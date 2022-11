L’incontinenza di Salvini, inguaia Meloni

Non c’è da dubitare sul fatto che Giorgia Meloni dice quello che pensa; che pensi a quello che dice è altro discorso. Se le sue ‘esternazioni’ su economia, Europa, immigrati, ordine pubblico sono ‘voci dal sen fuggite’, c’è di che restare esterrefatti per la quantità di gaffes inanellate in così poco tempo; smentiscono in modo clamoroso la fama accreditata da tanti di una politica di lungo e sperimentato corso, abile e prudente, che sa tenere al guinzaglio alleati scomodi e ingombranti come Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Non dare prova di prudenza, cautela, equilibrio per un Presidente del Consiglio è grave. Non meno grave (anzi!) se questi comportamenti sono il risultato di un suo sedimentato ‘sentire’ che oggi si manifesta ed esprime senza infingimenti.

Meloni e il suo Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, spalleggiati dal leader della Lega, Matteo Salvini, che in questi casi ci mette sempre il suo bel carico da novanta, col pretesto di qualche centinaia di disgraziati che fuggono da guerra, fame e miseria, hanno imbastito un pericoloso braccio di ferro con la Francia, proprio nel momento in cui il vero interesse nazionale sarebbe quello di aver buoni rapporti con Parigi.

Considerando il sospetto e la diffidenza con cui i Paesi dell’Unione Europea guardano l’Italia, Paese che non può più mettere in campo un campione con il prestigio e l’autorevolezza di Mario Draghi, davvero proprio quello che serviva le polemiche al calor bianco con Emmanuel Macron. Vedremo in sede di Unione Europea, con i severi e poco disponibili Paesi cosiddetti ‘frugali’ al varco, quali risultati porterà questo scontro: il tipo di credito, e a quali prezzi, quali forche caudine saranno imposte.

Lo sa bene il Quirinale, dove la consegna è quella del silenzio a livello ufficiale; tuttavia la fredda irritazione che cova è palpabile. Ancora una volta il capo dello Stato deve cercare di mettere delle pezze e gettare acqua sul fuoco. Nello scontro tra Parigi e Roma è quest’ultima che ha da perdere di più.

Per martedì e mercoledì prossimi, è previsto un vertice del G-20 a Bali. Per quel che riguarda gli incontri bilaterali, Meloni in agenda ne ha uno con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden (all’inquilino della Casa Bianca di Meloni importa relativamente; molto, invece, della collocazione geografica del nostro Paese, le basi americane e NATO in Italia, in relazione alla guerra in Ucraina), altri due con Xi Jinping e Narendra Modi. Anche le più mielose corrispondenze di TV e giornali italiani non riusciranno a nascondere l’isolamento sostanziale in cui si trova il nostro governo.

Al di là dei contesti geo-politici, c’è un aspetto che Meloni, Salvini, Piantedosi mostrano di non considerare: che piaccia o no, questo Paese sugli immigrati, compresi i clandestini, ricava più guadagni che perdite.

Secondo il rapporto annuale della Fondazione Leone Moressa di Mestre, gli immigrati sono l’8,3 per cento della popolazione italiana: circa 5 milioni di persone; contribuiscono per 127 miliardi al PIL italiano: l’8,6 per cento del PIL totale; versano tasse IRPEF per 7 miliardi e contributi previdenziali per 11 miliardi, pagano di fatto 640 mila pensioni agli italiani. Sotto il profilo economico sono quindi un affare per il nostro Paese. Sempre secondo il rapporto citato se la ‘Stranieri spa’ fosse considerata come un’azienda, sarebbe la 25esima impresa più grande del mondo, a livello della FIAT, che ha un fatturato di 136 miliardi.

Il 20 per cento degli stranieri vive in casa di proprietà, l’8,7 per cento è titolare di impresa; gli occupati sono 2,4 milioni. I settori economici in cui sono più presenti sono l’agricoltura e l’edilizia. In sostanza gli immigrati sono preziosi per l’economia italiana, che -secondo alcuni analisti- ha bisogno di 150 mila nuovi immigrati all’anno.



Figuriamoci se un tipo come Salvini conosce queste cose e se ne interessa. Il suo problema è l’apparire, meglio ancora come quel tipo di una vecchia pubblicità che ‘non deve chiedere mai’.

