Dopo oltre sei mesi di guerra, Russia e Ucraina si stanno preparando a un lungo periodo di ostilità, costringendo ciascuna parte a trovare soluzioni a lungo termine per le proprie forniture militari. Senza l’assistenza militare e finanziaria occidentale, l’Ucraina non sarebbe in grado di sostenere i suoi militari o continuare a combattere. Sebbene l’Occidente si sia impegnato a fornire equipaggiamento all’Ucraina per tutto il tempo necessario per vincere la guerra, Kiev vuole procurarsi quanto più equipaggiamento possibile per evitare cambiamenti politici o ritardi nella consegna.

Quali contributi potrebbe aspettarsi Kiev dalla sua industria della difesa nazionale? L’Ucraina ha ereditato numerose imprese di difesa dall’era sovietica, quindi possono produrre alcune delle attrezzature in tempo di guerra di cui l’Ucraina ha bisogno?

Il fatto che le forze armate ucraine abbiano distrutto l’ammiraglia russa Moskva all’inizio di aprile utilizzando un missile progettato e prodotto dall’industria ucraina suggerisce un potenziale non sfruttato. Più recentemente, l’annuncio che Baykar, il produttore turco dei droni Bayraktar TB2, intende aprire una fabbrica in Ucraina ha anche alimentato l’ottimismo sulle capacità militari-industriali dell’Ucraina.

L’industria della difesa ucraina svolge già una funzione essenziale con la sua capacità di riparare l’equipaggiamento militare. Sebbene solo un contributo marginale alle forniture militari del Paese, l’industria della difesa ucraina potrebbe rivelarsi significativa se riuscisse a crescere. Per farlo, dovrà superare molti ostacoli. Nessun territorio ucraino è risparmiato dagli attacchi russi ed è molto difficile in queste condizioni creare linee di produzione così strategiche. Soprattutto, dopo anni di sottofinanziamento e problemi di produzione, il complesso militare-industriale ucraino è entrato in questa guerra in pessime condizioni.

Il lento declino dell’industria della difesa ucraina

Un errore comune è dimenticare che la Russia non è l’unico erede dell’Unione Sovietica. Alla caduta dell’Unione Sovietica, l’Ucraina concentrò circa il 15% sia della ricerca, sviluppo, test e stabilimento, sia delle fabbriche dell’ex produzione militare sovietica. Ciò equivaleva a 700 impianti dedicati e una forza lavoro di circa 500.000 persone, rendendo l’industria della difesa uno dei maggiori datori di lavoro del paese.

Alcune di queste imprese erano tra le più strategiche per l’esercito sovietico. Ciò era particolarmente vero per la marina, con i cantieri navali di Mykolaiv situati sul Mar Nero. Questi erano gli unici in grado di ospitare una portaerei, una grave perdita per Mosca, che successivamente ha dovuto mantenere la sua unica portaerei nei suoi porti settentrionali, che gelano in inverno.

L’Ucraina ha anche ereditato molte risorse nel settore aerospaziale. Pivdenne, con sede a Dnipro, era il cuore della produzione missilistica intercontinentale sovietica; La Motor Sich, con sede a Zaporizhzhia, equipaggiò gli aerei sovietici con i suoi motori e turbine a gas; e l’esempio più famoso rimane sicuramente Antonov, la compagnia dietro il più grande aereo di tutti i tempi, il Mriia A-225, che fu distrutto nei primi giorni di guerra. Inoltre, la fabbrica di Malyushev a Kharkiv è il più grande centro di produzione di armature dell’ex Unione Sovietica e lo è dalla Seconda Guerra Mondiale.

Ma per quanto significativo fosse nel 1991, il settore della difesa ucraino ha dovuto affrontare enormi venti contrari economici dopo l’indipendenza. A differenza dell’ambizione di Mosca di rimanere una grande potenza, l’Ucraina scelse rapidamente la neutralità. Non percependo alcuna minaccia immediata per la sicurezza, le forze armate ucraine non avevano un urgente bisogno di acquisire attrezzature, né avevano il budget per farlo. Di conseguenza, ha acquistato poco dai produttori locali, che hanno dovuto fare affidamento sulle esportazioni per sopravvivere. Inoltre, la mancanza di fondi ha respinto gli ingegneri istruiti del paese, che sono stati attratti da altri settori meglio pagati.

Il campanello d’allarme del 2014

L’annessione della Crimea nel 2014 e lo scoppio del conflitto nel Donbas sono stati un campanello d’allarme, costringendo l’esercito ucraino a riequipaggiarsi e, nel frattempo, a effettuare ordini con società locali. Le esportazioni sono diminuite drasticamente, a vantaggio delle forze armate ucraine, che ad esempio hanno acquisito un lotto di carri armati T-64 e BTR-3 originariamente ordinati da Angola e Thailandia.

Ma questa improvvisa ondata di ordini si è scontrata con un’industria che ha perso i suoi partner storici con sede in Russia, con la quale l’industria ucraina aveva mantenuto fino al 2014 legami vitali. La totale interruzione degli scambi ha causato problemi seriali a questi produttori, che hanno dovuto improvvisamente trovare nuovi fornitori. Spesso non ne trovavano. Antonov, ad esempio, non produce un solo aereo dal 2016.

