LICIACube: così piccolo, così grande!

AstroSamantha ha concluso la sua seconda missione dopo 170 giorni di permanenza sulla SSI e 14 giorni di comando. Un altro lustrino per la ex ufficiale dell’Arma Azzurra. E per l’Italia che si sta autocelebrando per il regalo -piuttosto risicato- ricevuto dalla referenza europea del settore.

Ma la settimana spaziale italiana ha avuto anche un altro evento su cui vogliamo soffermarci e riguarda la risposta alla spettacolare azione compiuta dalla Nasa per andare a spostare di qualche prezioso grado il satellite Dimorphos dell’asteroide Didymos lontano una decina di milioni di chilometri dalla Terra. Non che Dimorphos desse ombra a nessuno. È stata una scelta tattica, un’operazione studiata per vedere che effetto può avere una freccia lanciata contro un corpo del cielo.

«L’orbita è stata ridotta da 11 ore e 55 minuti a 11 ore e 23 minuti», ha dichiarato trionfante Bill Nelson, l’amministratore dell’ente americano che ha dominato la missione.

Ora, l’Italia c’entra sostanzialmente in questa operazione perché a riprendere tutta la scena e restituirla agli studiosi con due video in timelapse è stato un cubesat costruito a Torino da Argotec; è LiciaCube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids), un apparecchio di appena 14 kg. di peso al lancio, realizzato con il contributo scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), del Politecnico di Milano, l’Università di Bologna e di Napoli Parthenope e ancora, dell’Istituto di Fisica Applicata del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifac). A giochi fatti, possiamo entusiasticamente affermare che Licia è stato un obiettivo centrato. Per la ricerca italiana e per le sue piccole e medie imprese. Ed è molto soddisfatto David Avino, patron della casa costruttrice: «Un gran successo», ci ha detto compiaciuto al telefono.

Il viaggio è iniziato a bordo dello SpaceX Falcon 9 lanciato dalla base militare di Vandenberg in California il 23 novembre 2021. La navicella spaziale Double Asteroid Redirection Mission è stata ideata su un progetto del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory del Maryland destinato alla protezione del mondo dall’impatto di corpi estranei. Nessun uso di esplosivi, solo un metodo di deflessione chiamato impatto cinetico. In poche parole, un razzo viene lanciato contro un corpo celeste per poterne deviare la traiettoria, in caso di malaugurata previsione di una collisione con la Terra.

Per compiere un’operazione così complessa e documentarne i risultati l’Agenzia Spaziale Italiana ha risposto con un cubesat disegnato per essere rilasciato prima dell’impatto, per acquisirne le immagini. E così è stato individuato Didymos, un pianetino dal diametro di circa 800 metri, con la sua piccola luna di 160 metri, che hanno atteso ignari quello che sarebbe accaduto: il 26 settembre scorso, con una velocità di 6 km/sec, Dart è andata a disintegrarsi su Dimorphos creando, come abbiamo visto dalle immagini di LiciaCube, un vero e proprio finimondo. «È stato un impatto violentissimo, che ha scagliato in aria una nube di polveri e detriti, così intensa e persistente da dare all’asteroide Dimorphos l’aspetto di una cometa», ha osservato Lori Glaze, direttore della divisione di Science planetarie della Nasa. Ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi e ora abbiamo la conferma che le previsioni di slittamento del piccolo satellite naturale si sono avverate. Ma quello che ci rende particolarmente soddisfatti è proprio che Leia e Luke di LiciaCube hanno intercettato perfettamente le fasi più critiche dell’urto. Anche se la crosta si è mostrata più friabile delle attese e il fungo di pulviscolo sollevato ha reso complicata la definizione dei particolari. Gli astronomi infatti studieranno a lungo la superficie ferita e gli effetti rilasciati dal proietto terrestre.

Come si può comprendere, ogni momento della missione è stato studiato con cura: tra le basi di comando sul nostro pianeta e Didymos-Dimorphos il ritardo nelle ricezioni radio è di 45 secondi. Ovvero un complessivo minuto e mezzo tra andata e ritorno che i tecnici di Argotec non avrebbero potuto gestire. Per cui in questo piccolo -ma veramente assai capace- complesso industriale si è realizzata un’unità di intelligenza artificiale che ha saputo riconoscere l’obiettivo, distinguere i due corpi celesti e orientare le tracce delle macchine da presa sul punto della collisione. Il che significa che una volta staccatosi dal razzo madre, Licia ha fatto tutto autonomamente, senza assistenza da Terra. Nonostante negli ultimi giorni la Nasa avesse modificato i piani di volo.

«Dart ci ha fornito alcuni dati affascinanti sia sulle proprietà degli asteroidi che sull’efficacia di un impattatore cinetico come tecnologia di difesa planetaria»ha affermato Nancy Chabot, responsabile dello studio proposto dall’università del Maryland. «Non dovremmo essere troppo ansiosi di dire che un test su un asteroide ci dice esattamente come si comporterebbe ogni altro asteroide in una situazione simile», ha detto però lo scienziato Tom Statler: «Quello che possiamo fare è usare questo test come punto di ancoraggio per i nostri calcoli fisici nelle nostre simulazioni che ci dicono come dovrebbero comportarsi diversi tipi di impatto in diverse situazioni». Concordiamo con Tom: l’universo è troppo complesso per poter stabilire un modello univoco di riferimento ma iniziare con uno studio serio è fondamentale.

L’Italia ha dimostrato di esserci. E questo per tutti noi deve essere un punto di aggancio.