E visto che a parole non mi salvo,

parla per me silenzio, ch’io non posso

(Josè Saramago)

I morti tra il fango la neve il freddo il sangue tra civili straziati e militari ucraini e russi con cui si va consumando l’invasione ed aggressione della Russia all’Ucraina costituisce una pagina nuova che idealmente chiude le speranze diffusesi dopo il crollo del Muro di Berlino nel 1989 e due anni dopo la dissoluzione del sistema politico dell’Unione Sovietica. Nel riflettere sulle dinamiche ed azioni di guerra tra certezze e dubbi su eventuali esiti futuri, cerco di staccarmi dalle angoscianti immagini apparentemente trasparenti dall’Ucraina per parlare di un tema in apparenza estraneo agli accadimenti di cui siamo spettatori passivi. Ma che a guardar bene è un filo della stessa trama che tiene insieme l’agire della politica, le dinamiche culturali, l’organizzazione sociale ed il clima ideologico tossico che stiamo rilasciando in quest’epocabuia, mentre gli ottimisti pensavano seriamente che la storia e le relazioni economiche politiche e sociali stessero prendendo una via di pacificazione. Improbabile per l’animo umano rivolto alla lotta, a dominare ed a sottomettere.

Tutti i popoli e le nazioni, le democratiche come le autoritarie solo con motivazioni ideali diverse richiamandosi a valori morali che poi nella pratica calpestano (la forse democratica America su tutti, poiché se è il faro allora dovrebbe essere molto più specchiato di quanto sia nella brutale pratica). Al contrario, diversifenomeni ed orientamenti stanno confermando ciò che non si voleva vedere oltre l’economia di mercato e la natura corrosiva di un impianto ideologico-culturale identitario che si sta insinuando nelle nostre vite ed azioni. Dunque fatemi fare un passo indietro nel rammentare che su questo Quotidiano nel febbraio scorso avevo già affrontato un tema in apparenza secondario ma spia dello spirito del tempo improntato a fenomeni di esclusione degli altri nella propria cerchia sociale inclusiva. In quella sede avevo richiamato l’attenzione dei lettori sulla decisione presanello stato del Tennessee dove «gli “istruiti” del posto hanno deciso di “sfrattare” (leggi abiurare) dalla biblioteca scolastica e dai libri di testo delle scuole superiori un capolavoro come la graphic novel “Maus” che il grande fumettista Art Spiegelman ha dedicato anni fa alla tragedia dell’Olocausto ed allo sterminio degli ebrei». Il motivo che è stato addotto è che quel fumetto in bianco e nero contenesse “immagini di violenza e linguaggio greve”.Con ciò che accade nelle tv l’odio in rete, violenze e stupri e conflitti armati nel mondo!

L’Autore aveva commentato con una malinconica ironia che “forse vogliono che insegniamo l’Olocausto in maniera più carina”. Fatto di per sé già sconcertante nelle sue motivazioni come se lo sterminio degli ebrei potesse essere raccontato con toni di una favola. E torniamo a questi giorni. Comincio con il ricordare che «Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione; o che limitino la libertà di parola, o della stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti». Quello che avete appena letto è il dettato del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America. Che nelle scuole americane viene sottoposto ad un attacco ad ampio raggio nelle sue ragioni fondative. Ma che è già presente da molto nel corpo dell’intera società sottoposta oggi a torsioni e forzature inquietanti. Perché alcune tendenze di un progressivo restringimento dell’impegnativo spazio occupato dal pensiero del dubbio si è ormai insinuato nelle nostre menti e negli orientamenti e tendenze politiche ideologiche culturali di questi anni.