Oltre al fallimento generale dell’industria ucraina, c’è l’attuale danno causato dall’invasione della Russia da febbraio. Non sorprende che i siti di produzione ucraini siano bersagli degli scioperi russi. Già a maggio, le strutture chiave di Kiev e Mykolaiv, così come la gigantesca fabbrica di carri armati Malyshev a Kharkiv, sono state distrutte o gravemente danneggiate. Più recentemente, è stata colpita la fabbrica Motor Sich di Zaporizhzhia.

Aspettative limitate

Cosa ci si può aspettare dall’industria della difesa ucraina in futuro? L’affondamento dell’ammiraglia russa nel Mar Nero, la Moskva, utilizzando un missile terra-mare sviluppato dal Luch Design Bureau di Kiev, chiamato ‘Neptune’, un aggiornamento di una tecnologia ex sovietica che ora equipaggia l’esercito ucraino, è stato una svolta nella guerra e una spinta per il settore della difesa del Paese. Luch, uno dei pochi produttori ucraini di relativamente successo, costruisce anche il missile aria-terra Stuhna, regolarmente utilizzato durante la guerra. Tuttavia, l’approvvigionamento di armi ad alta tecnologia rimane nel complesso molto limitato. Nel 2021, il direttore generale di Luch, Oleh Korostelev, dichiarò che la sua compagnia era in grado di fornire solo “600 o 800” missili Nettuno alle forze armate ucraine, che ne richiedevano almeno 2.000.

Tuttavia, le armi ad alta tecnologia non sono l’unico campo in cui l’industria della difesa è importante. Steven Zaloga, specialista della difesa e consulente del gruppo TEAL, spiega che “l’esercito ucraino [è] ben fornito di uniformi moderne, armi leggere e equipaggiamento dei soldati e gran parte di questo sembra essere indigeno”. Osserva anche che “nel campo dei veicoli blindati, sembra esserci un discreto numero di BTR-3/BTR-4 in uso”. È difficile conoscere più in dettaglio il contributo dell’industria locale, osserva, poiché “gli ucraini sono a bocca chiusa sulla loro capacità di produzione al momento”, per paura di vederli subire attacchi aerei.

Questa paura mette in dubbio anche l’annuncio di una futura apertura di una fabbrica per costruire droni Bayraktar in Ucraina. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato l’arrivo dell’azienda turca e la sua produzione congiunta con i produttori ucraini. Secondo quanto riferito, il terreno è già stato acquistato, ma la sua posizione rimane sconosciuta. D’altra parte, il produttore di droni ucraino UkrSpecSystems ha annunciato l’intenzione di trasferire la produzione nella vicina Polonia. Considerando questa notizia, è difficile immaginare che il produttore turco investa in un nuovo stabilimento in Ucraina.

La necessità di manutenzione

Date le sfide che l’Ucraina deve affrontare nell’approvvigionamento di armi, non ha altra scelta che fare affidamento in parte sulla produzione nazionale. Parlando con Ukrinform, Vladyslav Belbas, amministratore delegato del produttore ucraino UAV, ha riassunto la situazione:

Senza attendere il contratto di locazione, l’Ucraina è obbligata a effettuare ordini con i produttori nazionali. Ci saranno conseguenze negative per l’industria della difesa ucraina dal contratto di locazione? Sì, ci sarà, ma la parola chiave qui è “ucraino”. Perché se non ci sono prestiti, allora non ci sarà l’industria della difesa ucraina. Ci deve essere un sano equilibrio tra le capacità di approvvigionamento di importazione e le capacità di produzione nazionale.

Dato lo stato delle finanze ucraine, ci sono poche speranze che Kiev sovraccarichi i suoi produttori locali di ordini. D’altra parte, mantenere linee di produzione in grado di riparare le apparecchiature sembra essere un obiettivo più raggiungibile. “L’Ucraina dispone di importanti strutture per la ricostruzione di veicoli corazzati, quindi questo potrebbe spiegare la loro capacità di riciclare veicoli corazzati danneggiati/catturati”, ricorda Steven Zaloga. Questo aspetto è sottolineato anche da Vladyslav Belbas: “[l’industria indigena] non dovrebbe farsi da parte e guardare questo processo, perché senza produttori nazionali, nessuna delle apparecchiature forniteci sarà prontamente riparata. Non possiamo portare, ad esempio, un obice americano negli Stati Uniti per le riparazioni”.

Il generale Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha fatto eco a queste preoccupazioni in uno dei suoi rari interventi pubblici. “L’Ucraina può considerare l’acquisizione dei sistemi d’arma dai partner solo come soluzione per il periodo di transizione. Dai primi giorni dell’aggressione russa su vasta scala, la parte ucraina ha dovuto affrontare il grave problema di ripristinare e stabilire le proprie capacità di progettazione e produzione per produrre sistemi d’arma ad alta tecnologia”, afferma Zaluzhny. Ha aggiunto che “gli sforzi nazionali dell’Ucraina a tal fine aprono opportunità illimitate per la cooperazione tecnico-militare internazionale con i paesi partner”.

Nonostante le sue carenze, l’industria della difesa ucraina può ancora svolgere un ruolo decisivo nella guerra, se non altro grazie alla sua capacità di riparare le attrezzature. Nell’immediato, le consegne di armi occidentali avranno l’impatto maggiore, ma se l’Ucraina può salvare la sua industria, sia proteggendola dagli attacchi russi sia fornendole finanziamenti sufficienti, potrebbe dare un prezioso contributo.