Libertà delle donne nel mirino delle destre

A Mahsa Amini e Hadis Najafi per un Iran laico. Ed a tutte le donne del pianeta

È da poco terminato il profluvio, oltre 1 ora, del discorso del/della Presidente del Consiglio Meloni Giorgia, ovvero ‘una’ donna, senza battutine, che assevera e conferma che ci si trova dinanzi ad un governo delle destre mai avuto nella storia travagliata della Repubblica italiana. Delle numerose e svariate contestazioni che le sono state fatte (o gli?, maschile come “il” pres. del consiglio con cui vuol essere chiamato/a…) proprio l’articolo restituisce con inequivocabile chiarezza quanto molti vorrebbero contestarle: il/la premier è, Sorpresa!, di destra. E le resistenze di Ella, o egli?, all’uso al femminile sono di carattere socioculturale più che linguistico, ritenendo nella sua ideologica costruzione che “la” presidente sia un espediente di una sinistra fantasiosamente rappresentata.Tra le tante affabulazioni vaghe pronunciate alla Camera per ottenere la fiducia, ma presenti da anni e poi in campagna elettorale, è il caso di soffermarci su uno dei versanti più sensibili. Parlo del tema fatto deflagrare in questi giorni da Gasparri Maurizio, ancora prima che incarico e fiducia venissero date al (alla) Presidente Giorgia. Prima di proseguire è necessaria una notazione da tenere a mente.

Il linguaggio la comunicazione le parole e le alternative su cui le destre globali hanno costruito il loro disegno di restaurazione di rivincita sono andate negli anni affinandosi dalle prime schermaglie aggressive e violente, comunque sempre presenti, fino agli odierni ribaltamenti linguistici per leggere al contrario e ridiscutere tutto ciò su cui sono in disaccordo. Arrivando a formulazioni di maggiore impatto verso le opinioni pubbliche grazie alla Rete e ad Internet con cui associazioni, movimenti, gruppi, politici e non, hanno propagato tesi controverse che non hanno ricevuto adeguate risposte da un pensiero libero e liberale che ha commesso il capitale errore di ritenere come ormai conquistato un sistema di diritti e di pluralità per una migliore convivenza sociale senza saper leggere i mutamenti e le trasformazioni nel mondo. Questo il deficit che ha permesso a molteplici forze oscurantiste di occupare il terreno della comunicazione attraverso propagande sferzanti ed aggressive senza adeguate riflessioni socialmente accettate. Nella rincorsa a destra per intestarsi proposte fortemente divisive quella di Gasparri non fa eccezione quanto alla finalità di far arretrare le libertà rendendo impossibile un aborto volontario con relativo rischio penale per il medico e per la donna. Come già avviene in diversi stati americani dopo la controversa e repressiva recente sentenza della Corte Suprema americana a netta prevalenza di destra, di pochi mesi fa che ha statuito l’illegalità del diritto per tutte le donne di praticare un’interruzione di gravidanza.

Questo costituisce il tassello di arrivo di un nuovo inizio buio con cui le forze retrograde della reazione di oscurantisti proibizionisti pretendono di negare a tutte, conquiste di civiltà e di libertà valide per chi voglia avvalersene, senza alcuna limitazione per chi non intenda farlo. Essendo solo quest’ultima la posizione di reciproca indisponibilità paritaria a far ciò che si rifiuta secondo i propri valori ed idee. Tutto il resto è forma repressiva ed autoritaria. Come il Gasparri conferma con il suo attacco retrogrado che si iscrive nella furbata demenziale di non voler attaccare la legge 194 ma al contrario, la neolingua di Orwell in ‘1984’, applicarla tutta garantendo il diritto a non abortire, un diritto già esistente, oltre la propaganda di destra. Questo nuovo attacco muove dalla volontà di “Modifica dell’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito” che oggi dispone che «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita». Nella nuova trovata pericolosa, segno tangibile della virulenza degli attacchi di destre con cui pure i democratici dialogano (il “traditore” Calenda, ma non l’unico, già pronto a stampellare la maggioranza in taluni casi, con un plausibile ritorno politico), si vorrebbe al contrario prevedere che “Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. E dunque come afferma Laura Boldrini «quella proposta non solo compromette l’autodeterminazione delle donne, ma consentirebbe di perseguirle per omicidio». Una modifica che «significa poter accusare di omicidio chi decide di ricorrere ad una interruzione volontaria di gravidanza», afferma Marco Grimaldi dell’Alleanza verdi-sinistra. L’effetto porterebbe così a riconoscere una capacità giuridica non più all’atto della nascita ma a quello del concepimento, opinabile nella conferma che è l’ennesima manovra per minare alla radice la legge 194/78 e svuotarla di efficacia. La palese ipocrita risposta sulla cui stupidità non vi sono dubbi è che il tentativo è stato fatto per gettare “un sasso nello stagno” discutendone. E perché, che bisogno c’è di discutere? Si tratta di una legge liberticida, oscurantista, volta a criminalizzare e offendere le donne. Ed a rimetterle in riga senza menate su libertà ed autodeterminazione. In un contesto come quello italiano in cui si registra una progressiva diminuzione dal 1983 del ricorso all’aborto. Semmai lo scandaloso problema è il massiccio ricorso all’obiezione di coscienza, in particolare per i ginecologi (64,6%). E come afferma la l’Associazione Luca Coscioni in Italia vi sono 72 ospedali con personale obiettore tra l’80 ed i l100% e 18 quelli con il 100% di ginecologi obiettori. E le regioni in cui c’è almeno un ospedale con il 100% degli obiettori sono ben 12: Abruzzo, Veneto, Umbria, Basilicata, Campania, Lombardia, Puglia, Piemonte, Marche, Toscana, Sicilia. Va opportunamente ricordare, soprattutto alle/ai più giovani, che la legge 194 costituì un presidio di civiltà nel combattere la remunerativa piaga degli aborti clandestini che erano di classe, nel senso che chi poteva permetterselo andava in strutture adeguate magari all’estero, mentre tutte le altre venivano raschiate con metodi rozzi ed invasivi come incredibilmente per oggi dei ferri per la maglia. Che gli uomini ci pensino almeno tre volte a parlare delle questioni proprie delle donne come diceva Italo Calvino, prima di avventurarsi in territori per loro comodamente sconosciuti.