Molte espressioni politiche e culturali diffusesi negli anni sono sottoposte a torsioni di forte polarizzazione, contrapposizione e riduzione delle capacità individuali e collettive di regolazione di contrasti e di conflitti su cui si dovrebbe riflettere di più. Si palesa in questi ultimi decenni lo strutturarsi di una società se non castale almeno differenziata per tribù di appartenenza, ognuna con i suoi simboli riti e culti. Una multietnicità sospesa tra tolleranza inter-gruppo e chiusura intra-gruppo secondo la statistica con la cluster analysis che differenzia i gruppi oggetto di analisi tra simili e differenti in base a variabili e caratteristiche comuni o difformi. Un modello che mette in accentuata discussione le categorie di libertà, tolleranza, diversità. Si restringe lo spazio d’azione della democrazia, già sotto attacco da un’economia di mercato capitalistico finalizzata ad una competizione scriteriata, e da una comunicazione in rete con la sua produzione di comunicazione posticcia, falsa, menzognera che ha ridotto vistosamente il raggio d’azione della fiducia nelle relazioni sociali. Sfiducia, incredulità, negazione, opposizione, scetticismo sono le categorie con cui ormai larga parte di popoli ad ogni latitudine vagliano e certificano la loro distanza ed indifferenza da quanto élite politiche finanziarie culturali trasmettono come credibile. Con il di più di un processo di modernizzazione economica e sociale fondata sull’espansione illimitata di mercati liberi da vincoli e leggi in competizione tra loro nel campo da gioco della globalizzazione. Parimenti, possiamo anche riportare diverse dinamiche ed azioni politiche dell’oggi a movimenti storici di lunga durata seguenti all’esaurirsi delle prerogative della Guerra fredda instaurandosi un nuovo sistema di relazioni dove «la cultura e le identità culturali – che a livello più ampio corrispondono a quelle delle rispettive civiltà – siano alla base dei processi di coesione, disintegrazione e conflittualità che caratterizzano il mondo post-Guerra fredda». Questa almeno la tesi centrale della controversa ricerca di Samuel Huntington “Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale” uscito nei primi anni ’90, su cui ritornerò in modo sistematico prossimamente. Qui in estrema sintesi si afferma che «in questo nuovo mondo (post guerra fredda, mio) la politica a livello locale è basata sul concetto di etnia, quella al livello globale sul concetto di civiltà… (per cui) i conflitti più profondi, laceranti e pericolosi non saranno quelli tra classi sociali, tra ricchi e poveri… bensì tra gruppi appartenenti ad entità culturali diverse». Una tesi che condivido in parte poiché la concreta realtà dei fatti non le propagande mostrano ormai come da decenni sfruttamento e negazione dei diritti di chi lavora vengono compressi sempre più. Ma il punto è che nuove rivolte che arriveranno, si pensi solo ad 1 miliardo di persone che non hanno acqua, ma il malcontento diffuso dell’oggi è motivato in sostanza per la sostanziale sparizione di attori politici, movimenti, partiti capaci di rappresentare interessi di moltissimi che vengono sfruttati da anonime multinazionali o fondi di investimento. Privi di un collante capace di unificare rivendicazioni, lotte e conflitti, ci si muove ormai individualmente a cercare di sopravvivere piuttosto che ad articolare difese di diritti in forme collettive. Perché i ricchi e poveri non sono per nulla spariti, sono stati dissolti frantumati e segmentati in mille rivoli di cui non si riesce a trovare il corso d’acqua principale. Dunque dinanzi ad un panorama siffatto più che economici ed ideologici, i conflitti saranno innescati su fattori culturali. Anche qui un accordo parziale perché dopo la fine delle ideologie dovremmo riflettere di più su forme ideologiche che sono ampiamente ritornate nel gioco intranazionale e nelle relazioni tra paesi. Comunque tutto ciò detto riporto quanto emerso da un’indagine condotta da una organizzazione no-profit, Pen America, impegnata da anni a difendere la libertà di espressione nel solco di quel Primo Emendamento messo in discussione o non applicato nei princìpi e pratiche. L’Associazione ha raccolto dati ed informazioni per scoprire che più di 1500 libri sono stati cancellati dai distretti scolastici americani in appena 9 mesi. In particolare, 1145 dei 1586 libri in sostanza “bruciati” dall’intolleranza e dal rifiuto sono stati provocati da decisioni di politici di destra. Sono romanzi o saggi che descrivono il mondo Lgbtq molti dei quali scritti da autori non bianchi o “arcobaleno”.

