superare l’aggressione russa e vincere la guerra. Questo è tutt’altro che certo. Tuttavia, l’Ucraina si avvicina al trentunesimo anniversario dell’indipendenza di questo mese più forte e più unita di quanto molti all’inizio degli anni ’90 avrebbero osato credere e pronta al decollo economico se fosse possibile garantire una pace sostenibile.

La versione originale di questo intervento è qui.