In attesa di atti e decisioni su cui dovrebbero vigilare tutti, donne ed uomini, sappiamo della designazione di un’accesa antiabortista titolare di un ministero di rilievo per i temi etici come la Roccella alla Famiglia, “natalità” e (forse) pari opportunità. Natalità perché si devono concepire più figli altrimenti africani ed islamici, che figliano tanto, ci sommergeranno. Da qui è stato costruito il famigerato paradigma della “sostituzione etnica” che naturalmente nelle parole delle destre sottende una trappola ed un complotto costruiti ad arte. E così siamo nel mezzo nuovamente di un attacco al diritto all’autodeterminazione derivante da una legge che da tempo viene messa in discussione in un impianto culturale da sempre estraneo storicamente per le destre. Difatti la cifra di questo governo come dei diversi populismi o meglio nuovi nazionalismi ruota attorno alla parola “Rivincita”, in cui l’arretramento proposto in forme anche eclatanti aggressive e violente è parte di un paradigma di senso e di un progetto antropologico-culturale che muove dal terreno dei diritti delle donne. Passa per un arretramento significativo sui diritti di identità sessuali e di genere alternative (che non ledono, come il divorzio, le convinzioni di chi non intende farvi ricorso) oltre adisarticolare in campo economico diritti e dignità alla persona alla vita ed al lavoro. Commetterebbe un errore enorme, già commesso da molte forze di sinistra democratiche e da liberali ma anche moderate e conservatrici intelligenti (infatti queste ultime versano peggio senza più valori e diritti, America docet), chi pensasse che dato che si tratta di aborto in fondo ai maschi non interessa molto. Perché quello che si manifesta in una nuova veste “istituzionalizzata” (come il Trump che avvalendosi di regole democratiche ha tentato un colpo di Sato) costituisce il disegno complessivo ed il progetto di lungo corso di affermazione di una nuova ‘egemonia culturale’ che le destre politiche, ideologiche, culturali, antropologiche perseguono da decenni. Senza che qualche stanco pensiero liberale intravedesse la pericolosità che ha minato i sistemi democratici minati dall’interno. Piccola esauriente notazione. Il neo responsabile della Camera leghista Fontana è stato intercettato da un giornalista con in mano dei libri, uno dei quali era Antonio Gramsci, con la spiegazione di voler comprendere il tema dell’egemonia culturale del massimo pensatore italiano non a caso ritenuto dal Duce il più pericoloso. Ed intanto che cosa è successo a sinistra? Hanno buttato Gramsci ed epigoni al macero per invaghirsi e schierarsi verso una globalizzazione neo liberista i cui effetti paghiamo oggi.

Oggi lo scontro ideologico e culturale si è polarizzato con un diverso grado di raffinatezza sguaiataggine o violenza, con moltissimi capitali economici per sostenere chiese neo avventiste, sette evangeliche diffusesi nel mondo, oscurantismi di varia natura, per ripristinare leggi ed un ordine falsamente naturale su cui ri-edificare un pensiero della reazione. Finalizzato a reprimere e negare la libertà di pensiero espressione ed azione altrui. Una nuova resistenza possibilmente prodromo di un pensiero all’altezza di nuove sfide richiede una ri-presa di coscienza su temi e questioni che coinvolgono tutti. A partire dalla vita e libertà delle donne. E non è un caso che nel discorso alla Camera la Meloni abbia citato commossa più volte la figura di Papa Woitjla più che Papa Bergoglio, il Papa che dette un contributo di rilievo nella sconfitta del comunismo, che aveva quale potente cardinale al suo fianco il conservatore Camillo Ruini. Tutto si tiene. Se qualcuno a sinistra si fosse preso la briga di unire i diversi punti in apparenza sparsi nel mondo avrebbe potuto comprendere un disegno ideologico che viene da lontano. Che si è formato nelle pieghe lasciate aperte di un pensiero democratico che ha da tempo rinunciato a ridefinire le sue priorità. Il cammino è lungo e frastagliato. Dotarsi di buone scarpe per un cammino faticoso e frastagliato, di una bisaccia con buone letture e pensieri più intransigentiper difendere diritti e doveri acquisiti oggi sommersi dai suoi stessi limiti. Non per abiurare il passato, ma per rileggerlo con radicalità e tenacia in vista di un futuro più giusto e per tutte/i.