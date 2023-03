Libera informazione nel mirino del ‘nuovo’ potere

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

La stampa, i media, i social costituiscono, almeno dalla storia moderna, l’argine che si frappone tra l’uso del potere politico e l’opinione pubblica. Fin quando il rapporto tra governanti e governati accoglie al proprio interno la condizione ineludibile della critica a mezzo stampa o per l’utilizzo che ne fa la satira che deve essere sempre bruciante, ostica, cattiva, graffiante contro il potere del momento. Questo è un buon inizio che potete trovare in qualsiasi manuale che parla della democrazia liberale che oggi sta riducendo la sua capacità attrattiva per questioni collaterali. Ne costituisce il guscio formale al cui interno albergano, comportamenti ed azioni minate dal virus della perpetuazione delle élites al potere che intendono estorcere alla democrazia ciò che non può darle e che si prendono con la forza, bruta o dell’intimidazione. Un buon viatico di comprensione del tema sono costituite dalle teorie sociologiche e politologiche sulle élites su cui mi astengo. Se non per ricordare che, nella tradizione sociologica, lo studio della minoranza, come appaiono le élites al/di potere, che riporta le caratteristiche più elevate rispetto alla restante popolazione, oggi del tutto opinabile viste ma carenza di qualità morali e competenze, fa parte della più ampia teoria della stratificazione sociale struttural-funzionalista in cui eterogeneità e differenziazione sono (sarebbero) intrecciati ai processi di selezione sociale ed a capacità naturali maggiori (oggi ancor più utopico). Nell’altra tradizione, politologica, la distribuzione del potere politico si attua quale possibilità di prendere ed imporre anche con la forza decisioni valevoli per tutta la collettività. Che rapportata all’attualità di questi mesi manifesta una palese difesa di interessi corporativi di segmenti diffusi nella società ma non per ciò maggioritari. Ossia un governo che con la forza, che non è solo fisica come qualche atto di squadrismo ma essenzialmente marginale, impone a tutta la società un percorso odioso, fatto di decisioni a favore di alcune parti penalizzando e soprattutto colpevolizzando le altre formazioni sociali maggioritarie nella società.

Il rapporto tra informazione e democrazia chiama in causa la libertà di espressione e la libertà di raccontare all’opinione pubblica ciò che il potere della politica tende a nascondere, occultare, cancellare. È in gioco e vale anche per distratti od indifferenti il prezzo più alto per gli esseri umani: la libertà di essere al mondo in piena coscienza e consapevolezza dei propri obiettivi e nelle proprie determinazioni. Se ciò manca, un Paese non è democratico e presenta diversi problemi all’uso libero del linguaggio. Ma vale anche in quelli in cui la libertà sia codificata da Costituzioni che permettono a tutti di esprimersi, ma dove gli spazi di agibilità democratica si stanno restringendo. Dall’America al Brasile dall’Europa dei regimi autoritari ed illiberali di Ungheria e Polonia a cui guarda lo ricordo per i distratti la destra in servizio permanente Giorgia Meloni. Che difatti a ciò mira per piegare il nostro Paese ad uno stato autoritario, illiberale, fascistoide, reazionario. Poco alla volta, anche senza manganelli visibili, ché quelli occulti sono ben visibili. Fine della formulazione formale iscritta nei canoni di un sistema democratico, sociale e politico.

