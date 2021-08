Il 4 agosto non è una data qualsiasi per il Libano. È un giorno di memoria, è un giorno di lutto nazionale in cui le bandiere libanesi di tutto il mondo sventoleranno a mezz’asta raffigurando il riconoscimento da parte del governo di questa catastrofica tragedia.

Quello che la maggior parte delle persone non sa, però, è che questa giornata non è così di lutto e memoria per nessuno dei politici attualmente in carica, non è per il governo passato, attuale o futuro, non è per i partiti politici, e apparentemente dovrebbe ancora diventare un giorno di giustizia.

Questo giorno segna il completo risveglio della maggior parte del popolo libanese che è convinto che il loro governo non li rappresenta e che, nel bene e nel male, gli interessi politici e personali sono al di sopra della legge – per ora. Più di 230 anime perirono nella devastante distruzione che fece letteralmente saltare in aria la capitale. Beirut oggi è irriconoscibile, piena di dolore e sofferenza. La vibrante città che ha ospitato la maggior parte delle notti spettacolari in Medio Oriente, nota per essere la destinazione principale per il tempo libero e il divertimento, si è trasformata in un gigantesco cantiere, dove si cammina tra rovine, sfollati, storie devastanti e perdite infinite.

Circa 300.000 persone sono rimaste senzatetto e costrette a lasciare i loro rifugi sicuri – perché è quello che dovrebbe essere una casa – per edifici senza solide fondamenta. Anche gli edifici sono crollati e si sono arresi. Questa è la sensazione immediata che hanno avuto i libanesi.

La maggior parte di noi voleva arrendersi di fronte a questa incompetenza, incuria e crimine indicibile. È un reato, ma i criminali devono ancora essere accusati. Quando ti rendi conto che la tua casa non può più proteggerti, che una volta che hai chiuso a chiave le porte e raccolto la tua famiglia al sicuro intorno a te, puoi ancora perdere la vita – questa realizzazione è schiacciante.

La resilienza è una caratteristica ormai nota, deriva dall’essere libanesi e quindi la solidarietà, diventata il principale mezzo di comunicazione. Le persone hanno trovato la forza per avviare le aziende, lanciare campagne, organizzare imbarchi aerei, coordinare gli sforzi internazionali e riunirsi da tutti i ceti sociali, per aiutare e alleviare le sofferenze dei libanesi.

Fare un passo indietro e guardare a questo mega movimento che è stato creato dai libanesi, locali e internazionali, dà speranza. In una nazione così settaria e divisa, le persone trovano sempre un modo per sorprendere e superare ogni sfida.

Il 4 agosto è un giorno di lutto ma è anche un giorno di rinascita. Le 230 anime, la perdita indicibile, i danni e i traumi inimmaginabili che tutti riviviamo ancora ad ogni singolo fuoco d’artificio e tempesta sono un trampolino di lancio per costruire qualcosa di nuovo.

Stiamo già assistendo a scoperte nelle elezioni dei sindacati, con nuovi nomi, nuovi volti, nuova linfa che vince contro i soliti sospetti, a valanga. Le elezioni in Libano erano un evento ricorrente in cui le antiche, patriarcali e note dinastie libanesi si rinnovavano, dai nonni ai nipoti. Essere in politica è diventato un diritto di passaggio e alla fine un’impresa familiare per cui la difesa degli interessi personali è diventata purtroppo l’eredità di tali famiglie.

Il Libano ha bisogno di generazioni per vedere un cambiamento tangibile e drastico, per vedere le persone che si radunano dietro programmi politici adeguati lontano da alleanze settarie. Nonostante tutto quello che abbiamo passato, l’attuale crisi economica, l’iperinflazione e l’estrema povertà, molte persone si radunano ancora dietro ai leader politici e ai rappresentanti religiosi.

È un’equazione complicata che richiede garanzie interne per ogni attore a livello locale, e una prospettiva internazionale che metta il Paese sull’asse della neutralità. Siamo un Paese troppo piccolo per partecipare alla politica regionale e troppo divisi per essere forti. L’unico modo per costruire un Libano che prosperi in una regione così instabile è trovare un tale equilibrio ed essere alla stessa distanza dai fili che governano la regione. Occorre anzitutto soddisfare una condizione: l’interesse nazionale. Finora troppo inverosimile anche solo da considerare.

Marita Kassis è managing editor di ‘Al-Monitor’ Beirut. I punti di vista e le opinioni espresse in questo articolo sono propri dell’Autore e non rappresentano necessariamente quelle di Al- Monitor.