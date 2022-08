‘Liberi di non essere poveri’ è una affermazione che rinforza il concetto di libertà collegandolo al concetto, altrettanto positivo, di non essere poveri.

Non si puo’ essere liberi se si è costretti, da scelte altrui o dal contesto,alla povertà. Non stiamo parlando della povertà evangelica, ma della povertà materiale, oggettiva e soggettiva.

In nome della libertà, anche come autodeterminazione, non si può accettare il paradossale ossimoro: ‘Liberi di essere poveri’. Quindi, la libertà si deve presidiare, anche con una imprenditorialità sociale agìta che innesca il dinamismo di riscatto dalla povertà. ‘Liberi di non essere poveri’ non è una ‘carola’ estetica di parole, ma un imperativo positivo che trasforma ‘un meno in un più’.

Non sto pensando ad imprese di poveri, ma ad imprese sociali che diminuiscono lo ‘status’ di fragilità e di ‘minus’ materiale dei propri dipendenti poveri innescando un processo di assistenza ‘ad hoc’ per il riscatto dalla povertà.

Oltre alle circa 16.000 imprese sociali -cooperative sociali (d.lgs.117/17) esistono imprese sociali profit che sviluppano impatto sociale per norma (per esempio le imprese profit che devono fare la relazione circostanziata denominata Non-Financial Reporting Directive (d.lgs 254/16-Direttiva 2014/95/EU, ‘NFRD’) ; esso è un requisito, per alcune società di grandi dimensioni, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario inerenti impatti ambientali, problematiche di tipo sociale e riguardanti i dipendenti, rispetto dei diritti umani, corruzione e riciclaggio)

Altra norma è il CSR Directive Implementation Act (EU Directive 2014/95/EU) ed il REGOLAMENTO EUROPEO 2019/2088 in vigore dal 2021 (Sustanaible Finance Disclosure Regulation-SFDR che permette di migliorare la comparabilità dei prodotti finanziari e consentirà agli investitori di comprendere meglio il livello di sostenibilità dei prodotti d’investimento in logica anche di imprenditorialità sociale sviluppata con indici di impatto sociale positivo sul sistema).

Non sto pensando a centinaia di Del Vecchio, ma a qualche imprenditore che accompagna imprese sociali spin-off a cifra prevalente di dipendenti poveri che li affranca dalla situazione di ‘minus’ economica. La formula è quella delle imprese sociali (d.lgs.117/17) che possono essere spa/srl con distribuzione ‘a tetto’ degli utili.

Operativamente la proposta è: le prime 100 imprese italiane (grandi imprese) che creano, ciascuna, uno spin-off impresa sociale. Infatti, se queste newco avessero 30 dipendenti ciascuna vorrebbe dire che 3.000 poveri avrebbero una opportunità di riscatto ed una ricaduta sui nuclei famigliari (circa 7.500 persone). E l’ingaggio sociale.

Il data check ci dice che nel 2020 c’è stato un aumento di 335.000 famiglie in più in povertà assoluta rispetto al 2019 (ISTAT). Un milione di persone in più. Il totale degli individui in povertà assoluta è di circa 5.6 milioni (9.4% rispetto al 7. 7% del 2019). L’obiezione è che 7.500 persone sono una cifra molto piccola, ma non si considera il processo di sviluppo innescato.

La povertà assoluta si esprime tramite la carenza di soddisfazione delle necessità fisiologiche di base: la nutrizione, la disponibilità costante di beni e servizi essenziali per la sopravvivenza (la casa, un pasto tutti i giorni, ecc.)

La povertà relativa esprime le difficoltà economiche nella fruizione di beni e servizi, riferita a persone o ad aree geografiche, in rapporto al livello economico medio di vita;ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

Esiste anche una distinzione tra il concetto di povertà di tipo oggettivo e povertà di tipo soggettivo.La povertà di tipo oggettivo è la condizione quantitativa dell’essere povero collegata allo status economico parametrato da indicatori statistici.La povertà di tipo soggettivo innesta sui dati quantitativi il “sentirsi poveri” che è correlato all’autopercezione di una condizione economica complessiva,difficoltà a sostenere spese necessarie al sostentamento di “welfare minimale”,avere una visione di vita con aspettative confrontandosi con costi e livelli di consumo più elevati rispetto ai valori nazionali

.Da economista aziendale mi pongo al servizio degli obiettivi e delle definizioni fornite dalla statistica e quindi la mia funzione è di tipo strumentale e cerca di dare operatività aziendale al riscatto dalla povertà per concretizzare il concetto di essere”“Liberi di non essere poveri””

Quindi, ed operativamente la proposta delle 100 imprese profit che fanno spin off di imprese sociali. Si parte da un’ottica attiva ed imprenditoriale.

