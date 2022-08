Dopo una riunione congiunta -apprendiamo- ASI e NASA hanno dato il loro ordine conclusivo. LICIACube sarà rilasciato a breve dall’astronave madre -in anticipo di una quindicina di giorni rispetto ai tempi previsti per qualche inconveniente tecnico riscontrato sul razzo vettore- e potrà iniziare la sua importante missione nello spazio profondo. Questo imprevisto, come è comprensibile, ha costretto ad una rimodulazione dei parametri di volo e ha comportato un cambio di programmi vacanzieri e familiari per l’intero team, ma tutti hanno accettato di buon grado l’ulteriore sfida. Come è usuale tra gli scienziati delle nostre parti.

Di LICIACube abbiamo parlato già in passato (3 luglio 2020 e 29 novembre 2021): è una piattaforma di classe cubesat costituita da sei elementi, imbarcata sulla missione DART (Double Asteroid Redirection Mission) ideata dalla APL della Johns Hopkins University di Baltimora e realizzata dalla Argotec, fondata nel 2008 a Torino da David Avino, un visionario imprenditore che ha maturato esperienze di alto spessore in NASA e in tanti altri centri spaziali nel mondo. La sua azienda, in un lasso di tempo così breve, si è specializzata rapidamente in ricerca, sviluppo e realizzazione di microsatelliti, ma anche in applicazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale e con un Mission Control Centre proprio, che consente di monitorare l’andamento degli esperimenti svolti nello spazio profondo.

Il viaggio è iniziato lo scorso novembre dalla base militare di Vandenberg, in California ed è una missione di impatto cinetico, destinato allo studio di tecniche di difesa planetaria.

Il sistema è stato progettato per frangersi sulla superficie di un asteroide lontano circa undici milioni di chilometri dalla Terra.

Con la sua massa di 550 kg e una velocità di impatto di circa 6,6 km/s, dopo un anno di viaggio DART imprimerà all’asteroide Dimorphos, dalle dimensioni di appena 160 metri di diametro, un impulso tale da cambiare -sia pur leggermente- il suo periodo di rotazione intorno a Didymos, il corpo primario dell’asteroide binario. Sul perché di questo esperimento ci possono essere molti interrogativi ma sicuramente la possibilità di intervenire sull’avvicinamento di un corpo celeste alla nostra casa primordiale è un obiettivo strategico, a cui dovrebbe essere interessata tutta l’umanità.

Ma che ruolo svolge LICIACube in questo studio?

Come dicevamo, il cubesat italiano sarà rilasciato due settimane prima dell’impatto previsto per il 26 settembre prossimo e proseguirà il suo volo autonomo verso il bersaglio della missione per documentare gli effetti della collisione da una distanza di un migliaio di chilometri e proseguendo poi il proprio volo autonomo fino ad effettuare un sorvolo a circa 50 km dalla superficie dell’asteroide.

Le immagini acquisite da LICIACube saranno fondamentali per studiare la struttura del materiale superficiale dell’asteroide e l’evoluzione della nube di detriti provocata dal contatto di DART; il criterio è validato inoltre per la determinazione della quantità di moto trasferita da DART nell’impatto che causerà la variazione del periodo orbitale di Dimorphos. Poi i sensori di LICIACube permetteranno di derivare importanti informazioni sul bersaglio prima e sulle misure della dimensione e della morfologia del cratere che sarà procurato dal test.

È un’operazione piena di significati che dovrà dare risposte scientifiche di diversa natura: la possibilità di variare la direzione di un grave in avvicinamento alla Terra sarà sicuramente un obiettivo strategico, ma conoscere la conformazione di quelli che sono stati frammenti di un pianeta dissoltosi da un tempo astronomicamente assai lungo potrebbe dare molte risposte alla conoscenza. E forse anche aprire opportunità di recupero di materiali utilizzabili per nuove applicazioni.

LICIACube è nato da una risposta tecnologica di Argotec alla richiesta dei principal investigator del programma DART. La compagnia italiana ha replicato con un progetto impegnativo, assumendo poi la responsabilità delle procedure di integrazione e test degli strumenti a bordo, operando congiuntamente con il NASA Deep Space Network e l’unità dell’ASI Space Science Data Center per il processamento e l’archiviazione dei dati nella gestione delle operazioni in volo.

Il team scientifico della missione è formato da un consorzio di enti di ricerca e università italiani, guidato da INAF: il gruppo, composto dal Politecnico di Milano, le università di Bologna e Napoli Parthenope per la parte accademica, dall’ICAR-CNR e per INAF, dall’Osservatorio Astronomico di Roma, dall’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, dall’Osservatorio Astronomico di Padova, dall’Osservatorio Astronomico di Trieste, dall’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, ha realizzato il disegno della traiettoria, la determinazione dell’orbita durante la fase operativa, oltre che la simulazione dell’impatto e tutte le complesse manovre che LICIACube sta per compiere.

Non siamo stati esaustivi nella descrizione di tutte le operazioni studiate, ma abbiamo elencato con soddisfazione i centri coinvolti: da su a giù dell’Italia, con una comunità scientifica fattiva, composta di giovani ricercatori e di professionisti con una profonda esperienza. Un’Italia forse poco conosciuta, ma indispensabile alla composizione di un tessuto poliedrico dove ogni fibra svolge con competenza e determinazione tutte le funzioni necessarie al buon funzionamento di ogni processo.