Da qui cominciano i percorsi di una politica al potere si arroga l’arbitrio di essere al di sopra delle parti scatenando i suoi cani da guardia della reazione. L’ultimo eclatante caso concerne il quotidiano ‘Domani’, attaccato nelle sue primarie ed indifferibili libertà di comunicazione ed espressione ed a cui manifesto qui la mia convinta solidarietà. Difatti, venerdì scorso 10 marzo si è verificato un atto inconcepibile in Paese in cui la libertà parola è assicurata a tutti. Solerti Carabinieri comunicano alla Redazione del Domani il sequestro di un articolo che potevano ricavare da Internet per una controversia con un fascio leghista di nuovo sottosegretario che incredibilmente nella sua denuncia contro il quotidiano non ne aveva allegato copia! Con il che un magistrato privo di elementi per decidere, facendo spendere soldi allo Stato, ha inviato le forze in divisa. Un ex sindacalista di destra che non nomino, ben radicato in una cittadina laziale ben governata dalla mafia locale, non estraneo ad altri simili soprusi. Adusi questi del governo e dintorni all’utilizzo di mezzi peraltro già in uso nella rissosa permalosa politica italiana. Tante finte moine, ma subito il ricorso all’intimidazione ed alle denunce. Fate uno sforzo civico di memoria e ricordatevi che hanno cominciato con i ragazzi dei rave party anche per motivi estetici (capelli lunghi, utenti di droghe, fanatici di musica sparata a palla, unica cosa che non mi piace molto) additandoli all’opinione pubblica che in questo paese è in prevalenza ignorante ed arretrata come loro, con l’accorta regia dell’apparato mediatico di stampa e televisioni di proprietà di un privato in un gigantesco conflitto di interessi mai affrontato da una ex sinistra degli affari del tempo che fu. E così le querele per diffamazione con annesse liti temerarie si diffondono contro giornalisti ed intellettuali italiani intentati dalla casta di politicanti ed altre figure pubbliche che hanno precedenti anche in altri governi e poteri. In un Paese dove diritto morale politica sono ormai il tramonto di un’altra epoca. Questo lo stato morale del Paese oggi arrivato alla sua vittoria forse permanente perché il punto non è una classe politica inquinata specchio di un Paese fortemente avvinto nei suoi soprusi atti corruttivi collusivi omertà rapporti con le mafie. Con un potere nei regimi ancora formalmente di democrazia liberale che però nessuno vuole seriamente analizzare, nella temperie odierna sempre più insofferente ai controlli in un Paese che i controlli li occulta, li patteggia, li cancella da decenni con milioni di evasori e banditi fiscali. Con l’obiettivo politico palese di introdurre una vita sociale simile ai Paesi a democrazia ridotta o illiberali teorizzata anni fa da Orbán in Ungheria.

Questo il fine di Giorgia con i suoi accoliti con l’ausilio del presidenzialismo in mano a questa destra, guardare alla Polonia ed all’Ungheria detestando l’Europa così com’è. Oddio, per motivi totalmente opposti sono in molti ad essere critici sull’utilità di un agglomerato continentale che non conta nulla sulla scena geopolitica mondiale essendosi sdraiata ai voleri degli americani. E che da un ventennio non sa non riesce non vuole per egoismi nazionalistici risolvere iltema delle emigrazioni globali senza aver mai voluto affrontare il tema del voto europeo all’unanimità che rende quell’istituzione transnazionale sostanzialmente di pochi paesi. Quindi il tema dei politici che, come dice la teoria sociologica, sono solo privati cittadini legittimati socialmente concerne oggi l’abuso di potere e la forza di pressione sotto forma di querele temerarie con richieste di risarcimenti milionari. Per minacciare e far mettere paura, per scoraggiare servizi giornalistici d’inchiesta sempre più difficili da essere prodotti senza subire intimidazioni di varia natura. Con l’effetto di diffondere nelle coscienze un meccanismo di autocensura soprattutto nei ranghi di quel giornalismo free lance o di giovani precari più esposti rispetto alla copertura di cui godono i mezzi di informazione più solidi e forti. Non proprio un esplicito squadrismo, quello è servito in altre stagioni politiche mentre oggi al governo si usano altri strumenti con controlli sociali preventivi tramite polizie magistrati ed altre figure pubbliche per restringere spazi di libertà per l’informazione, per i giovani, i poveri, i migranti soprattutto. Che poi diverranno spazi di libertà e basta, quando diverrà troppo tardi per indifferenza o svogliatezza dei tanti frenare prevaricazioni più serie e pericolose. Perché gli affari, vite, contatti e relazioni della politica vanno passate ai raggi x evidenziando tutte le possibili contraddizioni ed arbitrii. E, dunque, si reiterano le azioni proposte dalla Meloni basate sulle cosiddette ‘liti temerarie’ contro il Quotidiano ‘Domani’ e quest’ultimo intollerabile sopruso delle forze dell’ordine che entrano in una Redazione libera per sequestrare un atto su richiesta del leghista Durigon nella sua denuncia richiedendo alle forze del controllo sociale qui solerti per un articolo dei giornalisti Tizian e Trocchia, ‘rei’ di aver raccontato la realtà. Ovvero di tal Simone Di Marcantonio, dirigente del sindacato Ugl, già condannato per estorsione processato insieme a personaggi affiliati al famigerato clan Di Silvio di Latina, ‘feudo’ del Durigon, quando quest’ultimo ne era vicesegretario.