Riflettendo su questo concetto: ‘Liberi dal non essere poveri’, in termini economico aziendali, significa dare voce alla libera imprenditorialità delle imprese sociali, evitando il rischio di ritagliare il loro ruolo in logica di tipo solo assistenziale, ponendola, al contrario, come componente del sistema .

Diversamente si rischia di entrare nella dimensione di imprese sociali solo riparative ed emergenziali, prive di quel respiro di continuità e perdurabilità rispetto al sistema, tipico invece delle imprese.

In Italia quando si parla di povertà soggettiva si fa riferimento alla incerta stabilizzazione della situazione materiale inerente il concetto della situazione abitativa, ad esempio la inadeguatezza dello spazio abitativo o lo stress da mantenimento, oppure la situazione finanziaria delle famiglie, nonché una difficile capitalizzazione delle famiglie come il risparmio, la copertura dei rischi, i progetti formativi dei figli e così via.

Questa l’affermazione che aleggia oramai da un po’ di tempo all’interno di un dibattito aperto sull’esistenza o meno d questa fragilità dei ceti medi, non sottolinea il tema del lavoro come base per combattere la povertà.

Un processo organizzato, un intervento permanente di attività delle imprese sociali; efficiente, efficace, con una logica di economicità. Dietro a queste parole c’è una serie di aspetti organizzativi, gestionali, tipicamente di tipo aziendale.

Da una povertà socio economica ad una ricchezza socio economica; il discorso sembra banale, ma in realtà ha implicazioni organizzative e di governance non indifferenti. Questa affermazione ha una dimensione sia della governance sia della capacità di essere un’azienda di prossimità, sia della capacità interpretativa non solo dei bisogni, ma anche della domanda, sia infine dell’efficacia, decisamente superiore rispetto agli altri attori, pur in un discorso allargato riferito alla povertà oggettiva e soggettiva.

Ci troviamo di fronte, quindi, ad un modello aziendale della ‘prossimità sociale ed economica’, ad un passaggio da una sussidiarietà orizzontale interventista ad una sussidiarietà orizzontale costituzionale (art,118 -Costituzione) e di sistema.

Il rischio per le imprese sociali è quello di continuare ad essere solo degli invitati al tavolo delle decisioni e delle concertazioni; e di confinare le imprese sociali ad un intervento esclusivamente sul breve, nelle contingenza e senza continuità di intervento.

Invece il ruolo dell’impresa sociale è costituente il sistema e quindi di diritto nella concertazione decisionale e programmatoria.

Co-progettazione e co-programmazione con gestione condivisa di interventi di sistema e con un management di governance del localismo e un management della parcellizzazione in rete.

Concludendo: “Liberi di non essere poveri” tramite la libera sussidiarietà, in una realtà italiana dove esiste molta sussidiarietà, obbligata dalla situazione, ma non è libera sostanzialmente di progettare una governance rispetto al sistema.

Penso che il ruolo delle 100 imprese sociali spin off nei confronti della povertà , debba conciliare aspetti imprenditoriali ed aziendali, tali da riuscire con continuità e perdurabilità, con efficienza, efficacia ed economicità a dare una risposta alla povertà, ad essere anticipatore dei problemi, a fare in modo che la popolazione non diventi povera.

Le imprese sociali possono affrontare varie situazioni e agire in vari campi di intervento per combattere le forme più diffuse di povertà: l’indigenza economica, la disoccupazione;,la sofferenza psichica, le situazioni di dipendenza, i conflitti familiari; la precarietà abitativa; la malattia come fonte di fragilità sociale; l’isolamento dei disabili;l’esperienza del carcere; le difficoltà dell’immigrazione, l’assenza di fissa dimora, la vunerabilità legata alla condizione minorile e giovanile.

Il ruolo dell’impresa sociale nel fornire risposte ai bisogni legati alla povertà ed alla vulnerabilità, può essere osservato secondo la filiera sussidiaria composta da una serie di imprese sociali profit e non profit che, con ruoli differenziati rispetto ad un interesse comune, organizzano e svolgono, in una logica di sussidiarietà aziendale, attività volte ad incidere positivamente nei confronti di persone che vivono in condizione di povertà o vulnerabilità.

Anche Papa Francesco, con la lettera enciclica ‘Fratelli tutti’, ha voluto mandare una ‘circolare’ (la parola enciclica vuol dire ‘lettera circolare’) al mondo assumendo il concetto di impresa sociale che ha come caratteristica necessaria l’imprenditorialità sociale che sottende le imprese-aziende; essa è “una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti”… Quindi, “capacità economiche e tecnologiche” al servizio del bene comune e strumenti di gestione della proprietà privata sulla quale si innesta la “destinazione universale dei beni della terra e, pertanto, il diritto di tutti al loro uso”.