Stiamo sospesi tra quotidianità che incalza, sempre e comunque, ovvio, e megatrend geopolitici, economici e sanitari. Ma comunque si fa l’abitudine a tutto, persino alla pandemia da Virus, con fastidiose sottoconseguenze di mascherine e No Vax, e persino alla Guerra, con fastidiose sottoconseguenze di bollette e putiniani. E si fa l’abitudine persino alla calamità di tutte più orrenda (demauriana licenza linguistica): la stupidità. E anche a questo proposito cerchiamo di gettare uno sguardo avanti, al futuro che ci aspetta. E in cui già siamo.

Cominciamo a farlo a partire da una riflessione, profonda e articolata, di Christophe Clavé. Francese, laureato a Sciences-Po Paris, ha trascorso venticinque anni come Dirigente d’azienda, anche come Direttore Generale. Tiene il Corso ‘Strategia e Politiche d’Impresa‘ all’HEC di Parigi. Vanta pure preziose esperienze sportive, come allenatore professionista. Questo testo è stato pubblicato in Italia anche su ‘ItaliaOggi‘ (quotidiano economico ma non solo) l’11 novembre 2020. Qui lo forniamo in diversa scansione, e con una nostra parzialmente diversa traduzione. Segnalato da Emilio Tiraboschi, assirologo, è strumento prezioso per iniziare a riflettere su questo tema che tanti altri, e tante porte, apre.

Il punto di partenza è che il Quoziente di Intel­ligenza, QI, medio della popolazione mon­diale è stato in continuo aumento almeno dal Secondo dopoguerra sino alla fine deg­li anni ’90. Fenomeno conosciuto come ‘Effetto Fly­nn‘. Da allo­ra il QI sarebbe invece in diminuzione, con inv­ersione dell’’Effetto Flynn’. La tesi è, certo, an­cora discussa, numerosi studi sono in corso da anni senza che sia stata raggiunta una sintesi definitiva. Ma appare verosimile che il livello di intelli­genza misurato dai Test diminuisca soprattutto nei Paesi più sviluppati.

E qui diamo la parola direttamente a Christophe Clavé. «Molte possono essere le cause di questo fenomeno. Una di qu­este potrebbe essere l’impoverimento del linguaggio. Diversi studi dimostrano in­fatti la diminuzione della conoscenza le­ssicale e l’impoveri­mento della lingua: non si tratta solo della riduzione del vocabolario utilizzat­o, ma anche delle so­ttigliezze linguisti­che che permettono di elaborare e formul­are un pensiero comp­lesso. La graduale scomparsa dei tempi (congiuntivo, imperfe­tto, forme composte del futuro, particip­io passato) dà luogo a un pensiero quasi sempre al presente, limitato al momento: incapace di proiezioni nel tempo».

E già in questo modo abbiamo prefigurazione e fotografia dei talk-show, praticamente tutti, dai becerismi dursiani a quelli da raffinatezze politologiche. Ed i talk sono divenuti ormai, e da tempo, le nostre nuove scuole elementari, nel senso che elementari devono essere i pensieri formulati ed espressi, tra l’altro brevissimi e sempre con l’incalzare delle Vladimir Luxuria di turno. O Daniela Santanchè, o Mauro Coruzzi, o Renato Brunetta… Pochissimo o nulla cambia. Sempre lì pronte, o pronti, a levarti la parola. E interrompere il pensiero. Di chi parla, ancor più di chi ascolta.

Continua Clavé. «La semplificazione dei tutorial, la scomparsa delle maiuscole e della punteggiatura sono esempi di ‘colpi mortali’ alla precisione e alla varietà dell’espressione. Solo un esempio: eliminare la parola ‘signorina’ (ormai desueta) non vuol dire solo rinunciare all’estetica di una parola, ma anche promuovere involontariamente l’idea che tra una bambina e una donna non ci siano fasi intermedie. Meno parole e meno verbi coniugati implicano meno capacità di esprimere le emozioni e meno possibilità di elaborare un pensiero. Gli studi hanno dimostrato come parte della violenza nella sfera pubblica e privata derivi direttamente dall’incapacità di descrivere le proprie emozioni attraverso le parole. Senza parole per costruire un ragionamento, il pensiero complesso è reso impossibile. Più povero è il linguaggio, più il pensiero scompare. La storia è ricca di esempi e molti libri (Georges Orwell, ‘1984’; Ray Bradbury, ‘Fahrenheit 451’) hanno raccontato come tutti i regimi totalitari abbiano sempre ostacolato il pensiero, attraverso una riduzione del numero e del senso delle parole».

Incalza Clavé. «Se non esistono pensieri, non esistono pensieri critici. E non c’è pensiero senza parole. Come si può costruire un pensiero ipotetico-deduttivo senza il condizionale? Come si può prendere in considerazione il futuro senza una coniugazione al futuro? Come è possibile catturare una temporalità, una successione di elementi nel tempo, siano essi passati o futuri, e la loro durata relativa, senza una lingua che distingue tra ciò che avrebbe potuto essere, ciò che è stato, ciò che è, ciò che potrebbe essere, e ciò che sarà dopo che ciò che sarebbe potuto accadere è realmente accaduto?».

Posti questi fondanti e drammatici interrogativi, Christophe Clavé conclude, e con indicazioni operative-profilattiche. «Cari genitori e insegnanti: facciamo parlare, leggere e scrivere i nostri figli, i nostri studenti. Insegnare e praticare la lingua nelle sue forme più diverse. Anche se sembra complicata. Soprattutto se è complicata. Perché in questo sforzo c’è la libertà. Coloro che affermano la necessità di semplificare l’ortografia, scontare la lingua dei suoi ‘difetti’, abolire i generi, i tempi, le sfumature, tutto ciò che crea complessità, sono i veri artefici dell’impoverimento della mente umana. Non c’è libertà senza necessità. Non c’è bellezza senza il pensiero della bellezza».

E, dunque, questa riflessione sulla lingua e linguaggio apre nuove prospettive. Specie per chi, come noi, scrive. E per tutti coloro che a diverso titolo debbono scrivere. È una chiave preziosa di interpretazione dell’oggi per il futuro. Ché, in fondo, il futuro è l’unico posto dove possiamo andare. Cioè: ce n’è un altro. Ma non è molto confortevole e preferiremmo evitare, il più a lungo possibile.

IL FUTURO: L’UNICO POSTO DOVE POSSIAMO ANDARE /1 (continua)