La denuncia arriva per aver parlato di questi fatti e, fatto alquanto curioso, priva del requisito minimo ovvero di non allegare alla querela l’articolo ritenuto diffamatorio. Fatto in sé grottesco perché incomprensibile di che cosa si possa esser sentito diffamato se non si è neanche assunto il doveroso onere di produrre ai magistrati il presunto ‘corpo del reato’. Insomma, siamo dinanzi ad un reale comportamento minaccioso che intende silenziare la libertà per la stampa di raccontare fatti e vicende che coinvolgono il sottosegretario, tra cui -questa è l’accusa dei cronisti- case acquistate con prezzi di favore e dopo esserne stato locatario, oltre che svendute dalla fondazione Enpaia.

E così da anni l’Italia soprattutto sotto il potere delle destre è sotto osservazione per la libertà di stampa. Nel rapporto Mapping Media Freedom 2022 l’Italia figura tra i dieci paesi dell’UE in cui lo scorso anno sono state registrate più minacce verso giornalisti e media. Così da attirare l’attenzione di Mfr che è un consorzio europeo di diverse organizzazioni che fanno monitoraggio della libertà di stampa tra cui Obct e Case la coalizione anti-slapp (letteralmente schiaffone) ovvero le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica. Per inciso anche il sottoscritto ha ricevuto insieme alla Direttrice di questo Quotidiano un paio di anni fa una pressione da un avvocato con minaccia di assurdi risarcimenti a ‘protezione’ di un senatore ex capogruppo Pd, toscano di ricca famiglia con le mani nei farmaci, offesissimo perché avevo scritto che era, il troiano nel partito, un “servo”, inteso quale ruolo politico,lasciato dall’osceno Renzi Matteo in quel partito per condizionarne e frenarne mosse e movimenti. E non ci voleva molto con l’arrivo di bromuro Letta, il più fallimentare “scienziato politico” francese segretario del Pd nella sua lunga inesauribile violenta guerra interna. Tornando ad un diritto di un potere che non vuole contraddittorio, come ben esemplifica l’insofferenza di sora Giorgia quando fa lo sguardo truce, come il duce, ma in passato i vari Berlusca D’Alema e tanti altri, va sottolineato che le querele pretestuose sono un abuso perché come ricorda l’Istat nel 2017 il 67% dei procedimenti penali aperti per diffamazione sono stati archiviati addirittura dai giudici delle indagini preliminari perché palesemente infondati. Con costi per lo Stato inutili di cui dovrebbero rispondere i temerari querelanti magari obbligandoli al pagamento delle spese processuali così da ridurne l’abuso. Dunque solo un pretesto di querelanti politicanti che non vogliono nessuno tra i piedi mentre fanno affari di ogni tipo con ogni risma e ceffi di persone. In punta di diritto l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 rappresenta la fonte normativa europea preminente. Già nel 1986 la Corte europea per i diritti dell’uomo aveva detto con chiarezza che la stampa gode di limiti “più ampi per un politico in quanto tale rispetto ad un privato”. Ed ancora, per la Corte di Strasburgo le figure pubbliche devono tollerare critiche politiche anche se espresse in forme forti ammettendo persino “una certa dose di esagerazione e provocazione” proprio perché i politici hanno il privilegio di spazi mediatici e politici per ribattere ad eventuali attacchi ritenuti ingiustificati. Questo è quanto e pure Meloni e la sua banda di accoliti devono farsene una ragione. Intanto spadroneggiano impunemente in spregio ad ogni diritto da cui peraltro sono fortemente estranei.