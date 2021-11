Il richiamo dell’Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Bahrain, del Kuwait, e proprio oggi degli ambasciatori yemeniti dal Libano è l’ultima carta che i Paesi del Golfo puntano a giocare. Gli sforzi concertati che hanno mostrato sono coerenti con la loro posizione riguardo al Libano, ai suoi disordini politici e al crollo economico.

Ci sono due assi che aiutano a leggere meglio gli sviluppi in corso in Libano e potenzialmente nella regione. Uno sforzo sempre più regionale e internazionale per isolare l’Iran e dettare un accordo nucleare favorevole alle condizioni occidentali; e un altro che cerca di incoraggiare una regione meno ostile intorno a Israele mentre fa avanzare i legami di normalizzazione senza necessariamente promuoverli.

La dicotomia e la rivalità tra Arabia Saudita e Iran non sono un segreto e si sono manifestate in Libano in vari casi. Ci sono state inequivocabili tensioni nel corso degli anni sul ruolo di Hezbollah, il principale alleato dell’Iran, e il dominio in Libano.

Il Libano è caduto dall’elenco delle priorità principali per la maggior parte dei Paesi del Golfo, ma tuttavia il suo posizionamento geopolitico potrebbe ancora contare per qualcosa in particolare che ci sono diversi schieramenti politici in gioco.

L’espulsione, il richiamo di ambasciatori e il divieto di esportazione dal Libano inviano un messaggio chiaro che non ha alcun legame reale con la colpa iniziale del ministro dell’Informazione George Kordahi. Prima di entrare in carica Kordahi aveva espresso commenti critici sull’intervento saudita in Yemen. Sebbene la retorica che incolpa l’attuale ministro sia stata rapida e immediata alla ripubblicazione di questi commenti, è stato altrettanto rapidamente chiarito che questi stessi commenti non erano più di reale interesse per il Regno.

In qualsiasi altro giorno, queste avrebbero potuto essere risolte con negoziati diplomatici, ma oggi sono l’innesco di una richiesta più ampia e complessa: la rimozione di Hezbollah dal governo.

È fondamentale notare che Kordahi è stato nominato da un partito principalmente cristiano alleato di Hezbollah; i sauditi, non volendo una crescente influenza iraniana in Libano, trovarono la ragione adeguata per riaccendere il litigio. Se Kordahi si dimette, come suggerito dal Primo Ministro libanese Najib Mikati, dopo l’incontro con il presidente Michel Aoun, o non si dimette, non sarà più l’interruttore per il Regno. Sarà un inizio, ma c’è molto altro da seguire.

Abdallah Bou Habib, Ministro degli Esteri libanese, ha chiarito che una simile equazione a somma zero era fuori discussione. Detto questo, però, c’è una via di mezzo in cui il Golfo e il Libano si incontrerebbero: un governo di cui fa parte Hezbollah, che, però, non monopolizzi le decisioni. Un governo che non è necessariamente rappresentato dalle decisioni che il partito potrebbe ritenere più adatte alla sua agenda o allineata a quella dell’Iran.

Sebbene un tale governo non sarà in grado di dissuadere Hezbollah dal portare avanti la propria agenda relativa a Israele e scontrarsi occasionalmente al confine; tuttavia metterà una distanza tra sé e Hezbollah e si dissocerà dalle azioni del partito.

Il punto è come passare dall’attuale status quo a un tale nuovo governo: le elezioni parlamentari potrebbero essere la chiave; purché finiscano per aver luogo. In mezzo a un alto livello di scetticismo, i libanesi e la diaspora sperano che queste elezioni, previste per marzo 2022, apporteranno i cambiamenti necessari per dare il via a un nuovo panorama politico.

Nel frattempo, a margine della conferenza di Glasgow, Stati Uniti e Francia hanno assicurato a Mikati il ​​loro sostegno al suo governo per attuare le riforme necessarie e migliorare l’attuale status quo, sottolineando che il Libano non dovrebbe essere isolato dai suoi vicini del Golfo. “La nostra posizione è che i canali diplomatici dovrebbero rimanere aperti se vogliamo cercare di migliorare le condizioni umanitarie del popolo libanese”, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price.

Indipendentemente dalle prossime mosse immediate, il divieto di esportazione dal Libano ha inferto un duro colpo al Paese, sapendo che i principali partner commerciali del Libano si trovano nel Golfo. Il divieto di importazione significa la perdita di milioni di dollari di cui i libanesi hanno disperatamente bisogno come valuta estera. Sebbene gli Stati del Golfo abbiano chiaramente e immediatamente specificato che nessuna ripercussione seguirà gli ex libanesi che operano nel Golfo; la tensione e la paura sono tangibili con più di 350.000 libanesi nel Golfo che inviano milioni di dollari in rimesse a casa in Libano, una linea sicura per queste famiglie.

Il Libano è nel cuore del suo peggior crollo economico con un tasso di inflazione che ha raggiunto il massimo storico di circa il 160 per cento, aumento dei tassi di povertà, disoccupazione e una svalutazione della valuta senza precedenti.

* Marita Kassis è caporedattrice di ‘Al-Monitor’ Beirut. I punti di vista e le opinioni espresse in questo articolo sono propri dell’Autore e non devono necessariamente quelle di Al-Monitor.