Così l’altro giorno, appresa la notizia della disponibilità francese ad accogliere gli immigrati stipati sulla Ocean Viking, si mette a strologare: «L’aria è cambiata». Neppure l’accortezza di attendere l’annuncio ufficiale. Macron non la prende per nulla bene, e immagina già il coro di contestazioni in patria che gli scatena la destra di Marine Le Pen. Marcia indietro di Parigi. Meloni prova di metterci la proverbiale pezza, e aggrava la situazione: è la prova, per la destra francese, della mollezza di Macron. «Chi sbaglia, paga. Bene così», twitta giulivo Salvini. Così fosse, il conto da pagare gli spetterebbe di diritto. Un conto da pagare assieme a Le Pen: anche per mai sopite e antiche personali amicizie, si è ben guardata dal coprire Meloni. Entrambe della stessa famiglia di destra, non si sopportano; saranno ‘sorelle’, ma sono coltelli ugualmente. Macron di Salvini si fa un baffo. Di Le Pen invece deve tener conto, lei gli ruba voti ogni volta che si leva il sole. Di qui una serie di paradossi (amarissimi, perché sulla pelle di povera gente): un Ministro che mette in imbarazzo il suo Presidente del Consiglio (Salvini-Meloni); una ‘sovranista‘ che mette i bastoni tra le ruote della cugina (Le Pen-Meloni).

Con ciliegina finale: Le Pen twitta che al pari di Meloni avrebbe tranquillamente lasciato in mare i migranti (non si deve dimenticare che Meloni definisce ‘bizzarra‘ la decisione assunta dai medici di consentire lo sbarco a migranti stremati, e lo dice nelle stesse ore in cui muoiono una donna e un bimbo).

I nodi di tutto questo pandemonio irresponsabilmente scatenato, verranno presto al pettine: questo Governo ha elargito promesse a destra e manca: bonus, super-bonus, flat tax, pace fiscale, condoni, ristori, quota 41 per pensioni e una quantità che vanno dai mille euro ai nonni al dentista gratis. Il piccolo particolare è che tutte queste promesse costano. Avere amici a Bruxelles e in Europa sarebbe essenziale. Macché. Il governo Meloni ne ha, se ne ha, solo a Budapest e a Varsavia; ma con l’ungherese Orbán e il polacco Morawiecki si va poco lontano. Oltretutto, in fatto di solidarietà sono i primi a tirarsi indietro. Dovrebbe perciò, Meloni, fare un discorso semplice semplice ai suoi alleati di governo: “Se io cado, cadete anche voi; e nella caduta vi farete più male voi di me. Per cui piantatela di mettermi i bastoni tra le ruote”. Magari è un discorso che in queste ore ha fatto, o farà a breve. Se non lo farà significa che nonostante il suo curriculum e fama di ‘tosta‘, al dunque non lo è. Certo: un Salvini pronto a rinfacciarle: “Scusa, Giorgia, non eri tu quella che invocavi i blocchi navali, di bombardarli anche, di dar fuoco ai barconi? E ora?”. E ora, dovrebbe rispondere Meloni, siamo al governo. Ora c’è l’economia con tutti i suoi problemi: l’occupazione, l’insufficiente crescita del PIL, la recessione. Ora Meloni alle Camere dice: «Per l’Italia il 2023 sarà un anno di recessione: meno 0,2 per cento, il peggior risultato tra le principali economia mondiali». Ora ai leader sindacali Meloni dice: «Stiamo affrontando il momento più difficile della Storia della Repubblica». E dunque? Che pesci pigliare? E ci sono i pesci?

Ascoltiamo il Ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti: «Il governo affronterà l’emergenza con un approccio prudente e responsabile». Cosa vuol dire? Significa senza aggiungere debito aggiuntivo, e pazienza se è l’opposto di quello che dice Salvini, che pretende a tutti i costi almeno «cinquanta miliardi nelle tasche dei cittadini». Si vedrà. Come si vedrà come si traduce nel concreto la promessa di Giorgetti, sempre alla Camera: «Sulle disuguaglianze avrete sorprese da questo governo: le limitate risorse a disposizione verranno indirizzate verso i soggetti più vulnerabili».

Sorprese? Basterebbe qualche punto fermo su cui ancorarci.

Questa la situazione, questi i fatti.