Un censimento quello compiuto abbastanza ampio, non sappiamo se statisticamente significativo ma qui conta di più per il clima, l’orientamento, la sostanza che offre un paese anzi la “Nazione” americana ancora così considerata dai nostalgici democratici di tutto ciò che fanno gli Usa, dalle guerre d’invasione ai complotti e colpi di stato, fino alle peggiori discriminazioni razziali verso minoranze e gruppi etnici. In una sorta di superiorità morale su cui forse qualche opportuna accortezza sarebbe preferibile. Pur sempre formalmente democratico. Quindi sono stati testati 86 distretti scolastici in 26 Stati, per un totale di 2899 scuole e più di 2 milioni di studenti. Il peggiore stato del mondo tra quelli ultraconservatori di destra, il Texas, ne ha messi al rogo ben 713! Poi seguono così ognuno si fa la sua cartina personale, Pennsylvania, Florida, Oklahoma, Kansas e Tennessee, quelli spaventati dal fumetto di “Maus”. Appare del tutto evidente come sia un attacco politico alla cultura di libri che parlano di pelle nera (ancora!) come un libro di Toni Morrison, o di tematiche legate al riconoscimento di un’identità sessuale in adolescenza. Dinanzi ad una lunga assenza di politiche democratiche serie dure e soprattutto chiare ha risposto da tempo (almeno dal fenomeno del Tea Party di alcuni lustri fa, prime avvisaglie di neofondamentalisti religiosi anti tutto, aborto, fine vita, abbracciati alle destre americane peggiori preparatorie dell’arrivo del fascista Trump alla Casa Bianca, la più grave violenza mai realizzatasi in America) una destra religiosa fondamentalista mal combattuta.

Un progetto che ha incendiato la società americana che incapace di risolvere gravi problemi strutturali interni dà lezioni al mondo intero. Difatti il 41% dei libri cancellati, ovvero censurati, aveva come personaggio principale o secondario un afroamericano, mentre il 22% parla di razzismo, il 33% tematiche Lgbtq o descrive storie di personaggi prive di sessualità etero, mentre le storie omosessuali sono l’anticamera del male assoluto. In un ritorno all’indietro della storia, cui non a caso contribuisce il dittatore del momento, quel Putin che scatena una guerra in Ucraina associando l’attacco militare a tematiche di ritorno ad un sacro facendo leva su una spiritualità e religiosità da recuperare, meglio se sotto il Patriarca Kirill, che pare un albero di natale di luminarie per come si concia di paramenti “sacri”. O con l’ambiguo Timofeev che combatte la guerra santa contro gli omossessuali, anzi li chiama i sodomiti, compiacendosi della frequentazione del fascio leghista Matteo di cui loda le capacità, mattacchione! La gravità di tutta la vicenda dei roghi di libri in America sta nel voler negare la porzione di realtà che riteniamo altra da noi e con essa l’esistenza di un mondo della realtà che non ci piace e che va solo osteggiata o meglio proprio cancellata. Come la trama in un libro che racconta la storia di due adolescenti, vabbédirete ed allora? È che lei è di origine messicana e lui è pure afro, cioè per loro sempre negro. Una nuova caccia alle streghe… Se qualcuno aperto democratico pluralista volesse cominciare a menare le mani oltre che essere sempre e comunque tolleranti. Si dirà, ma poi fai come loro? Vero ma mai dimenticarsi che la democrazia per esser tale deve assumere decisioni anche d’autorità e manifestare un monopolio della violenza legittima. E sul piano individuale oltre i propri legittimi interessi ed affari sarebbe necessaria una sveglia e posizioni più critiche. Il punto è che non c’è più un’autorità ritenuta legittima, come confermato dal pericoloso fascista Trump fomentando quasi un colpo di Stato. L’aria che si respira di armi guerra violenze incontenibili dalla ragione umana sta preparando un futuro in cui brucerà tutto il genere umano dietro ansie di potere dominio sottomissione. Svegliatevi, i barbari sono tra noi, siamo noi.