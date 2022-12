Libia: il caos delle elezioni continuerà?

Le elezioni legislative libiche del 2022 sono arrivate dopo il fallimento delle elezioni presidenziali che si sarebbero dovute tenere il 24 dicembre 2021. Da allora sono emerse molte iniziative e si sono svolti dialoghi tra le parti libiche in Marocco, Turchia ed Egitto, ma senza specificare una data per queste elezioni, che i libici attendono con ansia per la mancanza di una base costituzionale completa per tenerle nonostante l’accordo delle parti sulle disposizioni di tale norma.

L’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdullah Batili, ha invitato gli attori politici in Libia a riprendere seriamente la loro collaborazione, sottolineando la necessità di adottare misure concrete per lo svolgimento delle elezioni. A quasi un anno dal rinvio delle elezioni, le condizioni di vita in Libia sono peggiorate e la società richiede procedure elettorali per scegliere i propri leader legittimi.

Il Consiglio presidenziale libico ha annunciato un’iniziativa per risolvere la crisi in Libia, che ha affermato che preparerà in via prioritaria un dialogo costituzionale per porre fine alle fasi di transizione, e che l’iniziativa ha presentato sotto lo slogan. L’approccio del Consiglio di Presidenza per superare l’impasse politico e raggiungere il consenso nazionale sarà avviato attraverso un incontro consultivo tra il Consiglio di Presidenza, la Camera dei Rappresentanti e il Consiglio Supremo di Stato E che questa iniziativa sia in linea con le disposizioni della road map rilasciato dal Forum di dialogo politico libico che disciplina la fase,

L’Assemblea Generale della Corte Suprema ha inoltre deciso che la Camera costituzionale dovrebbe continuare a esercitare i suoi poteri e doveri e prendere in considerazione tutti i ricorsi che le vengono presentati. Ciò è venuto in conformità con la risoluzione n. 12 del 2022, nel suo primo articolo, alla Camera costituzionale della Corte suprema per continuare a esercitare i suoi poteri e compiti e per esaminare tutti i ricorsi ad essa presentati. Come la decisione ha chiarito nel suo secondo articolo, questa decisione sarà attuata dalla data della sua emissione, e le persone trattate nelle sue disposizioni dovranno attuarla.

La Camera dei Rappresentanti si è riunita il 30 novembre in merito alla presentazione del progetto di istituzione della Corte Costituzionale Suprema in Libia e al comunicato rilasciato dal Presidente della Camera dei Rappresentanti il ​​7 dicembre, in cui ha confermato l’emanazione della legge istitutiva giudice, nonché i ricorsi presentati contro l’incostituzionalità dell’istituzione della Corte costituzionale. Il 6 dicembre la Camera dei Rappresentanti ha approvato a maggioranza la Legge sulla Corte Costituzionale, dopo una seduta che ha visto discutere circa la fattibilità di istituire la Corte nell’attuale momento, nonché alcuni articoli in essa contenuti, come il punto di contestare la costituzionalità delle leggi, e coloro che hanno il diritto di presentare ricorso.

Il capo dell’Alto Consiglio di Stato, Khalid al-Mishri, ha affermato il rigetto della legge in quanto non rientra nei poteri legislativi della Camera dei rappresentanti e che l’istituzione di una corte costituzionale è una questione costituzionale. Mentre l’inviato del Segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdullah Batali, ha anche sottolineato che il percorso verso una pace sostenibile, stabilità e prosperità economica è necessario attraverso le elezioni.

Inoltre, un incontro internazionale in Tunisia ha discusso della stabilità della Libia tra istituzione militare libica e misure per il disarmo delle milizie occidentali, e la missione Onu ha confermato che Abdullah Batili ha partecipato, in collaborazione con la Francia, oggi nella capitale tunisina, a presiedendo la riunione del gruppo di lavoro sulla sicurezza emanato dalla conferenza di Berlino, il 19 gennaio 2020 si è tenuta la conferenza di Berlino I sulla Libia con un’ampia partecipazione internazionale per discutere la sicurezza di un ombrello internazionale per proteggere i dialoghi libici sul futuro del paese. Successivamente, la Germania ha ospitato la conferenza di Berlino II il 23 giugno 2021, per discutere gli sviluppi in Libia, compreso il sostegno allo svolgimento delle elezioni e il miglioramento della situazione di sicurezza illegale nel paese.

Mentre l’incontro internazionale di Tunisi ha confermato lo studio dei prossimi passi per attuare l’accordo di cessate il fuoco, riunificare le istituzioni militari libiche e assicurare le elezioni, secondo il comunicato delle Nazioni Unite, all’incontro hanno partecipato anche i copresidenti del gruppo di lavoro , rappresentanti di Regno Unito, Turchia, Italia, Unione Africana e diversi Stati membri del Processo di Berlino per la Libia.

L’incontro si è concentrato sulla piena attuazione dell’accordo di cessate il fuoco, compreso il monitoraggio del cessate il fuoco, il disarmo, il ritiro di mercenari, combattenti stranieri e forze straniere e la formazione di una forza militare congiunta. Il 15 gennaio 2023, ha aggiunto: “Sono uniti a sostegno delle autorità e delle istituzioni libiche che sono pronte a far muovere il paese verso un futuro migliore e più stabile stabilendo le loro agende a beneficio del loro paese e del loro popolo”.

Inoltre, visti i risultati del rinvio della data delle elezioni dello scorso anno, sono stati compiuti pochi progressi Il Comitato militare congiunto ha dimostrato un livello di disponibilità a utilizzare i meccanismi libici per monitorare il cessate il fuoco, ma l’avvio del processo richiede volontà politica e un’azione decisa, e il Comitato militare congiunto ha concordato di creare le condizioni necessarie affinché l’unità di monitoraggio del cessate il fuoco dell’UNSMIL inizi le operazioni da Sirte al fine di rafforzare la fiducia tra le due parti e compiere progressi nella formazione degli osservatori locali.

L’incontro è avvenuto nell’ambito del percorso di sicurezza promosso dalle Nazioni Unite per risolvere la crisi libica, oltre che in chiave politica. Un comitato militare libico congiunto (5 + 5) si sta svolgendo secondo un’iniziativa internazionale di cinque militari che rappresentano l’esercito libico nell’est del paese e le loro controparti nell’establishment militare nell’ovest. È stato lanciato dopo che i membri del comitato che rappresenta le parti in conflitto militare hanno firmato l’accordo di cessate il fuoco a Ginevra due anni fa. Cerca di attuare i termini di tale accordo, inclusa la rimozione di mercenari e combattenti stranieri dal paese, oltre a unificare l’establishment militare.

Il binario militare, secondo gli esiti della Conferenza di Berlino e della Dichiarazione del Cairo, è la strada più vincente per risolvere la crisi libica, con il vacillare di altri binari politici ed economici che hanno portato a una divisione politica tra due governi, e il vacillare di consenso su base costituzionale per le elezioni tra i membri di un comitato composto dalla Camera dei rappresentanti e dal cosiddetto Consiglio consultivo supremo di Stato.